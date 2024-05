Schönau-Altneudorf / Rhein-Neckar-Kreis: Brand mehrerer Wohnwagen

Schönau-Altneudorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagvormittag gegen 10:15

Uhr wurde in der Altneudorfer Straße der Brand eines Wohnwagens gemeldet. Durch

die alarmierte Feuerwehr konnte zeitnah mit den Löschmaßnahmen begonnen werden,

die gegen 12 Uhr abgeschlossen wurden.

Der Wohnwagen mit angebautem Vorzelt stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte

bereits in Vollbrand. Trotz sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte die

Feuerwehr ein Übergreifen auf einen hinter dem Wohnwagen stehenden Pkw nicht

verhindern, weshalb auch dieser vollständig zerstört wurde.

Durch die Hitzeentwicklung wurden noch zwei weitere angrenzende Wohnwagen sowie

ein Vorzelt beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 70.000 Euro

geschätzt.

Drei Personen wurden leicht verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation

zur vorsorglichen medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Brandort ist derzeit nicht begehbar. Die Ermittlungen der Brandursache

wurden durch den Polizeiposten Schönau aufgenommen.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin missachtet Vorfahrt und verursacht 20.000 Euro Sachschaden

Sinsheim (ots) – Am Mittwochabend fuhr ein 54-jähriger Polestar-Fahrer gegen

18:40 Uhr auf der Neulandstraße in Richtung Steinfurt. Auf Höhe einer Einfahrt

kam es zu einer Kollision mit dem Nissan einer 49-Jährigen. Diese übersah den

vorfahrtsberechtigten Polestar-Fahrer, als sie von einem Parkplatz auf die

Neulandstraße auffahren wollte. An den Autos entstand ein Gesamtsachschaden in

Höhe von etwa 20.000 Euro. In Folge des Zusammenpralls war das Fahrzeug des

54-jährigen Mannes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: Foodtruck auf Parkplatz aufgebrochen – Polizei sucht Zeugen

Plankstadt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem nicht näher bestimmbaren

Zeitpunkt zwischen Mittwochabend unDonnerstagnachmittag brach eine bislang

unbekannte Täterschaft einen auf einem Parkplatz in der Jahnstraße abgestellten

Foodtruck auf. Aus dem Inneren des mobilen Verkaufsstandes wurden Lebensmittel

sowie eine Kasse mit Münzgeld entwendet. Die Polizei sicherte Spuren an der

aufgehebelten Türe und im Innenraum. Der genaue Schadenshöhe ist bislang nicht

bekannt.

Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls

des Diebstahls.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-288-0 zu melden.

Rauenberg/ Rhein-Neckar-Kreis: Polizei nimmt Fahrraddiebe fest

beiden Dieben gelang (ots) – Am Donnerstag meldete um kurz vor 4:30 Uhr ein

56-Jähriger der Polizei, dass er zwei Männer beobachtete, die in der Straße

Langenäcker soeben zwei E-Bikes stahlen. Den beiden Dieben gelang es noch vor

dem Eintreffen der Polizei ihre Tat zu vollenden und auf den gestohlenen Rädern

zu fliehen. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten die Täter dann aber

in der Bruchsaler Straße in Mühlhausen von einer Streife entdeckt und vorläufig

festgenommen werden. Bei einem der Diebe, einem 24-Jährigen, fand die Streife

ein verbotenes Einhandmesser. Dieses wurde ihm abgenommen und sichergestellt.

Der Mann und sein 31-jähriger Mittäter müssen sich nun wegen des besonders

schweren Falls des Diebstahls beziehungsweise wegen eines Diebstahls mit Waffe

verantworten.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz – Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochnachmittag zwischen 16 Uhr und

17:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen Mitsubishi auf

dem Parkplatz eines Supermarktes in der Speyerer Straße. Der Mitsubishi war auf

dem hinteren Bereich des Parkplatzes in der Nähe der Waschanlage geparkt. Ein

vermutlich blauer PKW mit ukrainischer Zulassung dürfte nach derzeitigem

Ermittlungsstand beim Ausparken den Mitsubishi an der rechten vorderen

Fahrzeugseite beschädigt haben. Der Sachschaden liegt bei 2.000 Euro. Der Unfall

soll durch eine Seniorin beobachtet worden sein, welche sich jedoch der Polizei

bisher nicht zur Verfügung gestellt hat, jedoch als wichtige Zeugin für die

Unfallermittlungen gilt. Sie, sowie weitere mögliche Zeugen des Unfalls, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: 20-Jähriger beschädigt mehrere Fahrzeuge durch Alkoholfahrt – weitere Geschädigte und Zeugen gesucht

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr

wurden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeireviers Wiesloch während

ihrer Streifentätigkeit auf einen 20-jährigen Mann in der Speyerer Straße

aufmerksam. Als die Einsatzkräfte den Mann kontrollieren wollten, flüchtete

dieser und versteckte sich in einer Hofeinfahrt. Dort konnten die Polizistinnen

und Polizisten den Mann schließlich ausfindig machen und festnehmen. Hierbei

leistete der 20-Jährige Widerstand und beleidigte die Beamtinnen und Beamten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der Grund für die Flucht in einer

vorherigen Fahrt unter Alkoholeinfluss liegen, bei welcher der Mann mehrere

parkende Fahrzeuge beschädigt hatte. Den VW des Manns stellten die

Ermittlerinnen und Ermittler in unmittelbarer Nähe fest. Darüber hinaus befanden

sich zwei Fahrzeuge mit passenden Unfallspuren in der Speyerer Straße, sowie ein

beschädigter PKW in der Goethestraße. Der Gesamtschaden an allen Fahrzeugen

liegt bei mindestens 6.000 Euro. Der betrunkene Verdächtige musste die Polizei

schließlich auf das Revier begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn

wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Straßenverkehrsgefährdung

ermittelt. Geschädigte, welche im näheren Umfeld ebenfalls Schäden an ihren PKW

festgestellt haben, oder Zeugen, welche weitere Hinweise auf die Tat geben

können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.:

06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entwendet Fahrzeuganhänger – Zeugen gesucht!

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Mittwochabend zwischen 21:45 Uhr und

22:30 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter einen blau-orangefarbenen

Anhänger der Marke WM Meyer aus der Bergstraße. Der Anhänger war mit einem

Kupplungssteckschloss gesichert. Wie der Täter die Sicherung außer Kraft setzte,

ist bisher nicht bekannt. Der Wert des Anhängers liegt im mittleren

vierstelligen Bereich. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, das wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelnde

Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 zu informieren.

Weinheim, BAB 5: Unfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen

Weinheim, BAB 5 (ots) – Gegen 13:19 Uhr wurde ein Unfall auf der Autobahn A5 in

Richtung Darmstadt, kurz hinter dem Weinheimer Kreuz mit mehreren beteiligten

Fahrzeugen gemeldet. Nach jetzigen Erkenntnissen bremste eine PKW-Fahrerin

aufgrund einem Stauende mit ihrem Fahrzeug ab. Das wurde teilweise von den

nachfolgenden Fahrzeugen zu spät erkannt und so kam es zu einer Karambolage in

die, in der Summe fünf Fahrzeuge involviert wurden. Glücklicherweise wurden von

den elf betroffenen Personen in den Fahrzeugen lediglich drei leicht verletzt.

Eine stationäre Aufnahme war bei keiner Person von Nöten. Der Gesamtschaden wird

auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Richtungsfahrbahn nach Frankfurt musste für

die Unfallaufnahme erste eine Stunde voll gesperrt werden, eine weitere Stunde

dauert es, bis die Unfallaufnahme vor Ort abgeschlossen war und die Fahrbahn

wieder komplett frei gegeben werden konnte.

Weinheim, BAB 5: Größerer Unfall auf der BAB 5 in Richtung Frankfurt

Weinheim, BAB 5 (ots) – Derzeit sind etliche Rettungskräfte und Polizei

unterwegs zu einem Verkehrsunfall kurz hinter dem Weinheimer Kreuz in

Fahrtrichtung Norden. Die Fahrspur in Richtung Frankfurt ist voll gesperrt. Über

Ausmaß des Unfalls sind noch keine Details bekannt. Ein Rettungshubschrauber ist

im Einsatz.