Walldorf: Finale bfv-Rothaus-Pokal am 25. Mai

Walldorf. Das Endspiel um den bfv-Rothaus-Pokal wird am Finaltag der Amateure, Samstag, den 25. Mai, um 11:45 Uhr im Dietmar-Hopp-Sportpark des FC-Astoria Walldorf angepfiffen. Für die beiden Finalisten Mühlhausen und Sandhausen geht es nicht nur um den Titel, sondern auch um den Einzug in den DFB-Pokal. Tickets sind bei den beiden Finalisten und über den Ticketshop des FC-Astoria Walldorf erhältlich.

Fußballdeutschland darf sich am 25. Mai 2024 auf einen Festtag freuen: Alle Herren-Pokalendspiele der 21 Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind im Rahmen der neunten Auflage des Finaltags der Amateure erneut in einer mehr als siebenstündigen Live-Konferenz im Programm von „Das Erste“ zu sehen. Anschließend rundet die Übertragung des DFB-Pokalfinales den langen Sporttag der ARD am Abend ab. Mit dabei im ersten „Slot“ auch das Finale im bfv-Rothaus-Pokal zwischen dem 1. FC Mühlhausen und dem SV Sandhausen. „Mit zwei Heidelberger Vereinen steht das Badische Endspiel in diesem Jahr ganz im Zeichen der regionalen Nähe. Ein ambitionierter Verbandsligist und ein Drittligist versprechen ein tolles Finale, in dem sich auf jeden Fall ein Club aus dem Fußballkreis Heidelberg zum Pokalsieger krönen wird“, freut sich bfv-Vizepräsident Rüdiger Heiß.

Wer den Kampf um den Badischen Rothaus-Pokal und den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokal live im Stadion erleben möchte, kann sich ab jetzt Tickets sichern! Reguläre Stehplätze kosten 12 Euro. Ermäßigte Tickets für 10 Euro erhalten Menschen mit Behinderung, Rentner*innen, Student*innen, Schüler*innen von 7 bis 17 Jahren und Rollstuhlfahrer*innen inkl. Begleitperson. Kinder bis einschließlich sechs Jahren sind kostenfrei. Überdachte Sitzplätze kosten 20 Euro. Ein VIP-Ticket kostet 75 Euro (inkl. 1x Parkschein je 2 Tickets). Alle Ticketpreise enthalten Steuer, System-Gebühr sowie 1 Euro für die bfv-Stiftung. Der Vorverkauf ist beim SV Sandhausen (Fanblock Gegengerade Block D), beim 1. FC Mühlhausen (Gegengerade Block E sowie Sitzplätze Block A2/A3/B2) – zu folgenden Öffnungszeiten im Geschäftszimmer: Mittwoch, 08. Mai von 19-21 Uhr, Freitag, 10. Mai von 17-19 Uhr und Donnerstag, 16. Mai von 19-21 Uhr – und über den Ticketshop des FC-Astoria Walldorf (alle weiteren Tickets) eingerichtet.

„Das Erste“ startet am Samstag, den 25. Mai um 11:30 Uhr mit der Berichterstattung vom Finaltag der Amateure. Die Übertragung der 21 Landespokalendspiele, in denen es für die Finalisten neben dem Titel auch um die begehrten Startplätze für die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2024/2025 geht, gliedert sich in drei Teilkonferenzen mit vier verschiedenen Anstoßzeiten. Die ersten acht Begegnungen werden um 11:45 Uhr angepfiffen. Der zweite Übertragungsblock beginnt um 13:45 Uhr mit sechs weiteren Partien. Die verbliebenen sieben Landespokalendspiele in der dritten Livekonferenz teilen sich auf die Anstoßzeiten um 15:45 Uhr (vier Partien) und 16:45 Uhr (drei Partien, alle ohne Verlängerung) auf. Die Übertragung des Finaltags der Amateure endet um 19:00 Uhr, die Fußballberichterstattung auf „Das Erste“ wird jedoch fortgesetzt. Direkt im Anschluss dürfen sich alle Fußballfans auf das DFB-Pokalfinale zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Bayer 04 Leverkusen live aus dem Berliner Olympiastadion freuen.

