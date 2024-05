Kleinkind auf Couch verloren

Germersheim (ots) – Am Dienstagabend gegen 22:40 Uhr meldete sich die besorgte 33-jährige Kindsmutter, da der vierjährige Sohn von der Wohnzimmercouch verschwunden wäre. Freunde der Familie hatte bereits bei Eintreffen der Polizeibeamten mit der Suche im näheren Umfeld zum Wohnhaus begonnen.

Bei einer direkten Nachschau durch die Polizei konnte der Sohn wohlbehalten und schlafend zwischen größeren Kissen auf der Couch festgestellt werden.

Gefährliche Körperverletzung mit Messereinsatz

Bellheim (ots) – Am Donnerstag 02.05.2024, kam es am Abend am Bahnhof in Bellheim zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen mit Messereinsatz. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit, in deren Verlauf ein junger Mann einem 37-jährigen Mann aus Landau mit einem Messer in den Bauch stach. Ein 32-jähriger Neustadter wurde von einem anderen Mann mit einer abgebrochenen Bierflasche leicht verletzt.

Die Täter flüchteten unerkannt, bevor die gegen 22Uhr verständigten Polizeibeamten der Polizeiinspektion Germersheim am Tatort eintrafen. Der stichverletzte Landauer musste in eine Klinik gebracht und dort notoperiert werden. Es bestand keine Lebensgefahr.

Im Zuge der Ermittlungen gelang es, den mutmaßlichen Täter des Messerangriffs, einen 18jährigen deutschen Staatsangehörigen, zu identifizieren und aufgrund eines zuvor erwirkten Haftbefehls des Amtsgericht Landau am 07.05.2024 festzunehmen. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nunmehr in einer Jugendstrafanstalt in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu Hergang und Motiv dieser Tat und zu einer weiteren damit im Zusammenhang stehenden körperlichen Auseinandersetzung, die sich wenige Minuten nach dem Messereinsatz in einem Innenhof in der Hauptstraße in Bellheim ereignete und bei welcher der 18jährige mutmaßliche Täter der vorangegangenen Tat verletzt wurde, dauern an.

Geschwindigkeitskontrolle

Rheinzabern (ots) – Am 07.05.24 zwischen 08.30 Uhr und 10:30 Uhr wurde an der L 549 zwischen Kandel und Neupotz an der Anschlussstelle Rheinzabern-Rülzheim eine Geschwindigkeitsmessung in Fahrtrichtung Neupotz durchgeführt. Bei 120 gemessenen Fahrzeugen waren 17 zu schnell.

Bei erlaubten 70 km/h war der Schnellste mit 104 km/h unterwegs. Zudem wurde an der Anschlussstelle das unbedingte Haltegebot (Stopp-Schild) überwacht. Neun Fahrzeugführer hielten sich nicht daran, zwei weitere wurden ohne Sicherheitsgurt festgestellt und zwei telefonierten mit dem Handy.

E-Scooter Kontrollen

Germersheim (ots) – Im Rahmen von mehreren Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizei Germersheim wurden im Verlauf des gestrigen Tages insgesamt 3 E-Scooter Fahrer beanstandet. Bei zwei E-Scootern war das Versicherungskennzeichen abgelaufen. Ein französischer Staatsbürger hatte sogar überhaupt kein Versicherungskennzeichen an seinem Gefährt angebracht. Die drei Kontrollierten erwartet nun eine Strafanzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Die Polizei Germersheim weist darauf hin, dass Versicherungskennzeichen jedes Jahr bei der Versicherung zu erneuern sind. Es gilt hier zu beachten, dass das Versicherungsjahr immer mit Ablauf des Februars endet. Ab dem 1.März jeden Jahres muss ein neues Versicherungskennzeichen mit der aktuellen Jahresfarbe angebracht sein.

Ladendetektiv bei Diebstahl geschlagen

Lingenfeld (ots) – Am Dienstag 07.05.2024, schlug ein 25-Jähriger dem Ladendetektiv des Rewe-Marktes in Lingenfeld ins Gesicht. Gegen 14:40 Uhr versuchte der Mann Waren im Wert von circa 4 EUR zu klauen. Als der Ladendetektiv ihn auf den Diebstahl ansprach, schlug er diesem unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht.

Er konnte dennoch aufgehalten und durch hiesige Polizei kontrolliert werden. Der Ladendetektiv wurde durch den Schlag leicht verletzt.