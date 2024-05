Transportkiste mit exotischen Tieren sorgt für Polizeieinsatz

Mainz-Mombach (ots) – Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurden Dienstag 07.05.2024 um 18:21 Uhr Einsatzkräfte des Neustadtreviers gerufen. In der Industriestraße war ein Mitarbeiter einer Spedition auf eine Kiste mit der Aufschrift „Lebende Tiere, Siam-Krokodile“ aufmerksam geworden. Beim neugierigen Blick durch eines der Luftlöcher in der Kiste erschreckte sich der Mitarbeiter so sehr, dass er die Polizei informiert und um Hilfe bat.

Durch erfahrende Einsatzkräfte vor Ort konnte schließlich herausgefunden werden, dass sich die Krokodile auf dem Weg in einen asiatischen Zoo befanden und der Transport behördlich angemeldet und genehmigt war. Die beauftragte Spedition hatte in der Vergangenheit bereits ähnliche „besondere Transporte“ durchgeführt, nur offenbar der schreckhafte Mitarbeiter noch nicht.

Festnahme nach Callcenter-Betrug

Mainz (ots) – Nachdem es am Montag 06.05.2024 zu einem Betrugsversuch unter der Legende „falsche Polizeibeamte“ kam, konnte im Rahmen polizeilicher Maßnahmen am frühen Montagabend ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand kontaktierten unbekannte Täter gegen 11:50 Uhr telefonisch eine 87-jährige Frau aus der Mainzer Neustadt mittels eines sogenannten Schockanrufes.

Der Frau wurde suggeriert, dass Ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nur mittels einer 5-stelligen Kautionssumme vor einer sofortigen Inhaftnahme bewahrt werden könne. Als die 87-Jährige den geforderten Betrag bei ihrer Bank abheben wollte, reagierten die Mitarbeiter der Bank umsichtig und informierten die Polizei.

Durch diese konnte daraufhin ein 38-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden, als er die vermeintliche Kaution bei der Geschädigten in Empfang nehmen wollte. Gegen den 38-Jährigen wurde am Dienstag, den 07.05.2024 durch das Amtsgericht Mainz auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz Untersuchungshaft angeordnet. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Gartengeräte aus Transporter gestohlen

Mainz (ots) – Am Dienstag 07.05.2024 gegen 19:40 Uhr, wurden Gartengeräte aus einem geparkten Transporter in der Mombacher Straße gestohlen. Die Tat konnte von einem Zeugen beobachtet werden, wonach dieser die Polizei informierte. Der Täter zerschlug die hintere Scheibe auf der Fahrerseite und stieg daraufhin in den weißen Transporter.

Von der Rückbank entwendete er mehrere Gartengeräte und flüchtete anschließend zu Fuß über die Mombacher Straße in unbekannte Richtung. Ebenfalls durch den Zeugen wurde bekannt, dass der Täter nicht alleine war. Ein offensichtlicher Mittäter fuhr in einem weißen Smart zum Tatort vor und nach der Tat in Richtung Mombach davon.

Das Täterfahrzeug konnte im weiteren Verlauf abgeparkt festgestellt und sichergestellt werden. Durch die Kriminalpolizei wurden an beiden Autos Spuren gesichert. Der Verbleib des Diebesgut sowie der beiden Tatverdächtigen ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl aus dem Transporter oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter: 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall – Fußgängerin wird verletzt

Mainz-Altstadt (ots) – Am Dienstag 07.05.2024 gegen 15:30 Uhr, kam es in der Quintinstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Fußgängerin. Eine 40-jährige Wiesbadenerin war unmittelbar zuvor aus einem Linienbus ausgestiegen, der rechtsseitig an der Bushaltestelle angehalten hatte.

Als sie im Anschluss vor dem Bus die Straße überqueren wollte, wurde sie von einem 62-jährigen Autofahrer touchiert. Die leichtverletzte Fußgängerin wurde vorsorglich in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Die Polizei informiert:

Dürfen Busse an Haltestellen überholt werden? Was ist vorgeschrieben, wenn der Bus die Warnblinkanlage eingeschaltet hat? Regeln, die an Bushaltstellen gelten:

Bus an der Haltestelle: Vorbeifahren erlaubt, auf Fahrgäste achten!

Warnblinker eingeschaltet: Nur mit Schrittgeschwindigkeit am Bus vorbeifahren!

Auch der Gegenverkehr muss auf Vorschriften achten!

Ist ein gefahrloses Vorbeifahren nicht möglich, müssen Autofahrer warten.

Übernachtung im Baucontainer

Mainz-Neustadt (ots) – Ein Mitarbeiter eines Bauunternehmens meldete Dienstagmorgen gegen 06:30 Uhr, dass sich eine unbekannte männliche Person in einem der Container auf der Baustelle „Am Zollhafen“ aufhält. Zudem war die Fensterscheibe des Containers beschädigt worden.

Beim Öffnen der Containertür fanden die Einsatzkräfte einen schlafenden Mann vor. Offensichtlich hatte sich der 35-Jährige über das Fenster gewaltsam Zugang zum Container verschafft und schließlich seinen Nachtschlaf angetreten. Ob sein Verhalten darauf zurückzuführen ist, dass er keine Wohnanschrift in Deutschland besitzt, bleibt zu vermuten. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch verantworten.