Peter Frymuth, DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung, sagt: „Die Übertragung aller Landespokalendspiele in der Livekonferenz der ARD bietet dem Amateurfußball eine einzigartige mediale Plattform. Die neunte Auflage des Finaltags wird erneut großartige Geschichten schreiben. Ich bin mir sicher, dass sowohl die tausenden Fans in den Stadien als auch das Millionenpublikum vor den Bildschirmen wieder begeistert sein werden.“

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky betont: „Der Finaltag der Amateure hat sich als Festtag für den deutschen Amateurfußball etabliert, und die Live-Konferenz wird die beeindruckende Stimmung aus den 21 Endspielstadien auch in diesem Jahr wieder zu den vielen Zuschauenden nach Hause transportieren. Die abendliche Übertragung des DFB-Pokalfinales rundet ein perfektes Gesamtpaket ab, das Highlights für jeden Fußballfan zu bieten hat.“

Die Ansetzungen des Finaltags der Amateure 2024 am 25. Mai in der Übersicht:

11:45 Uhr:

Badischer Fußballverband: 1.FC Mühlhausen (Verbandsliga Baden) – SV Sandhausen (3. Liga)*

Berliner Fußball-Verband: FC Viktoria 1889 Berlin (Regionalliga Nordost) – TuS Makkabi Berlin (NOFV-Oberliga Nord)

Bremer Fußball-Verband: SV Hemelingen (Bremen-Liga) – Bremer SV (Regionalliga Nord)

Fußballverband Sachsen-Anhalt: SSC Weißenfels (Verbandsliga Sachsen-Anhalt) / VfB Germania Halberstadt (NOFV-Oberliga Süd) – VfL Halle 96 (NOFV-Oberliga Süd) / Hallescher FC (3. Liga) | Halbfinals ausstehend

Hamburger Fußball-Verband: USC Paloma Hamburg (Oberliga Hamburg) – Teutonia Ottensen (Regionalliga Nord)

Saarländischer Fußballverband: FC 08 Homburg (Regionalliga Südwest) – 1. FC Saarbrücken (3. Liga) / FSV Jägersburg (Saarland-Liga) | Spiele ausstehend*

Südwestdeutscher Fußballverband: TSV Schott Mainz (Regionalliga Südwest) – SV Gonsenheim (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)

Thüringer Fußball-Verband: FC Carl Zeiss Jena (Regionalliga Nordost) – ZFC Meuselwitz (Regionalliga Nordost)

13:45 Uhr:

Fußball-Verband Mittelrhein: Alemannia Aachen (Regionalliga West) – Bonner SC (Mittelrheinliga)

Fußballverband Rheinland: TuS Koblenz (Regionalliga Südwest) – SG Schneifel (Rheinlandliga)

Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern: Greifswalder FC (Regionalliga Nordost) – TSG Neustrelitz (NOFV-Oberliga Nord)

Niedersächsischer Fußballverband: VfV 06 Hildesheim (Oberliga Niedersachsen) – Atlas Delmenhorst (Oberliga Niedersachsen)

Schleswig-Holsteinischer Fußballverband: SV Todesfelde (Oberliga Schleswig-Holstein) – 1.FC Phönix Lübeck (Regionalliga Nord)

Südbadischer Fußballverband: FC 08 Villingen (Oberliga Baden-Württemberg) – SC Lahr (Verbandsliga Südbaden)

15:45 Uhr:

Fußball-Landesverband Brandenburg: FC Energie Cottbus (Regionalliga Nordost) – SV Babelsberg 03 (Regionalliga Nordost)

Fußballverband Niederrhein: Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga West) – Rot-Weiss Essen (3. Liga)*

Sächsischer Fußball-Verband: FC Erzgebirge Aue (3. Liga) – SG Dynamo Dresden (3. Liga)*

Württembergischer Fußballverband: VfR Aalen (Regionalliga Südwest) – SG Sonnenhof Großaspach (Oberliga Baden-Württemberg)

16:45 Uhr:

Bayerischer Fußball-Verband: FC Würzburger Kickers (Regionalliga Bayern) – FC Ingolstadt (3. Liga)

Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen: DSC Arminia Bielefeld (3. Liga) – SC Verl (3. Liga)

Hessischer Fußball-Verband: Türk Gücü Friedberg (Hessenliga) – Kickers Offenbach (Regionalliga Südwest)

* Für den Fall, dass einer der aufgeführten Finalisten an den Relegationsspielen zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga teilnimmt, können sich Änderungen an den Ansetzungen ergeben.

(Quelle: bfv)