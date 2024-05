Staubsaugerautomaten geplündert

Mainz-Hechtsheim (ots) – Am 02.05.2024 und 05.05.2024 wurden Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle in Mainz-Hechtsheim aufgebrochen und das darin befindliche Geld gestohlen. Zum wiederholten Mal wurde am vergangenen Sonntagmorgen, gegen 05:32 Uhr, ein Staubsaugerautomat eines Tankstellengeländes in der Rheinhessenstraße aufgebrochen.

Hiernach konnte der Täter Münzgeld im niedrigen 2-stelligen Bereich entwenden. Der Täter flüchtete mit einem KIA. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Fällen geben kann oder die Taten beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter: 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Auffällige Fahrweise bei alkoholisierter Fahrerin

Mainz-Mombach (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel Einsatzkräften die Fahrweise eine Autofahrerin in der Straße „Am Hipperich“ auf. Da diese u.a. ohne ersichtlichen Grund abbremste, wurde eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Einsatzkräfte bei der 30-jährigen Fahrerin neben der undeutlichen Aussprache auch Alkoholgeruch.

Das Ergebnis eines Atemalkoholtests ergab über 2 Promille. Die Mainzerin musste ihren Führerschein abgeben und weitere polizeiliche Maßnahmen über sich ergehen lassen. Als schließlich ihre Freundin zum Neustadtrevier kam, um die 30-jährige abzuholen, war diese ebenfalls betrunken. Gegen sie wird nun auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Durch einen nüchternen Fahrer konnten die beiden Freundinnen letztlich abgeholt werden und ihrem Heimweg verspätet antreten.

Anhänger vom Parkplatz gestohlen

Mainz-Laubenheim (ots) – Am Montag 06.05.2024 gegen 17:30 Uhr, bemerkte ein 52-jähriger Mainzer das Fehlen seines Anhängers. Dabei handelt sich um einen handelsüblichen, zweirädrigen PKW-Anhänger der Marke „Hapert“. Er hatte den Anhänger am 04.05. auf dem Parkgelände an der Rheinstraße/K 14 geparkt und gesichert.

Wer hat vom 04.05.-06.05.2024 im Bereich der Rheinstraße in Mainz-Laubenheim etwas Auffälliges beobachtet? Sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall können an die Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 mitgeteilt werden oder per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Kreis Mainz-Bingen

Vandalismus Sachbeschädigung an zwei Bäumen

Nierstein (ots) – In der Zeit vom 30.04.2024 bis 03.05.2024, wurde durch unbekannte Täter ein Baum im Bereich Nierstein, Ringstraße (Gevrey-Chambertin-Anlage) und ein weiterer parallel zur B 420 (Pestalozzistraße), im Bereich Beethovenring stehender Baum mutwillig abgesägt. Der Schaden beläuft sich nach aktuellem Sachstand auf 600 Euro.

Die Stadt Nierstein setzt eine Belohnung in Höhe von 500 Euro zur Ergreifung des Täter aus. Die Polizei Oppenheim bittet um Hinweise unter der Tel: 06133-9330.