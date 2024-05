Unbekannter verletzt Jugendlichen mit Pfefferspray – Zeugen gesucht

Brühl (ots) – Am Montag gegen 20 Uhr wurde ein 14-Jähriger von einem bisher unbekannten Täter im Steffi Grad Park mit Pfefferspray verletzt. Der männliche Täter näherte sich dem auf der Parkbank sitzenden Jugendlichen und sprühte ihm ohne Vorwarnung ins Gesicht. Danach flüchtete der Unbekannte in Richtung der Schiller-Schule.

Der 14-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel: 0621/83397-0 zu melden.

Autozubehör im Wert von 60.000 Euro entwendet

Walldorf (ots) – Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum zwischen Freitag gegen 18 Uhr und Montag gegen 08 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einem umzäunten Firmengelände eines Autohauses in der Altrottstraße und entwendeten mehrere Kompletträder von insgesamt 6 Audi-Neufahrzeugen.

Ersten Ermittlungen zu Folge montierte die bislang unbekannte Täterschaft die Räder von sechs hochwertigen Fahrzeugen ab und transportierte diese über den aufgeschnittenen Zaun von dem Gelände. Der Diebstahlsschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt, während der entstandene Sachschaden an dem Zaun derzeit nicht beziffert werden kann.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu der Täterschaft mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

Mann unter Drogen und Alkohol auf der Autobahn unterwegs

Walldorf/BAB 5 (ots) – Alarmiert durch die unsichere Fahrweise eines Transporters, verständigte am Montag ein Verkehrsteilnehmer die Polizei über den Notruf. Der VW-Transporter fuhr zunächst auf der BAB 6 von Mannheim in Richtung Heilbronn, wechselte dann aber auf die BAB 5 in Richtung Heidelberg.

Dabei konnte das Fahrzeug die rechte Spur nicht halten, so dass es einerseits immer wieder auf die Standspur geriet und andererseits zu weit auf die linke Spur zog. Zudem bremste der VW ohne erkennbaren Grund mehrmals stark ab. Wie viele andere Verkehrsteilnehmer der Fahrer des VW dabei gefährdete, ist bislang unklar.

Eine Streife des Verkehrsdienstes Heidelberg veranlasste gegen 16 Uhr den Fahrer des Transporters auf den Parkplatz Hardtwald zu fahren. Bei der Kontrolle des 34-jährigen Fahrzeugführers zeigte sich, dass der Mann einen sehr schläfrigen und unkonzentrierten Eindruck machte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Zudem schlug ein Drogentest bei ihm auf Amphetamin und Metamphetamin an.

Der Mann musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der 34-Jährige muss sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise des 34-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrsdienst-Außenstelle Walldorf unter: 06227-35826-0 zu melden.

3.000 Euro Schaden nach Kupferdiebstahl

Hoffenheim (ots) – Zwischen Freitag 14 Uhr und Montag 07:30 Uhr, entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft von einer Baustelle in der Heiligwaldstraße insgesamt rund 500 Meter Kupferkabel. Der hierbei entstandene Schaden liegt bei etwa 3.000 Euro. Aufgrund des hohen Gewichtes des Diebesguts gehen die Ermittler davon aus, dass mehrere Täter gemeinschaftlich gehandelt und ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt haben dürften.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im fraglichen Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Sinsheim unter Tel: 07261-690-0 zu informieren.