PKW kollidiert mit E-Scooter

Mainz-Hartenberg-Münchfeld (ots) – Zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem E-Scooter kam es Dienstag 07.05.2024 um 10:00 Uhr in der Einmündung Dr Martin-Luther-King-Weg / Am Gonsenheimer Spieß. Ein 68-jähriger Mann aus Bad

Kreuznach war von der Saarstraße gekommen und den Dr.-Martin-Luther-King-Weg

entlanggefahren.

Als er nach links in die Straße „Am Gonsenheimer Spieß“ einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der kreuzenden E-Scooter-Fahrerin. Die 20-jährige Mainzerin war aus Richtung Bruchwegstadion gekommen und geradeaus auf dem Dr.-Martin-Luther-King-Weg gefahren. Sie wurde beim Zusammenprall mit dem Autofahrer leicht verletzt.

Unseriöse Firmen bieten im Frühjahr Dach- und Steinreinigung an

Mainz (ots) – Im Frühling steht in der Regel der Frühjahrsputz vor der Tür: Nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch Balkon, Garten oder Hof werden auf Vordermann gebracht. Aus diesem Grund sind gerade jetzt in regionalen Zeitungen Werbeflyer mit

verlockenden Angeboten und enormen Rabatten für Terrassen- oder Einfahrtreinigungen, beigelegt.

Jedoch sind längst nicht alle Angebote seriös und für die Dienstleistungen werden teils horrende Preise aufgerufen. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz verzeichnet in den vergangenen Wochen wieder vermehrt Beschwerden zu unseriösen Angeboten.

Auf Verbraucher wird Druck ausgeübt:

Eine Verbraucherin schildert ihre Erfahrungen mit einer unseriösen Firma der

Verbraucherzentrale: „Den Kontakt habe ich von einem Werbeflyer aus der Zeitung.

Der Chef kam am nächsten Tag vorbei und hat mich gedrängt einen Vertrag

abzuschließen, damit drei Tage später die „arbeitsintensive Reparatur“

durchgeführt werden könnte. Dabei wurde von dem Herrn richtig Druck ausgeübt,

den Vorvertrag noch an Ort und Stelle zu unterschreiben. Als Bezahlmöglichkeit

war nur Barzahlung möglich. Kostenpunkt 1.700 Euro. Von den vorher besprochenen

undichten Stellen in den Dachrinnen, wurden lediglich zwei auf völlig

dilettantische Weise abgedichtet. Die Arbeit wurde so schlampig ausgeführt, dass

nicht nur das Loch weiterhin undicht ist, sondern das Terrassendach mit Silikon

verschmutzt wurde.“

Unseriöse Anbieter erkennen – die Verbraucherzentrale und das Landeskriminalamt

geben Tipps:

Meldungen zu unseriösen Firmen erhält die Verbraucherzentrale auch zu Teppich-

und Polsterreinigungen. Zudem kommt es vor, dass ohne Terminvereinbarung bei

Verbrauchern an der Haustür geklingelt und mit Rabatten geworben wird. Wenn das

nicht wirkt, wird Druck ausgeübt und dann die Arbeiten im Schnellverfahren und

meist unsachgemäß ausgeführt. Wer einen Auftrag zur Reinigung eines Teppichs,

einer Terrasse oder eines Gehwegs vergeben möchte, sollte daher einige Tipps

beachten:

Fremde Anbieter sollten nie spontan an der Haustür beauftragt

werden. Es ist ratsam, sich zunächst eine Visitenkarte oder ein

Faltblatt mit Angaben wie Firmenname, Firmenanschrift und ggfs.

Internetadresse geben zu lassen. Die Angaben können dann in Ruhe

geprüft werden.

Diese Vorsicht gilt ebenso bei bunten Flyern in Briefkästen und

Zeitungen, die Rabatte und perfekte Ergebnisse versprechen. Wer

durch einen solchen Flyer Kontakt mit einer Firma aufnimmt,

sollte unbedingt prüfen, ob das Unternehmen tatsächlich

existiert und an der angegebenen Adresse seinen Sitz hat.

Vorab sollte ein Kostenvoranschlag inklusive Mehrwertsteuer

verlangt werden. Diesen kann man dann mit Angeboten weiterer

Anbieter vergleichen.

Wer trotz aller Vorsicht Opfer von Betrügereien wird, sollte

Anzeige bei der Polizei erstatten. Auch, wenn nur der Verdacht

auf Betrug besteht, sollte die Polizei kontaktiert werden.

Wer allein und verunsichert ist, sollte einen Nachbarn oder

sonstige Vertrauensperson hinzuziehen und ihn um Unterstützung

bitten.

Weitere Informationen zum Thema finden sich unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Kreis Mainz-Bingen

Berauschte Fahrt hat ein Ende

Bingen (ots) – Am 07.05.2024 gegen 23:32 Uhr, kann durch eine Streife der Polizei Bingen im Bereich der Koblenzer Straße ein 3er BMW festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim 25-jährigen Fahrzeugführer können deutliche Anzeichen auf einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden.

Dieser räumt ein, Marihuana konsumiert zu haben und willigt ebenfalls in einen freiwilligen Drogenschnelltest ein. Da der Test positiv auf die Stoffgruppe THC reagiert, wird eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer muss mit einem einmonatigen Fahrverbot und einer Geldstrafe rechnen.