Zeuge merkt sich Kennzeichen

Kaiserslautern (ots) – In der Pfaffenbergstraße streifte am Montag ein Pkw-Fahrer einen parkenden Wagen. Weil der Unbekannte nach dem Unfall davonfuhr, ermittelt jetzt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht. Der Opel Astra touchierte gegen 13 Uhr in der Höhe einer Grundschule den linken Außenspiegel eines schwarzen Toyota.

Der Verantwortliche habe einige Meter weiter kurz angehalten, sei dann aber weiter gefahren, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Ein Zeuge merkte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Die Beamten nahmen die Ermittlungen nach dem Unfallverursacher auf. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren. |erf

Fahrradfahrer verletzt

Kaiserslautern (ots) – Ein Fahrradfahrer ist am Montag Gewerbegebiet von einer Pkw-Fahrerin angefahren worden. Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die 42-Jährige kam gegen 17 Uhr mit ihrem Wagen aus der Vogelwoogstraße gefahren. An der Einmündung zur Merkurstraße wollte die Frau geradeaus weiterfahren.

Sie achtete allerdings nicht auf den bevorrechtigten Radfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Glücklicherweise wurde der 25-Jährige bei dem Unfall „nur“ leicht verletzt. An seinem Rad entstand Sachschaden. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

Wer hat den Hyundai gerammt?

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Montag aus dem nördlichen Stadtgebiet gemeldet worden. Ein Anwohner der Joseph-Neumayer-Straße teilte mit, dass sein Hyundai „Sante Fe“ von einem anderen Verkehrsteilnehmer gerammt und beschädigt wurde. Den Pkw hatte der 63-Jährige am Sonntagabend gegen 18 Uhr in Höhe des Hauses

Nummer 77 abgestellt.

Am Montag gegen 16.30 Uhr stellte er einen frischen Schaden an der linken Heckseite im Bereich von Stoßstange und Kotflügel fest. Der Verursacher flüchtete, ohne den Unfallschaden zu melden. Zurück blieben lediglich graue Lackspuren seines Fahrzeugs. Die Schadenshöhe wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas gesehen oder gehört haben, werden gebeten sich unter Telefon 0631 369-2150 mit der PI 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Autokennzeichen gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben zwischen Sonntag und Montag, in der Trippstadter Straße von einem Auto ein Kennzeichenschild gestohlen. Der Mietwagen mit Münchener Zulassung parkte in einer Einfahrt. Vermutlich zwischen Sonntag 6:30 Uhr und Montag 6:30 Uhr, schraubten die Täter das hintere Nummernschild des Fahrzeugs ab.

Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |erf

Kreis Kaiserslautern

Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Otterbach/Kaiserslautern (ots) – Eine routinemäßige Verkehrskontrolle ist einem Autofahrer am Montag in Otterbach zum Verhängnis geworden. Polizeibeamte stoppten den VW Polo gegen 19.30 Uhr in der Waldstraße. Auf die Frage nach seinen Papieren gab der Fahrer an, keinen Führerschein zu besitzen.

Doch damit nicht genug: Der 50-Jährige machte auch den Eindruck, unter Drogen zu stehen. Koordinationstest lehnte der Mann allerdings ebenso ab wie einen Urintest. Daraufhin wurden seine Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt und der 50-Jährige zwecks Entnahme einer Blutprobe zur nächsten Dienststelle gebracht.

Der Mann muss mindestens mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Weitere Konsequenzen wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss folgen.

Unter Drogen stand auch ein E-Scooter-Fahrer, den eine Streife am Montagabend stoppte. Bei der Kontrolle des 34-jährigen Mannes im Barbarossaring fiel sein drogentypisches Verhalten auf. Er wurde deshalb zum Urintest gebeten. Dieser reagierte positiv und bestätigte somit den Verdacht.

Der Mann musste deshalb den Roller stehen lassen und mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Konsequenzen für den 34-Jährigen hängen vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab. Darüber hinaus wird die Fahrerlaubnisbehörde über das Kontrollergebnis informiert.

Für einen weiteren E-Scooter-Fahrer war die Fahrt am frühen Abend in der Mainzer Straße zu Ende. Wie sich bei der Kontrolle des 24-Jährigen herausstellte, war er mit einem Roller unterwegs, der keinen gültigen Versicherungsschutz hatte. Auf den jungen Mann kommt deshalb eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Der E-Scooter wurde vorsorglich sichergestellt. |cri