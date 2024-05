Pflastersteine aus Fahrbahn entfernt – Zeugen gesucht

Lingenfeld (ots) – Am Montagabend im Zeitraum von 21:00-22 Uhr entfernten bislang unbekannte Täter mehrere Pflastersteine in Lingenfeld in Höhe der Germersheimer Straße 128 aus der Fahrbahn. Ein Fahrzeugführer erkannte die Gefahr zu spät und fuhr sich einen Reifen platt. Die Steine konnten provisorisch wiedereingesetzt werden, sodass eine weitere Gefährdung des Straßenverkehrs minimiert werden konnte.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail (pigermersheim@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden.

Dreifacher Einbruch

Germersheim (ots) – In der Nacht vom 01.05.2024 und zweifach in der Nacht vom 04.05.2024 brachen bislang unbekannte Täter in den Getränkestand des Biergartens Barth in Germersheim in der Werftstraße ein. Bei den Einbrüchen wurden diverse Alkoholika sowie Bargeld entwendet. Dem Betreiber ist hierdurch ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden.

Zeugen der Einbrüche oder diejenigen, welche in den genannten Nächten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail (pigermersheim@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Germersheim zu melden.

Verkehrskontrollen

Wörth (ots) – Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Rheinzabern an der L540 in Höhe der IGS wurde gestern im Zeitraum von 12.15h bis 12.45h lediglich ein Verkehrssünder mit 62 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Bei weiteren mobilen Kontrollen wurden sowohl in Kandel als auch in Neuburg je ein LKW festgestellt, welcher Schüttgut transportierte, ohne dies durch eine entsprechende Plane zu sichern.

Der Verstoß sieht ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro vor. Nicht zuletzt wurde in der Nacht gegen 00.20h in Winden ein Autofahrer kontrolliert, welcher keine Fahrerlaubnis hatte. Der 35-jährige Fahrer erhielt eine Strafanzeige und durfte nicht weiterfahren.

Schockanruf erkannt

Bellheim (ots) – Am Montag 06.05.2024 gegen 12 Uhr, erkannte eine 82-jährige eine Betrugsmasche am Telefon. Eine unbekannte weibliche Person hätte sich am Telefon als Polizistin ausgegeben und wollte die Geschädigte mittels eines angeblichen Verkehrsunfalls eines Familienangehörigen schockieren. Die Bellheimerin reagierte jedoch genau richtig, legte auf und informierte die Polizei Germersheim.

Wiederholt warnt die Polizei vor der Betrugsmache des sogenannten Call-Center-Betrugs (CCB):

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanzielle Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, legen Sie einfach auf.

Kontaktieren Sie unmittelbar die von den Tätern benannten Kinder/Angehörigen.

Übergeben sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Ist die Geschichte wirklich plausibel? In Deutschland muss z. B. für lebensnotwendige medizinische Behandlungen oder zur Freilassung aus polizeilichem Gewahrsam niemals Geld vorgestreckt werden.

Bei Zweifeln informieren Sie umgehend die Polizei. Wählen sie selbst den Notruf und nutzen Sie keine Rückruffunktion ihres Telefons.

Erzählen Sie insbesondere lebensälteren Angehörigen und Bekannten von der Betrugsmasche.

Weitergehende Informationen zu diesen Betrugsmaschen finden Sie online unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/