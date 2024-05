Mannheim: Falsche Handwerker erbeuten durch angebliche Kaminarbeiten Geld – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Mindestens zwei bislang unbekannte Männer, die sich als

Handwerker ausgaben, verwickelten Mittwochvormittag um 11:30 Uhr eine Seniorin

in ihrer Wohnung im Neckarauer Waldweg in ein Gespräch. Sie wirkten verbal so

auf die Dame ein, dass sich diese im Verlauf des Gesprächs zu angeblich

notwendigen Reparaturmaßnahmen an ihrem Kamin überreden ließ. Die Täter

forderten für die vermeintlichen Reparaturen vorab 4.500 Euro. Da die Dame kein

Bargeld zur Verfügung hatte, fuhr einer der Täter sie womöglich mit einem

Mercedes Vito zu einer Bankfiliale, während der andere Verdächtige in der

Wohnung der Frau verblieb. In der Bank hob die Seniorin einen dreistelligen

Betrag ab und übergab diesen an die Täter. Die versprochenen Arbeiten am Kamin

wurden augenscheinlich nicht verrichtet. Nachdem die Täter das Anwesen verlassen

hatten, vertraute sich die Seniorin einem Angehörigen an, der unmittelbar die

Polizei verständigte. Ob der zweite Täter während der Abwesenheit der Dame etwas

aus deren Wohnung entwendete, ist bisher nicht bekannt.

Die zwei Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: circa 185 cm groß, 30-40 Jahre, schlank, er trug einen schwarzen

Vollbart, kurze schwarze Haare und soll einen Blaumann getragen haben

Vollbart, kurze schwarze Haare und soll einen Blaumann getragen haben Täter 2: circa 175 cm groß, 30 – 40 Jahre, schlank, braune Haare

Der Bezirksdienst des Polizeireviers Mannheim-Neckarau hat die weiteren

Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/ 83397-0, beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, zu melden.

Mannheim: Autofahrer erschrickt und beschädigt drei geparkte Autos

Mannheim (ots) – Ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Mittwochnachmittag die

Max-Planck-Straße entlang, als er sich plötzlich erschreckte und daraufhin mit

drei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen kollidierte.

Ersten Ermittlungen zu Folge kam der Autofahrer nach links von der Fahrbahn ab,

als er Schussgeräusche von einem nahegelegenen Jagdverein wahrnahm. Daraufhin

kollidierte der Mercedes-Fahrer zunächst mit dem Heck eines geparkten

Mitsubishis, welcher durch den Aufprall gegen das Heck eines vor ihm geparkten

BMW geschoben wurde. Im weiteren Verlauf touchierte der Mercedes-Fahrer aufgrund

der Kollision mit einem weiteren geparkten Mitsubishi an dessen Front.

Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 26.000 Euro. Der

Mercedes sowie der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand.

Mannheim: Badarmaturen entwendet und Wohngebäude unter Wasser gesetzt

Mannheim (ots) – Am Mittwochabend gegen 18 Uhr verschafften sich bislang

unbekannte Personen Zutritt zu einem Wohnhaus in der Tilsiter Straße und

entwendeten diverse Badarmaturen und Wasseranschlüsse. Zudem drehten sie den

Hauptwasserhahn einer Wohnung im 1. Obergeschoss auf, so, dass durch die

fehlenden Wasseranschlüsse das Wasser unkontrolliert aus dem Rohr lief. Dadurch

drang das Wasser in die darunter befindliche Wohnung sowie in die Kellerräume.

Ersten Ermittlungen zu Folge finden in dem Haus derzeit Renovierungsarbeiten

statt, sodass die Wohnungen nicht bewohnt sind. Der entstandene Sachschaden wird

auf 40.000 Euro geschätzt. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 2.500

Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu der

Täterschaft mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 77769-0 zu

melden.

Mannheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ Neulußheim: Polizei sorgt für „tierischen“ Geleitschutz für Gänsefamilien

Mannheim (ots) – Gleich zwei Mal rückte die Polizei am Mittwoch zu einer

„tierische“ Hilfeleistung aus. Um kurz vor 15:30 Uhr bemerkte eine Streife des

Verkehrsdienstes Mannheim eine Gänsemutter, die mit ihren fünf Küken auf der

Lunzenbergstraße in Mannheim spazieren lief. Damit der kleinen Familie nichts

passierte, sperrte die Streife kurzerhand die Straße und geleitete die

Gänseschar in einen nahegelegenen Park.

Um kurz nach 16 Uhr meldete ein Anwohner aus Neulußheim, dass immer wieder zwei

Gänse auf die Sankt-Leoner-Straße flogen, landeten und für ein Verkehrschaos

sorgten. Eine Streife des Polizeireviers Hockenheim fand schnell die Ursache für

das Verhalten der Tiere. Ihre acht Küken befanden sich nämlich auf einem

Gartengrundstück ganz in der Nähe. Die Streife sammelte die kleinen Gänse ein

und brachte sie auf eine Wiese in der Nähe. Die Eltern folgten ihren Jungen, so

dass die wiedervereinte Familie fernab der gefährlichen Straße ihrer Wege ziehen

konnte.

Mannheim: Junger Mann berauscht ohne Führerschein und ohne Helm auf Roller unterwegs – Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Mannheim (ots) – Einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen fiel am

Mittwoch ein junger Mann auf, der um kurz nach 13 Uhr mit einem Piaggio-Roller

ohne Helm auf der Luzenbergstraße fuhr. Als die Polizei den Mann kontrollieren

wollte, ignorierte er die Anhaltesignale. Vielmehr beschleunigte er den Roller

auf nicht zulassungsgemäße 70 km/h und missachtete das Rotlicht der Ampel an der

Kreuzung zur Karl-Feuerstein-Straße. Dabei gefährdete er mehrere

Verkehrsteilnehmer. Bei einer Fußgängerunterführung kam der Fahrer ohne fremdes

Zutun zu Fall, floh dann aber zu Fuß weiter. Ein Polizeibeamter konnte ihn nach

kurzer Verfolgung vorläufig festnehmen. Der 17-jährige Fahrer räumte ein, dass

er keinen Führerschein hat. Ein Drogenvortest schlug bei ihm positiv auf Kokain

an. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der Roller manipuliert wurde und somit

nicht mehr für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen war.

Der Jugendliche muss nun unter anderem wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens,

einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis

verantworten. Dies wird auch führerscheinrechtliche Konsequenzen nach sich

ziehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Verkehrsteilnehmer, die

durch das Fahrmanöver des Rollerfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter der Telefonnummer 0621-77769-0 zu

melden.