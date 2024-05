Kind auf Schulweg gebissen

Bellheim (ots) – Am Donnerstag 02.05.2024 gegen 07 Uhr, wurde ein 10-jähriger Junge aus Bellheim auf dem Weg zur Schule durch einen Hund beim Fahrradfahren gebissen und dadurch leicht verletzt. Es wären 2 Hunde gewesen, welche durch eine Frau geführt worden wären.

Bei den Hunden hätte es sich um einen großen schwarzen Hund mit weißem Bauch und weißem Streifen auf der Nase sowie um einen kleinen bräunlichen/beigen Hund gehandelt.

Zeugen die Angaben zur Tat oder den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Schlägerei auf Handkeesfest

Lustadt (ots) – Die Polizei wurde am Samstag gegen 21:45 Uhr, zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Lustadter „Handkeesfescht“ gerufen. Im Zelt der stationären Rettungskräfte konnten zunächst 4 verletzte Jugendliche festgestellt werden. Im späteren Einsatzverlauf meldeten sich weitere 4 jugendliche Geschädigte.

Die Beteiligten seien zuvor von 3 älteren Heranwachsenden angegriffen worden. Anschließend seien die Angreifer geflüchtet. Die polizeilichen Einsatzkräfte konnten in der Nähe der Veranstaltung einen der mutmaßlichen Täter feststellen und vorläufig festnehmen.

Zeugen die Angaben zur Tat oder den beteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fahrradfahrerin – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – In den frühen Morgenstunden des 04.05.2024 kam es in der Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem bislang unbekannten Fahrzeug. Die 32-jährige Frankenthalerin befuhr gegen 04:10 Uhr mit ihrem Fahrrad die Wormser Straße in Richtung Rathausplatz.

Hierbei wurde sie zunächst von einem Fahrzeug überholt. Dieses streifte bei dem Beenden des Überholvorgangs das Fahrrad der 32-jährgen, woraufhin diese zu Boden stürzte und sich Verletzungen an der Hand zuzog. Zum Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Unfall unter Alkohol

Neuburg (ots) – Ein 46-jähriger Mann aus Frankreich kam mit seinem PKW zwischen Hagenbach und Neuburg von der Fahrbahn ab. Der Grund wurde den aufnehmenden Polizeibeamten schnell klar. Alkohol und überhöhte Geschwindigkeit. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

2 Einbrüche

Maximiliansau (ots) – In der Nacht vom 04.05.2024 auf den 05.05.2024 brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei in Maximiliansau ein. Im gleichen Zeitraum wurde ebenfalls in das Feuerwehrhaus in Maximiliansau eingebrochen. Die unbekannten Täter mussten beide Örtlichkeiten ohne Beute verlassen.

Verkehrsunfallflucht

Maximiliansau (ots) – Am Freitag 03.05.2024 kam es gegen 13:00 Uhr in der Eisenbahnstraße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Bislang unbekannte Täter blieben an einem geparkten Lieferwagen hängen und entfernten sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Lieferwagen handeln.

Näheres ist nicht bekannt. Am geparkten Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder einen Aussage zu dem flüchtigen Lieferwagen machen können, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.