Mainz – Neustadt Betrunkene werfen Bierzeltgarnitur über Uferabsperrung

Mainz – Neustadt (ots) – Zu viel Alkohol hatten vermutlich zwei Männer beim

„Mainzer WeinUfer“ getrunken, als sie gestern gegen 23:30 Uhr eine

Bierzeltgarnitur über die Absperrung zum Rheinufer warfen. Zeugen und ein

Standbetreiber des Weinfests hatten am Adenauer-Ufer die beiden Männer

beobachtet und anschließend an der Flucht gehindert. Gegenüber den

Einsatzkräften zeigten sich sowohl der 20-jährige Hesse wie auch der 36-jährige

Württemberger uneinsichtig. Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren

wegen Sachbeschädigung eröffnet. Die Bierzeltgarnitur konnte nicht mehr

aufgefunden werden, da sie über die Böschung in den Rhein gefallen war und

bereits stromabwärts trieb.

Mainz – Mombach Mann verursacht Loch in Wohnungstür

Mainz – Mombach (ots) – Am Mittwoch, gegen 22:40 Uhr kam es in einem

Mehrfamilienhaus in der Wallau zu einer Auseinandersetzung, wobei eine Tür

beschädigt wurde. Einem 54-jährigen Anwohner war es offenbar in der

Nachbarwohnung zu laut, weshalb er gegen die Wand schlug. Ein Gast der

betreffenden Nachbarwohnung nahm dies zum Anlass, um ein Loch in seine Tür „zu

treten“. Durch das entstandene, ca. 30 cm große Loch steckte er schließlich

seinen Kopf. Auf diesem Weg informierte er den 54-Jährigen, dass er laut

Hausordnung noch bis 24 Uhr laut sein dürfe. Da seitens des schockierten

Anwohners die Polizei informiert wurde, floh der Randalierer. Er konnte durch

die eingesetzten Einsatzkräfte in der Umgebung festgestellt werden und muss sich

nun wegen Sachbeschädigung verantworten.