Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 06.05.2024 zwischen 16-17 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Vorbeifahren, einen am rechten Fahrbahnrand der Horst-Schork-Straße Ecke Windthorststraße abgestellten Mercedes Kleinbus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 06.05.2024 gegen 13:25 Uhr, kam es an der Kreuzung der Hohenzollernstraße mit der Pettenkoferstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 39-jährigen Autofahrerin und einem 45-jährigen Autofahrer. Beide Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt. Es enstandt Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Hergang machen werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Tel: 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Bagger aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag 03.05.2024 15:00 Uhr und Montag 06.05.2024 06:00 Uhr, brachen Unbekannte einen auf einer Baustelle am unteren Rheinufer, im Bereich des Kornspeichers, abgestellten Bagger auf und entwendeten mehrere Bediendisplays. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 7.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfall auf Mundenheimer Straße

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 06.05.2024), gegen 09:25 Uhr, kam es zum Verkehrsunfall zwischen einem 36-jährigen Autofahrer und einem 68-jährigen Fahrer eines Busses an der Kreuzung der Mundenheimer Straße mit der Halbergstraße. Der 36-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Brand in Wohnhaus

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 06.05.2024 gegen 21 Uhr, brach in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Georg-Büchner-Straße ein Brand aus. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die weiteren Wohnungen des Hauses verhindert werden. Während der Löscharbeiten wurde das gesamte Wohnhaus geräumt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Wohnungsinhaber den Brand durch unsachgemäßen Umgang mit einer Feuerquelle selbst verursacht haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.

Brand in Ludwigshafen-Süd

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(JH) -Am 06.05.2024 um 20:58 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Georg-Büchner-Straße nach Ludwigshafen-Süd gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Wohnungsbrand im 4. Obergeschoss vor. Durch den Brand war der gesamte Treppenraum stark verraucht.

Die Feuerwehr leitete umgehend umfangreiche Löscharbeiten ein und belüftet den Treppenraum mit einem Lüftungsgerät. Alle Bewohner des betroffenen Gebäudes konnten ihre Wohnungen eigenständig verlassen. Bei Löschversuchen erlitten zwei Bewohner eine Rauchgasintoxikation und wurden dem Rettungsdienst vorgestellt.

Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 19 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit 2 Fahrzeugen und die Polizei.