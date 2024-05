Auto kracht gegen Schaufenster

Kaiserslautern (ots) – Im Gewerbegebiet West ist am Mittwochmorgen ein Auto

gegen das Schaufenster eines Geschäfts gekracht. Verletzt wurde zum Glück

niemand. Der Sachschaden dürfte allerdings im fünfstelligen Bereich liegen.

Das Unglück nahm kurz vor halb elf seinen Lauf, als die Fahrerin eines

Nissan-Geländewagens von der Merkurstraße aus auf den Parkplatz eines

Fachgeschäftes abbiegen wollte. Beim Überfahren des Gehwegs streifte das

Fahrzeug eine Straßenlaterne. Erschrocken setzte die Nissan-Fahrerin ihren Wagen

zurück, um dann geradeaus in eine Parklücke zu stoßen. Allerdings trat die unter

Schock stehende 72-Jährige dabei so stark aufs Gaspedal, dass der Geländewagen

frontal gegen die Schaufensterscheibe des Geschäfts prallte.

Neben dem Schaden am Fahrzeug und am Laternenpfosten wurde auch das Gebäude

beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. |cri

Einbrecher in Wasser-Hochbehälter/Zeugen gesucht

Bruchmühlbach-Miesau/OT Miesau (ots) – Zwei junge Männer verschafften sich in

der Nacht von Sonntag auf Montag unbefugten Zutritt in den Miesauer Wasserturm.

Zuvor brachen sie gewaltsam mehrere Türen auf. Entwendet wurde nichts, jedoch

entstand Sachschaden. Sollten in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr in

diesem Bereich verdächtige Personen aufgefallen sein, so bittet die Polizei

Landstuhl um Hinweise unter der Telefon-Nummer: 06371-8050.|pilan-wi

Nächtliche Randaliererin

Kaiserslautern (ots) – Wegen einer Randaliererin ist die Polizei in der Nacht zu

Freitag in den Gersweilerweg ausgerückt. Anwohner hatten gegen halb vier

gemeldet, dass eine Frau laut herumschreien würde.

Als die Streife vor Ort eintraf, konnte ein Zeuge den Beamten einen Hinweis

geben, in welchem Gebäude die Unbekannte verschwunden war. Dort wurde die Frau

ausfindig gemacht; sie versuchte, sich im Treppenhaus vor den Polizisten zu

verstecken.

Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine amtsbekannte 20-Jährige. Sie

gehörte zwar nicht zu den Bewohnern des Mehrfamilienhauses, hatte jedoch ihr

Handy mit einem Ladekabel am Hausstrom angeschlossen und zapfte unberechtigt

Strom ab.

Die Frau wurde in Gewahrsam genommen und zur nächsten Dienststelle gebracht.

Dort konnten bei der routinemäßigen Durchsuchung ihrer Sachen drei Tütchen

festgestellt werden, die eine weiße Substanz enthielten – vermutlich handelte es

sich um Amphetamin. Die Sachen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren

eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Tägliche Verstöße gegen Straßenverkehrsgesetze

Kaiserslautern (ots) – Betrunken, berauscht, ohne Führerschein – fast täglich

zieht die Polizei im Stadtgebiet Fahrer aus dem Verkehr, die gegen geltende

Gesetze und Regeln verstoßen.

Am späten Dienstagabend war ein E-Scooter-Fahrer dran. Als die Beamten den

jungen Mann gegen 22.45 Uhr in der Bismarckstraße anhielten und einer Kontrolle

unterzogen, schlug ihnen die Alkoholfahne des 25-Jährigen entgegen. Das

Atemtestgerät zeigte einen Pegel von 0,5 Promille an, wenige Minuten später lag

der Wert bei 0,51 – die Tendenz war also steigend.

Der Rollerfahrer räumte ein, zwei große Bier getrunken zu haben. Er musste mit

zur Dienststelle kommen und weitere Tests absolvieren. Die Weiterfahrt mit dem

Roller wurde ihm untersagt. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter

Alkoholeinfluss dürfte dem Mann sicher sein.

Unter Drogen stand ein Autofahrer, den Polizeibeamte eine gute Stunde später in

der Lauterstraße vor sich hatten. Auffällige Verhaltensmerkmale verrieten den

20-Jährigen bei der routinemäßigen Kontrolle. Darauf angesprochen, erklärte der

junge Mann, dass er am vergangenen Wochenende eine E-Zigarette konsumiert habe,

die Betäubungsmittel enthielt. Ein Urintest bestätigte sozusagen die Angaben des

20-Jährigen. Für ihn war die Fahrt damit an Ort und Stelle beendet. Die

Fahrzeugschlüssel wurden an den verständigten Halter übergeben. Der Fahrer

musste mitkommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen.

