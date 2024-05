Mann erleidet Schwächeanfall, fährt Verkehrsschilder um und flüchtet

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen 06:35 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen aktuellen Verkehrsunfall in der Oberen Langgasse. Der Meldung zufolge fuhr ein PKW in Richtung Dudenhofer Straße mittig über die Verkehrsinsel auf Höhe des Storchenparks und fuhr hierbei zwei Verkehrsschilder um, wonach er seine Fahrt unerlaubt fortsetzte.

Allerdings hatte der Unfallverursacher sein Kennzeichenschild an der Unfallstelle verloren. Die Beamten trafen den 63-jährigen Unfallverursacher sowie seinen nicht mehr fahrbereiten PKW wenig später an seiner Wohnanschrift in Speyer-West an. Der geständige Fahrer berichtete von einem Schwächeanfall, aufgrund dessen er nach links von seiner Fahrlinie abgekommen war.

Ein sofortmedizinischer Behandlungsbedarf bestand allerdings in Gegenwart der Beamten nicht. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 3.500 Euro.

Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen 11:30 Uhr befuhr ein 29-jähriger PKW-Fahrer die Landwehrstraße. Polizeibeamte unterzogen ihn in der Brunckstraße einer Verkehrskontrolle und stellten drogentypische Auffälligkeiten bei ihm fest.

Der 29-Jährige gab an, vor etwa zwei Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Ein Urintest verlief positiv auf THC, sodass die Beamten die Entnahme einer Blutprobe veranlassten und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn einleiteten.

Mit gestohlenem E-Scooter unversichert sowie unter Kokaineinfluss unterwegs

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen 10:15 Uhr stellte eine Polizeistreife in der Bahnhofstraße einen 38-jährigen E-Scooter-Fahrer fest, der ohne gültiges Versicherungskennzeichen fuhr. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter im vergangenen Jahr als gestohlen gemeldet wurde. Zudem stellten sie bei dessen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest, weswegen sie ihm die Möglichkeit eines Urintests einräumten.

Bei Durchführung des Tests unter amtlicher Aufsicht kippte der 38-Jährige plötzlich nach vorne und fiel in einen Bach. Glücklicherweise blieb er hierbei unverletzt. Allerdings verlief der Urintest positiv auf Kokain und der 38-Jährige räumte einen Konsum auch ein. Die Beamten veranlassten bei ihm eine Blutentnahme, stellten den E-Scooter sicher und leiteten mehrere Strafverfahren gegen ihn ein.

Nach Streifschaden alkoholisiert weitergefahren

Speyer (ots) – Am Sonntag gegen 20:45 Uhr befuhr ein 27-jähriger PKW-Fahrer die Gerhart-Hauptmann-Straße in Richtung der Schandeinstraße und streifte hierbei den Außenspiegel eines geparkten PKW, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr weiter und begab sich in ein Wohnhaus.

Zeugen meldeten den Unfall der Polizei. Daher traf eine Polizeistreife den Unfallverursacher bereits wenige Minuten nach dem Unfall zu Hause an. Der Mann roch nach Alkohol und wies einen Atemalkoholwert von 1,0 Promille auf.

Die Beamten veranlassten bei ihm eine Blutentnahme und beschlagnahmten seinen Führerschein. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Verkehrsunfallflucht auf B39 mit Zeugenaufruf

Speyer (ots) – Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am 04.05.2024, um 13:25 Uhr auf der B39 in Speyer. Ein 44-jähriger Mann aus Baden-Württemberg befuhr mit seinem PKW die B39 bei Speyer in Fahrtrichtung Hockenheim. An der Anschlussstelle des Technik-Museums sei dann ein PKW auf den Beschleunigungsstreifen aufgefahren und direkt über die durchgezogene Linie nach links auf die durchgehende Fahrbahn gefahren.

Der 44-jährige habe, um einen Verkehrsunfall zu verhindern, nach links ausweichen müssen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Außenspiegel des PKW des Mannes und dem Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW eines 77-jährigen aus Rülzheim. Polizeibeamte konnten vor Ort lediglich den 44-Jährigen feststellen.

Kurze Zeit später meldete sich der weitere Unfallbeteiligte auf einer anderen Polizeidienststelle. Er gab die 77-Jährige an, dass er ebenfalls einem auffahrenden PKW habe ausweichen müssen und es dann zum Zusammenstoß mit dem Spiegel des entgegen kommenden PKW gekommen sei. Es entstand an den beiden PKW ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei Speyer ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Etwaige Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Personen die sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen (Tel. 06232-1370 / pispeyer@polizei.rlp.de ).

Einkaufstour mal anders

Speyer (ots) – Am 04.05.2024, gegen 16:30 Uhr, befüllte eine 18-jährige Frau aus Speyer ihren mitgeführten Einkaufswagen in einem Supermarkt in Speyer-Nord mit diversen Lebensmitteln. Daraufhin passierte sie den Kassenbereich, jedoch ohne zu bezahlen. Durch Mitarbeitende des Supermarktes wurde sie daraufhin angesprochen.

Als der Einkaufswagen wieder im Besitz der Mitarbeitenden war, versuchte die Heranwachsende daraufhin, die Flucht zu ergreifen, wobei sie Mitarbeitenden festgehalten wurde. Dagegen wehrte sich die Beschuldigte, indem sie Schläge und Tritte in Richtung der Mitarbeitenden ausübte. Diese wurden leicht verletzt, eine medizinische Behandlung war nicht notwendig.

Hinzugerufene Polizeibeamte konnten noch weiteres Diebesgut im Rahmen der Durchsuchung der mitgeführten Sachen der Heranwachsenden auffinden. Der Gesamtwert der entwendeten Sachen liegt bei circa 185 Euro. Gegen die 18-Jährige wurden diverse Strafverfahren eingeleitet. Ihr wurde außerdem ein Platzverweis erteilt.

Mehrfach gedroht, im Gewahrsam gelandet

Speyer (ots) – Am 04.05.2024 um 08:21 Uhr, bedrohte ein 34-Jähriger ohne festen Wohnsitz zunächst in der Regionalbahn von Mannheim nach Speyer eine Zugbegleiterin. Nachdem der 34-jährige in Speyer dem Zug verwiesen wurde und durch Polizeibeamte ein Platzverweis erteilt wurde, fiel dieser kurze Zeit später erneut auf.

Um 10:54 Uhr meldeten Mitarbeiter eines Verkaufsgeschäftes am Postplatz in Speyer, dass sie soeben durch einen Ladendieb bedroht worden seien. Dieser entpuppte sich als der zuvor bereits dem Zug verwiesene Mann.

Der 34-jährige versuchte, Sachen im Wert von 60 Euro aus dem Laden zu entwenden und wurde dabei durch einen Mitarbeiter angesprochen. In diesem Rahmen sprach der Beschuldigte erneut Drohgebärden, dieses Mal gegen zwei Mitarbeiter des Geschäftes, aus. Der Mann wurde durch Polizeibeamte unmittelbar vor dem Geschäft angetroffen und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Ihn erwarten Strafverfahren wegen versuchtem Ladendiebstahl und Bedrohung.