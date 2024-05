Illegale Müllentsorgung (Foto)

Schifferstadt (ots) – Im Zeitraum vom 03.05.2024, 20:00 Uhr bis zum 04.05.24, 10:00 Uhr wurde auf dem Rad-/Fußweg parallel zur K30, zwischen der Marienkapelle und dem Mitfahrerparkplatz, illegal Müll entsorgt.

Sollten Sie in dem Zeitraum ein verdächtiges Fahrzeug gesehen haben setzten Sie sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter: 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots) – Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Samstag im Zeitraum von 14:30-18:15 Uhr auf dem Parkplatz des Aquabella Schwimmbades in der Waldstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ausparken ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich unerlaubter Weise, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, von der Unfallörtlichkeit.

Es entstand ein Sachschaden im 4-stelligen Bereich. Es wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den flüchtigen Verkehrsteilnehmer eingeleitet.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Wahlplakate zerstört und bekritzelt

Römerberg (ots) – Zwischen dem 26.04.2024 ab 13 Uhr, und dem 29.04.2024 um 07 Uhr, zerstörten unbekannte Täter in der Speyerer Straße im Ortsteil Mechtersheim mehrere Wahlplakate und Plakatständer der Partei Bündnis 90/Die Grünen und bekritzelten die Plakate. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei nimmt solche telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Betrug

Waldsee (ots) – Am Donnerstag 02.05.2024, wurde ein 57-jähriger Waldseer Opfer eines Betruges durch den Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters. Ein männlicher Anrufer habe sich bei ihm gemeldet und angegeben, dass seine „Push-TAN“ Zugangsdaten abgelaufen wären und diese durch ihn aktualisiert werden müssten. Zwecks Datenabgleich erfragte der vermeintliche Bankmitarbeiter den vollständigen Namen, das Geburtstag und die Kartennummer seiner Giro-Karte.

Im Anschluss wurden durch den bislang unbekannten Tatverdächtigen Überweisungen vom Konto des Geschädigten getätigt. Aufgrund der bekannten Betrugsmasche wird dazu geraten keine personenbezogenen Daten am Telefon preiszugeben. Sollten Sie dennoch Geschädigter einer solchen Betrugsmasche werden erstatteten Sie Strafanzeige.

Wahlplakate entwendet

Neuhofen (ots) – Im Zeitraum vom 03.05.2024 ab 20 Uhr bis zum 04.05.24 um 08 Uhr, wurden im Ortsgebiet ein großflächiges Wahlplakat durch unbekannte Täter entwendet. Hierdurch entstand ein Sachschaden im niedrigen 3-stelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.