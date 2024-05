Scheibe eingeschlagen, Schmuck gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher waren Mitte dieser Woche in der Riesenstraße

aktiv. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (7./8. Mai) schlugen die

Unbekannten an einem Geschäft ein Schaufenster ein und griffen sich aus der

Auslage mehrere Schmuckstücke, darunter ein Armband und verschiedene Ringe. Der

Wert der Beute liegt bei mehreren hundert Euro – der angerichtete Schaden bei

mehreren tausend.

Zeugen, denen in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 15.45 Uhr, und

Mittwochmorgen, 7.20 Uhr, etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden.

|cri

Kein Zugriff für Fremde!

Kaiserslautern (ots) – Dass sie einem Fremden den Zugriff auf ihr Handy gewährt

hat, ist eine Frau aus dem Stadtgebiet teuer zu stehen gekommen. Wie die

54-Jährige am Donnerstag bei der Polizei anzeigte, hatte sie über ein bekanntes

Online-Buchungsportal eine Urlaubsreise gebucht. Vor ein paar Tagen wollte sie

die Reisedaten ändern, benötigte dafür Hilfe und suchte deshalb im Internet nach

der Telefonnummer des Kundenservices. Mit der recherchierten Nummer telefonierte

sie dann – so glaubte die Frau zumindest – mit einem Mitarbeiter des

Online-Dienstes. Der Unbekannte empfahl der 54-Jährigen, auf dem Handy eine App

zu installieren, mit deren Hilfe er auf das Smartphone zugreifen und ihr bei der

Änderung der Reisedaten behilflich sein könne. Gesagt – getan: Die Frau lud die

App auf ihr Handy und ließ den vermeintlichen Service-Mitarbeiter auf das Gerät

mit sämtlichen gespeicherten Daten zugreifen.

Wie die Frau jetzt feststellte, veranlasste der vermutlich falsche

Hotline-Mitarbeiter über das Konto der 54-Jährigen mehrere Zahlungen im

Gesamtwert von etlichen hundert Euro. Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte

hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unser Tipp, um sich vor solchen Betrügern zu schützen: Geben Sie weder

Zugangsdaten noch Passwörter zu Online-Konten an Fremde heraus, und gewähren Sie

Unbekannten auch keinen Zugriff auf Ihren Computer oder Ihr Handy!|cri

Jugendliche rauben Gegenstände und bringen sie kurz darauf wieder zurück

Kaiserslautern (ots) – Zwei 13-jährige und ein 12-jähriges Mädchen meldeten sich

am Mittwochnachmittag gegen 17:35 Uhr bei der Polizei. Der Grund: Mehrere

Personen aus einer Gruppe heraus raubten ihnen ein Skateboard und ein

Mobiltelefon. Im Falle des Nichtaushändigen drohten die Täter mit Gewalt. Kurz

darauf brachten die Tatverdächtigen das Diebesgut wieder zurück. Eine

Polizeistreife fuhr zum Willy-Brandt-Platz. Die Täter waren aber bereits

geflüchtet. Da den Opfern mindestens einer der Tatverdächtigen bekannt war,

ermitteln die Beamten jetzt gegen einen 15-Jährigen wegen des Verdachts des

Raubs. Die Ermittlungen zu den weiteren Tätern dauern an. |kfa

Alkohol macht müde – Fahrer am Steuer eingeschlafen

Kaiserslautern (ots) – „Wer schläft, sündigt nicht.“ – Die Polizei musste in der

Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Roonstraße feststellen, dass das

Sprichwort nicht immer zutrifft. Aber was war passiert? Eine Polizeistreife

stand an einer roten Ampel hinter dem Fahrzeug eines 46-Jährigen. Obwohl das

Lichtzeichen auf Grün wechselte, fuhr der Mann nicht los. Kurzerhand entschieden

sich die Beamten nachzusehen, was los ist. Als sie an den Audi herantraten,

staunten sie nicht schlecht, als sie sahen, dass der Fahrer tief und fest

schlief. Die Polizisten weckten und kontrollierten die Schlafmütze und stellten

dabei fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 0,83 Promille. Der 46-Jährige musste die Beamten daraufhin zur

Dienststelle begleiten. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf den

Autofahrer kommt jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Die

Ermittlungen dauern an. |kfa

Mann bei Fest niedergeschlagen und beleidigt

Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein 24-Jähriger wurde am

Donnerstagnachmittag Opfer einer Körperverletzung. Als sich der Mann gegen 17:45

Uhr bei einem Fest an der alten Mühle unter eine dortige Brücke begab, wurde er

nach eigenen Angaben zunächst mit Eiswürfeln beworfen und danach mit einem

Faustschlag im Gesicht verletzt. Der unbekannte Täter beleidigte den

Angegriffenen anschließend mehrfach. Bevor die Polizeistreife vor Ort war, hatte

sich der Schläger bereits aus dem Staub gemacht. Der Unbekannte soll zwischen 20

und 30 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß sein. Er hatte blonde kurze Haare

und trug zum Tatzeitpunkt ein weißes T-Shirt, rote Shorts und weiße Sneakers.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und

Beleidigung aufgenommen. Zeugen, die den Täter gesehen haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |kfa

Auffahrunfall mit Verletzten

Kaiserslautern (ots) – Ein Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen im Ortsteil

Hohenecken führte zu mehreren Verletzten. Ein 60-Jähriger fuhr mit seinem Ford

Explorer auf der B270 in Richtung Kaiserslautern. In Höhe einer Tankstelle

musste der Fahrer wegen eines abbiegenden Fahrzeugs abbremsen. Eine nachfolgende

Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit ihrem VW Passat

auf den Ford auf. Durch den Aufprall wurden die Mitfahrer der Passat-Fahrerin im

Alter von elf, neun und sieben Jahren leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde

aber vor Ort nicht benötigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des

Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die 32-jährige

Unfallverursacherin aufgenommen. |kfa

Mehrere Wahlplakate beschädigt

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Im Ortsbereich von Sembach sind in der

Nacht zu Donnerstag mehrere Wahlplakate angezündet worden. Die Polizei sucht

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher geben können.

Entdeckt wurden die teilweise noch brennenden Plakate gegen 3.30 Uhr. An einigen

Stellen wurden durch die Flammen auch angrenzende Hausfassaden oder Hecken

beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die in der fraglichen Nacht etwas Verdächtiges bemerkt oder beobachtet

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der

Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. |cri

Nicht ohne Versicherungsschutz fahren!

Kaiserslautern (ots) – Ein E-Scooter-Fahrer hat am Donnerstagvormittag im

Hilgardring die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen. Der Grund:

Während die Beamten hinter dem Roller in Richtung Mannheimer Straße fuhren, fiel

ihnen auf, dass an dem Gefährt ein ungültiges Versicherungskennzeichen

angebracht war.

Kaiserslautern (ots) – Wohl nicht der Musikgeschmack, sondern Uhrzeit und

Lautstärke veranlasste die Nachbarn eines 39-Jährigen aus dem Gersweilerweg,

sich kurz nach Mitternacht bei der Polizei zu melden. Der Mann zeigte sich

diesmal einsichtiger als beim letzten Einsatz der Polizei, bei dem ihm in einer

Nacht gleich zwei Musikanlagen abgenommen werden mussten, um die Ruhe

wiederherzustellen. Die städtische Ordnungsbehörde wurde über die wiederholte

Ordnungswidrigkeit des Mannes informiert, nun droht ihm die Zahlung einer

Geldstrafe. |diet

Sie stoppten daraufhin den Elektroroller und unterzogen den 23-jährigen Fahrer

einer Kontrolle. Der junge Mann gab zu, dass es keinen aktuellen

Versicherungsschutz für das Kleinstfahrzeug gibt. Ihm wurde deshalb die

Weiterfahrt untersagt und das abgelaufene Kennzeichen sichergestellt. Auf den

23-Jährigen kommt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz zu. |cri

Horrorfilm löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots) – Ein Horrorfilm hat am Donnerstagnachmittag einen

Polizeieinsatz im Stadtteil Morlautern ausgelöst. Zeugen hatten gegen 16.40 Uhr

Schreie aus einem Wohnhaus gehört und daraufhin die Polizei verständigt.

Als die ausgerückte Streife wenig später an der gemeldeten Adresse ankam, war

nichts Verdächtiges zu hören oder zu sehen. Die Beamten klingelten an der

Haustür, um nachzufragen. Von der Frau, die ihnen die Tür öffnete, erfuhren die

Polizisten, dass sich die Tochter einen Horrorfilm angeschaut und dabei mehrfach

aufgeschrien habe. Die 16-Jährige kam ebenfalls zur Tür und bestätigte die

Angaben. Die Streife rückte daraufhin wieder ab… |cri

Fahrradfahrer verletzt – Zeugen gesucht

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines

Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag in der Königstraße ereignet

hat. Ein Fahrradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Der Unfall wurde erst am Abend nachträglich der Polizei gemeldet. Bekannt ist

deshalb bislang nur, dass ein 65-jähriger Mann gegen 14 Uhr mit seinem Fahrrad

durch die Königstraße fuhr. Weil ihm ein Auto entgegen kam, habe er ausweichen

müssen und sei deshalb gegen ein stehendes Fahrzeug geprallt, das am

Fahrbahnrand geparkt war. Dabei zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen im

Gesicht zu.

Der entgegenkommende Wagen fuhr weiter. Über Marke, Modell, Farbe oder den

Fahrer liegen bislang keine Informationen vor. Zeugen, die Hinweise geben

können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der

Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Beschädigung an Sitzgruppe und Holzgeländer (FOTO)

Reipoltskirchen (ots) – Zeugen nach Sachbeschädigungen am „Vatertag“ gesucht.

Unbekannte beschädigten am Donnerstag, im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr,

eine Sitzgruppe und eine Holzabsperrung an einem Feldweg zwischen Hefersweiler

und Reipoltskirchen. Es entstand hierbei ein Sachschaden von mehreren hundert

Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Eventuelle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken

unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Handy auf Toilette geraubt

Kaiserslautern (ots) – Die Eltern eines 16-Jährigen meldeten sich am

Donnerstagmorgen bei der Polizei, um einen Raub anzuzeigen. Nach ihren Angaben

sei ihr Sohn am frühen Morgen in der Toilette einer Diskothek in der

Zollamtstraße angegriffen worden. Dabei hätten die unbekannten Täter sein

Mobiltelefon aus der Hosentasche entwendet. Ermittlungen ergaben, dass sich der

mutmaßliche Räuber in einem Schnellrestaurant in Ramstein aufhalten würde. Eine

Streife konnte den 19-jährigen Tatverdächtigen antreffen und ihn durchsuchen.

Dabei fanden sie auch das gesuchte Handy. Auf den jungen Mann kommt jetzt ein

Strafverfahren wegen des Verdachts des Raubs zu. Die Ermittlungen dauern an.

|kfa

