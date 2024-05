Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 05.05.2024 gegen 20:30 Uhr, war ein 14-Jähriger zu Fuß in der Berliner Straße unterwegs, als er durch einen ihm unbekannten Jugendlichen angesprochen und unvermittelt mehrfach geschlagen worden sei. Anschließend habe sich der Unbekannte von der Örtlichkeit entfernt.

Der 14-Jährige beschrieb den Angreifer als circa 17 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er habe sehr kurze, schwarze Haare und trug eine kurze grüne Sporthose und ein weißes T-Shirt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Schwerer Raub – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Freitagabend 03.05.2024 gegen 21:45 Uhr, geriet eine 4-köpfige Gruppe im Alter von 17-21 Jahren am Berliner Platz mit einem Jugendlichen in Streit. Kurz danach sei die Gruppe unter einem Vorwand durch 3 Unbekannte auf ein Spielgelände in der Lichtenbergerstraße gelockt und dort ausgeraubt worden.

Einer der 3 Unbekannten habe dabei mit einer Schusswaffe gedroht, in dem er den Griff der Waffe zeigte. Im Anschluss hätten die Täter auf die Gruppe eingeschlagen und ihnen Bargeld und Kopfhörer im Wert von 700 Euro entwendet.

Die Täter wurden als dunkel gekleidet und mit Kapuzen vermummt beschrieben.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen

73-Jähriger bei Unfall verletzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 05.05.2024 gegen 12:00 Uhr, war ein 73-jähriger Autofahrer auf der Heinigstraße in Richtung Bleichstraße unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Mann auf die abgesperrte Linksabbiegerspur in Richtung Dammstraße, kollidierte mit der Fahrbahnabtrennung und überschlug sich. Er wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Es werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Süd (ots) – In der Nacht von Samstag 04.05.2024 auf Sonntag 05.05.2024 gegen 24 Uhr, kam es an der Straßenbahnhaltestelle Ludwigstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Dreiergruppe und einer Einzelperson. Eine Person aus der mehrköpfigen Gruppe verletzte schließlich die Einzelperson mittels Pfefferspray. Die teilweise maskierte Dreiergruppe flüchtete anschließend in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise zur Identität der Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Diebstahl von mehreren Motorrollern

Ludwigshafen-Gartenstadt/Maudach (ots) – Am Samstag 04.05.2024 gegen 07 Uhr, versuchten unbekannte Täter in der Maudacher Straße in Ludwigshafen erfolglos einen Motorroller zu entwenden. Der Halter des Motorrollers konnte diesen unweit von seinem Abstellort beschädigt vorfinden. Am selben Tag gegen 20:00 Uhr, tauchte auf einem Tiefgaragenstellplatz in der Bergstraße ein weiterer, zuvor entwendeter Motorroller wieder auf.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel:0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 05.05.2024 zwischen 19-21 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am rechten Fahrbahnrand der Händelstraße abgestellten Audi A5. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen.

Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Einbruch in Gaststätte – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht zum Sonntag 05.05.2024 zwischen 02-06:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Rohrlachstraße (Nähe Seilerstraße) ein und mehrere im Innenraum befindliche Spielautomaten auf. Der Gesamtschaden wird auf circa 1.400 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Versuchter Einbruch – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 04.05.2024 zwischen 17:30-18:20 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Fritz-Schmidt-Straße (Ecke Friedensstraße) einzubrechen. Eine Nachbarin konnte zwei ihr unbekannte Männer beobachten, welche gegen 18:20 Uhr das Grundstück verließen.

Die Zeugin beschrieb die Männer als 1,75-1,80 Meter groß und dunkelhäutig. Beide waren glattrasiert und trugen schwarze enge Hosen, schwarze Jacken und schwarze Kappen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität der Männer geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .