Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Elektrofachmarkt – Zeugen gesucht

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zeitraum zwischen Montag gegen 18:10

Uhr und Dienstag gegen 7:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen

gewaltsam Zutritt zu einem Elektrofachmarkt in der Industriestraße und

entwendeten mehrere Elektrogeräte sowie Bargeld.

Ersten Ermittlungen zu Folge gelangte die bislang unbekannte Täterschaft durch

ein gesichertes Fenster in die Geschäftsräume und entwendete dort mehrere

Kaffeemaschinen und Staubsauger. Zudem wurde Bargeld in bislang noch unbekannter

Höhe gestohlen.

Der Sach- und Diebstahlsschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert

werden, da die Ermittlungen noch andauern.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu der Täterschaft

mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.

Meckesheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ B45: Unfall mit einem Schwerverletzten auf Kreuzung

Meckesheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ B45 (ots) – Am Dienstag fuhr ein 77-Jähriger mit

einem Daica auf der L549 aus Richtung Eschelbronn in Richtung Meckesheim. Als er

um kurz vor 14:30 Uhr an die Kreuzung zur B45 kam, hielt er zunächst

vorschriftsgemäß an. Dann allerdings missachtete er die Vorfahrt eines VW, der

bevorrechtigt von links aus Richtung Zuzenhausen heranfuhr. Durch die heftige

Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, die nach bisherigen

Erkenntnissen ungebremst aufeinanderprallten, verletzte sich der 47-jährige

Fahrer des VW schwer. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An

beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, der auf 16.000 Euro geschätzt wird.

Die Autos wurden abgeschleppt. Da der Verkehr um die Unfallstelle geleitet

werden musste, kam es bis kurz nach 16 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen in

diesem Bereich. Der 77-Jährige muss nun als mutmaßlicher Unfallverursacher mit

einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: 36-Jähriger begeht mehrere Straftaten

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Nachdem am Dienstagmittag eine

Polizeistreife des Polizeireviers Wiesloch zu einem Unfall in den Buchenweg

gerufen wurde, stellten sie bei einem der Unfallbeteiligten gleich mehrere

Straftaten fest.

Zuvor fuhr der 36-jährige Daimler-Benz-Fahrer gegen 11:15 Uhr den Buchenweg

entlang. Zur gleichen Zeit parkte ein 29-jähriger VW-Fahrer aus einer Einfahrt

aus. Hierbei kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zur Kollision. Der

Sachschaden wird auf insgesamt rund 4500 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem

Unfall niemand. Da beide Männer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang

machten, dauern die Ermittlungen hierzu weiterhin an. Während der Unfallaufnahme

stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 36-Jährigen fest,

weshalb ein Drogentest durchgeführt wurde. Das positive Ergebnis auf Marihuana

erhärtete den Verdacht, weshalb dem Mann anschließend auf dem Polizeirevier eine

Blutprobe entnommen wurde. Bei der weiteren Überprüfung seiner Dokumente

deuteten gleich mehrere Anhaltspunkte auf eine Fälschung hin. Die Beamten

konnten sowohl bei dem Führerschein als auch bei seinem Ausweis mehrere

Fälschungsmerkmale feststellen. Die Dokumente wurden einbehalten wurden.

Den 36-Jährigen erwartet nun u.a. eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz, der Straßenverkehrsgefährdung unter Drogeneinfluss, des

Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Urkundenfälschung.

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht im Quartier „Am Bach“ – Zeugen gesucht

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag gegen 08:30 Uhr schrammte ein

bislang noch unbekannter Autofahrer in der Straße „An der Wellpappe“ an einem

ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug vorbei und beschädigte dies erheblich.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne seiner Verpflichtung

nachzukommen, den Unfall der Polizei zu melden. Es entstand am geparkten BMW ein

Sachschaden von über 5.000 Euro. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen

übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter 06222-5709-0.