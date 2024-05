39-Jähriger wegen unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg

Haftbefehl gegen einen 39-jährigen Mann erlassen. Ihm wird der Besitz von mehr

als 16 Kilogramm Haschisch vorgeworfen.

Der Tatverdächtige war Fahrgast eines Taxis, das am 6. Mai 2024 gegen 17:15 Uhr

auf der Autobahn 6 auf Höhe der Anschlussstelle Rauenberg bei Wiesloch einer

Kontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Personen- und Fahrzeugkontrolle

stellte sich heraus, dass der tatverdächtige Fahrgast eine Plastiktüte

mitführte, in der sich insgesamt ca. 16 kg Haschisch befanden, die nach

bisherigen Erkenntnissen weiterverkauft werden sollten. Zudem konnte in seiner

Hosentasche Haschisch mit einem Gewicht von knapp 100 Gramm festgestellt werden.

Ferner führte er Bargeld in Höhe von knapp 6.000 Euro mit sich.

Der Tatverdächtige wurde noch an der Kontrollstelle vorläufig festgenommen. Er

wurde am 7. Mai 2024 der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Heidelberg

vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen

unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis in nicht geringer Menge erließ und den

Haftbefehl antragsgemäß in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde der Beschuldigte

in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.