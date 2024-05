Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Windesheim (ots) – Am 07.05.2024 um 08:05 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann mit seinem Pkw die K47 aus Richtung Hergenfeld kommend in Fahrtrichtung Windesheim. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er, auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er touchierte einen entgegen kommenden Transporter seitlich bevor er mit einem hinter dem Transporter befindlichen Pkw frontal zusammenstieß.

Durch die Kollision wurde der 19-jährige Fahrer in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Er erlitt durch den Zusammenprall Frakturen an Armen und Beinen. Zur weiteren Behandlung wurde er durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Der 34-jährige Fahrer des entgegen kommenden Pkw wurde durch den Zusammenstoß lediglich leicht verletzt(Rückenschmerzen). Die Insassen des Transporters blieben unverletzt.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 50.000 EUR. Die K 47 musste bis 11:35 Uhr vollgesperrt werden. Die Sperrung verlängerte sich allerdings unnötig da ein Lkw beim Versuch vor der Unfallstelle zu wenden sich festfuhr und noch geborgen werden musste.

Unfall zwischen PKW und Fußgängerin – Zeugen gesucht

Bad Kreuznach (ots) – Am Montag 06.05.2024 gegen 07.45 Uhr, fuhr eine PKW-Fahrerin aus dem Kreisel in der Bosenheimer Strasse, bei der Fa. Fleischhauer in Richtung Ochsenbrücke und stieß dabei mit einer Fußgängerin zusammen welche die Fahrbahn überqueren wollte.

Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Fußgängerin entgegen ihrer ersten Selbsteinschätzung leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem PKW oder der Fahrerin machen können. Zeugen können sich bei der Polizei Bad Kreuznach unter der Tel: 0671-8811100 melden.