Betrüger ergaunert Bargeld als falscher Bankmitarbeiter

Mannheim (ots) – Einen Anruf von einer bislang unbekannten Täterschaft erhielt am Montag eine 82-Jährige Mannheimerin in der Carl-Benz-Straße. Der Anrufer gab sich als Mitarbeiter einer namhaften Bank aus und teilte der 82-Jährigen mit, dass sie im Besitz von Falschgeld sei. Durch eine geschickte Gesprächsführung überzeugte er die 82-Jährige ihr gesamtes Geld in Höhe eines hohen 4-stelligen Betrags einer vermeintlichen Echtheitsprüfung zu unterziehen und bezog sich hierbei auf die Seriennummer der Scheine.

Die Betrogene sollte hierbei auf einen bestimmten Buchstaben in der Seriennummer achten, welcher ein angebliches Fälschungsmerkmal darstellte. Da dieser Buchstabe serienmäßig auf den Scheinen steht und definitiv kein Fälschungsmerkmal darstellt, fand die 82-Jährige diesen Buchstaben und glaubte dem Anrufer, dass sie im Besitz von

Falschgeld ist.

Der Betrüger vereinbarte einen Abholtermin durch einen vermeintlichen Briefträger der Bank und blieb bis zu dessen Erscheinen am Telefon. Die 82-Jährige übergab das Geld vor ihrem Anwesen in einem Beutel an einen unbekannten Mann, der wie folgt beschrieben werden kann:

männlich, ca. 180cm groß, trug eine schwarze Cap und einen schwarzen Anzug.

Im Nachgang fiel der Seniorin der Betrug auf und sie meldete sich bei der Polizei. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Abholer oder dem Tathergang geben können, melden sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter: 0621-174 4444.

Geldübergabe an falsche Handwerker verhindert

Mannheim (ots) – Eine 89-jährige Seniorin bekam am Montag Besuch von 2 vermeintlichen Handwerkern, die sie bereits 1 Jahr zuvor bei sich zu Gast hatte. Unter dem Vorwand den Stromkastenzähler zu überprüfen, verschafften sich die bislang unbekannten Männer damals Zutritt zum Anwesen der 89-Jährigen und verlangten im Nachgang hierfür eine Gebühr in Höhe von 1.800 Euro, welche die Seniorin umgehend bezahlte.

Am Montag gegen 10.30 Uhr erschienen die gleichen falschen Handwerker erneut bei der 89-Jährigen im Danzinger Baumgang und verlangten im Nachgang eine Gebühr von 1.800 Euro. Die 89-Jährige machte sich auf den Weg in eine Bankfiliale, um das Geld für die vermeintlichen Handwerker zu holen.

Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Polizist in privater Angelegenheit in der Bank, der auf den Sachverhalt aufmerksam wurde und umgehend seine Kollegen informierte. Die Täter flüchteten und es kam zu keiner Geldübergabe. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, dem Tatfahrzeug oder dem Tathergang geben können, werden gebeten sich unter: 0621-174 4444 bei der Polizei zu melden.

Das PP Mannheim veranstaltet am 21. Mai um 10 Uhr in L6,1 in 68161 Mannheim, einen Informationsaustausch für Senioren über die aktuellen Betrugsmaschen und wie sie sich hiervor schützen können. Kommen Sie gerne vorbei und nehmen Sie teil.

Heiratsangebot stellt sich als Betrug heraus

Mannheim (ots) – Ein 26-Jähriger lernte über eine Dating-Plattform eine Frau kennen. Über Monate tauschten beide über einen Messenger-Dienst Nachrichten und Bilder aus. Die Online-Beziehung vertiefte sich derart, dass bereits gemeinsame Heiratspläne geschmiedet wurden.

In diesem Zusammenhang überredete die Frau den 26-Jährigen, Geld in Form einer Kryptowährung zu überweisen. Nachdem der Mann das Geld für seine vermeintliche Hochzeit gezahlt hatte, brach der Kontakt plötzlich ab.

Der Mann musste erkennen, dass alles nur ein Schwindel gewesen war und wandte sich deshalb am Freitag an das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, bei welcher er den Fall des Love-Scamming-Betrugs zur Anzeige brachte. Der Schaden liegt bei mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen mit virtuellen Bekanntschaften finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/