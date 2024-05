Exhibitionist im Ausnahmezustand in Gewahrsam

Speyer (ots) – Am Montag gegen 12:35 Uhr befand sich eine 17-Jährige in der Steingasse, als sich plötzlich ein ihr unbekannter Mann vor sie stellte, seine Hose herunterzog und sich vor ihr entblößte. Außerdem schrie ihr der Mann unverständliche Worte entgegen. Die unmittelbar ausrückende Polizeistreife traf den 37-jährigen Beschuldigter lautstark schreiend in einem offensichtlichen psychischen Ausnahmezustand auf dem Domplatz an.

Der 37-Jährige stand zudem offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel. Er schrie die Beamten direkt mit etlichen Beleidigungen auf sexueller Grundlage an. Die Beamten brachten ihn zu Boden, fesselten ihn und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

Verletzt wurde niemand. Den 37-Jährigen erwarten mehrere Strafverfahren.

Geschwindigkeitsmessungen der Polizei am Montag

Speyer (ots) – Am Montag zwischen 07:30-08:20 Uhr, maßen Polizeibeamte im Rahmen der Schulwegüberwachung die Geschwindigkeit der Fahrzeuge in der Nikolaus-von-Weis-Straße. Alle 11 gemessenen Fahrzeugen überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Der Spitzenreiter wurde mit 51 km/h gemessen. Die Beamten fertigten zwei Ordnungswidrigkeitsanzeigen, sprachen neun kostenpflichtige Verwarnungen aus und forderten zwei Verkehrsteilnehmer unter Fristsetzung zur Mängelbehebung auf.

Zwischen 08:30-09:10 Uhr führten die Polizeibeamten Geschwindigkeitsmessungen in der Stockholmer Straße durch und maßen den Verkehr in beiden Richtungen. Bei mäßigem Verkehrsaufkommen stellten die Beamten sechs Geschwindigkeitsübertretungen fest. Sie maßen den Spitzenreiter mit 102 km/h. Ihn erwartet ein Fahrverbot. Insgesamt fertigten die Beamten an dieser Stelle 3 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und sprachen 3 kostenpflichtige Verwarnungen aus.