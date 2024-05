Zerstörung und Entwendung weiterer Wahlplakate

Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen (ots) – Zwischen dem 03.05.2024, 12:30 Uhr und dem 04.05.2024, 10:15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter acht Wahlplakate der Partei Bündnis 90/Die Grünen, die entlang der Iggelheimer Straße in Dudenhofen angebracht waren. Der Schaden liegt bei ca. 60 Euro.

Am 06.05.2024 gegen 22:35 Uhr beobachteten Zeugen in der Eisenbahnstraße in Römerberg einen bislang unbekannten Mann, der ein an einem Pflanzposten befestigtes Wahlplakat der Partei Bündnis 90/Die Grünen abriss und anschließend mit einem silbernen Kombi über die Berghäuser Straße in Fahrtrichtung Mechtersheim flüchtete. An der Einmündung Eisenbahnstraße/Berghäuser Straße fand die vor Ort eintreffende Polizeistreife ein weiteres abgerissenes Wahlplakat der Grünen vor. Die Beamten konnten den verdächtigen Kombi im Rahmen der Fahndung nicht mehr feststellen. Der Schaden liegt bei ca. 100 Euro.

Wer kann sachdienliche Angaben zu Tatverdächtigen, zur Tat oder zu dem silbernen Kombi mit dem Kennzeichenfragment „RP-JW“ machen? Der Kombi war mit insgesamt vier Männern besetzt. Der Tatverdächtige war ca. 185 cm groß, hatte kurze blonde Haare und trug eine Jeans sowie einen hellen Pullover. Die Polizei Speyer berichtete bereits am 06.05.2024 über gleichgelagerte Taten.

Mit 0,8 Promille aber ohne Führerschein am Steuer eines PKW

Mutterstadt (ots) – Am Montag kontrollierten Beamte der Polizei Schifferstadt einen 54-jährigen Autofahrer im Pfalzring, welcher den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Zudem konnten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers feststellen. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, Kraftfahrzeuge nur im nüchternen Zustand zu führen, wer dies missachtet kann eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat begehen.

E-Scooter-Fahrer missachtet Vorfahrt

Schifferstadt (ots) – Schifferstadt Am Montagmorgen missachtete ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer die Vorfahrt eines PKWs im Kreuzungsbereich der Sandgasse/Klappengasse. In der Folge kam es zur Kollision beider Unfallbeteiligten wodurch sich der 17-Jährige leichte Verletzungen zufügte.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel: 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall aufgrund Alkoholkonsum

Beindersheim (ots) – Am Montag den 06.05.2024 gegen 15:50 Uhr, meldeten Zeugen einen gestürzten Kleinkraftfahrer im Bereich der Frankenthaler Straße in Beindersheim, welcher von der Unfallstelle weggelaufen sei. Die allarmierte Polizei konnte den 66-jährigen Kleinkraftfahrer im Nahbereich antreffen und einer Kontrolle unterziehen.

Hierbei stellen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch und weitere alkoholbedingte Auffälligkeiten fest. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, noch ein gültiges Versicherungskennzeichen vorweisen konnte.

Der 66-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt verantworten. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.