In der Nacht zu Freitag kontrollierte eine Streife kurz vor halb zwei in der

Bismarckstraße einen Kia Picanto. Der Mann am Steuer konnte keinen Führerschein

vorweisen und gab zu, dass er aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Doch damit nicht genug: Der 34-Jährige zeigte auch drogentypische

Auffälligkeiten. Ein Schnelltest reagierte positiv und bestätigte somit den

Verdacht. Der Mann musste sein Auto deshalb vor Ort stehen lassen und für die

Entnahme einer Blutprobe mitkommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen

Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Autoschlüssel wurden einer Kollegin des

34-Jährigen übergeben. Die Führerscheinstelle erhält einen Bericht über das

Kontrollergebnis. |cri

Schnelles Geld versprochen – Lehrgeld bezahlt

Kaiserslautern (ots) – Durch eine Investmentwerbung im Internet ist eine Frau

aus dem Stadtgebiet an Betrüger geraten und hat Geld verloren. Wie die

42-Jährige am Dienstag bei der Polizei anzeigte, war sie schon vor einigen

Wochen in den Sozialen Medien auf die Annonce aufmerksam geworden, hatte Kontakt

aufgenommen und sich daraufhin eine App auf ihrem Handy installiert.

Schon nach kurzer Zeit wurde der Frau vorgegaukelt, dass sich ihre investierten

250 Euro auf 900 Euro vermehrt hätten. Als die 42-Jährige sich das Geld

ausbezahlen lassen wollte, wurde sie von den Betreibern der Plattform

hingehalten und dazu überredet, eine weitere App auf ihr Smartphone

herunterzuladen.

Allerdings stellte die Frau dann nach kurzer Zeit fest, dass von ihrem

Onlinekonto mehrere tausend Euro abgebucht wurden. Sie löschte daraufhin die App

und kontaktierte ihre Bank, so dass die unberechtigte Abbuchung wieder

rückgängig gemacht werden konnte.

Ein größerer finanzieller Schaden konnte zum Glück verhindert werden – das

„Lehrgeld“ der 42-Jährigen lag bei 250 Euro, dem ersten Invest, der nicht mehr

zurückgeholt werden konnte. Die Ermittlungen nach den Anlagebetrügern laufen…

|cri

Auf Ladendiebstahl folgt Hausverbot

Kaiserslautern (ots) – Die Folgen ihres Handelns bekam eine 19-Jährige am

Dienstagnachmittag in der Kerststraße zu spüren. Bei ihrer Shoppingtour in einem

Drogeriemarkt erweckte sie die Aufmerksamkeit des Ladendetektivs. Der

beobachtete, wie die Frau mehrere Produkte einsteckte. Ohne die Ware zu

bezahlen, wollte sie dann an der Kasse vorbei, bis der Angestellte die

mutmaßliche Diebin stoppen konnte. Ihm händigte die Frau dann die eingesteckten

Produkte aus. Die Konsequenz war nicht nur der Einsatz der Polizei, die eine

Anzeige wegen des Verdachts des Ladendiebstahls aufnahm, sondern auch ein

einjähriges Hausverbot, das durch den Mitarbeiter des Drogeriemarktes

ausgesprochen wurde. Als Fazit lässt sich sagen: Diebstahl lohnt sich nicht.

|kfa

Beim Spurwechsel Unfall verursacht und anschließend abgehauen

Kaiserslautern (ots) – Eine Autofahrerin aus dem Stadtgebiet wurde am

Dienstagnachmittag Opfer einer Verkehrsunfallflucht. Zu dem Vorfall kam es als

die 64-Jährige gegen 15:45 Uhr mit ihrem Opel Mokka auf der Lauterstraße in

Richtung Rathaus unterwegs war. Laut Angaben der Frau überholte sie ein VW Golf

mit Pirmasenser Kennzeichen und wechselte im Anschluss sehr knapp vor ihr die

Fahrspur. Hierbei stieß der Unbekannte mit seinem VW gegen die linke

Fahrzeugseite des Opels. Anstatt anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern,

fuhr der Verursacher einfach davon. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des

Verdachts der Unfallflucht aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben

oder Angaben zu dem unbekannten Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung

zu setzen.

Einbruch in Firmengebäude

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Betriebsgelände in der

Donnersbergstraße war in den vergangenen Tagen das Ziel von Einbrechern. Am

Montagmorgen fiel auf, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Areal

verschafft haben, indem sie ein Tor aufbrachen. Am Firmengebäude wurden mehrere

Fenster eingeschlagen und Türen aufgehebelt.

Ersten Überprüfungen im Inneren zufolge stahlen die Eindringlinge eine größere

Anzahl von Elektromotoren, Kupferkabel, Kupferbauteile sowie diverse

Elektrowerkzeuge. Der Gesamtschaden summiert sich auf einen vierstelligen

Betrag.

Die Polizei sucht Zeugen, denen im Zeitraum zwischen Donnerstag, 2. Mai, 11 Uhr,

und Montag, 6. Mai, 6 Uhr, rund um das Betriebsgelände etwas Verdächtiges

aufgefallen ist. Von Interesse sind für die Ermittler auch Hinweise auf

Fahrzeuge, mit denen das Diebesgut möglicherweise abtransportiert wurde. Zeugen

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kripo

Kaiserslautern zu melden. |cri