Giftköder im Vorgarten

Hochstadt (ots) – Im Vorgarten eines Einfamilienhauses in Hochstadt (Pfalz) fanden die Bewohner mehrere, wachsartige Riegel auf, bei denen es sich aufgrund der Beschaffenheit und des Erscheinungsbildes um Giftköder handeln könnten. Die Bewohner, die im Besitz eines Hundes sind, haben die vermeintlichen Giftköder eingesammelt und die Polizei alarmiert.

Es wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise auf einen Täter sind nicht vorhanden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Zug kollidiert mit Baumstamm

Queichhambach (ots) – Am 6. Mai 2024 erreichte um 10:20 Uhr die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern die Meldung der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn AG, dass ein Zug mit einem auf die Gleise umgestürzten Baum kollidiert sei. Der Vorfall ereignete sich auf Höhe Queichhambach auf der Bahnstrecke Richtung Annweiler. Die betroffene RB 55 war zum Unfallzeitpunkt mit ca. 20 Fahrgästen besetzt.

Nach der Kollision wurde der Zug in Schrittgeschwindigkeit bis zum Bahnhof Annweiler vorgezogen. Dort konnten die Reisenden die Regionalbahn verlassen. Keiner der Fahrgäste wurde verletzt. Der Zug trug Schäden an einem Sandrohr davon, weitere Schäden können nicht ausgeschlossen werden. Da der Zug nicht mehr fahrbereit war, verblieb er vor Ort

bis zur Verbringung in die Werkstatt.

Durch die Streife der Bundespolizei wurden mehrere umgestürzte Baumstämme auf dem Gleis liegend festgestellt. Diese sind mutmaßlich aufgrund der Witterungsverhältnisse umgestürzt. Die Feuerwehr Annweiler beseitigte die Baumstämme aus dem Gleisbereich. Die Strecke war insgesamt von 10:38-11:50 Uhr gesperrt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern