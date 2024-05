Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bad Bergzabern (ots) – In der Zeit von 06./07.05.2024, zwischen 16:30-07 Uhr, wurde in der Kurfürstenstraße eine Straßenlaterne beschädigt. Der Schaden in Höhe von 1.000 EUR wurde vermutlich durch einen Lkw verursacht. Der bislang noch unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Schulwegkontrolle an der Grundschule

Annweiler am Trifels (ots) – Am 07.05.2024 wurde eine Schulwegkontrolle in der Straße „Am Osterbächel“ im Bereich der Grundschule Annweiler durchgeführt. Lediglich ein PKW-Fahrer musste gebührenpflichtig verwarnt werden, da er nicht angeschnallt war. Hinsichtlich der Kindersicherung kam es zu keinerlei Beanstandungen.