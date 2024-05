Diebstahl aus vier Firmenfahrzeugen – Zeugen gesucht

Worms-Pfeddersheim (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden die Glasscheiben der Hecktüren an insgesamt vier Firmen-PKW eingeschlagen und aus den Fahrzeugen verschiedene Baumaschinen entwendet. Die Fahrzeuge standen zur Tatzeit auf dem Besucherparkplatz des Pfeddersheimer Friedhofes geparkt.

Die Höhe des Diebesgutes beträgt mindestens 2.500 Euro, hinzu kommt der durch die

Tat verursachte Sachschaden an den vier Fahrzeugen. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 oder per Email unter kiworms@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kreis Alzey-Worms

Brand eines Strohballenlagers

Alzey (ots) – Am Donnerstag 02.05.2024 kam es parallel zur L 409 von Alzey in Richtung Erbes-Büdesheim, in der Verlängerung der Rotentaler Straße zu einem Brand eines Strohballenlagers. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte zunächst die Rauchschwaden und verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehr stellte sodann den Brand von 16 Rundballen fest, die vermutlich durch Brandstiftung Feuer fingen.

Eine Entzündung durch das Unwetter ist auszuschließen, da zu diesem Zeitpunkt kein Blitzschlag war. Mithilfe eines Radladers wurde das Feuernest entzerrt, sodass die Löscharbeiten der Feuerwehr erfolgreich vollzogen werden konnten.

Die Ermittlungen dauern an.