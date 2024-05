Landau: Die Polizei-News

Körperliche Auseinandersetzung am Hauptbahnhof

Landau (ots) – Am 04. Mai 2024 23:30 Uhr wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern darüber informiert, dass es am Hauptbahnhof Landau zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam. Durch die Polizisten konnte ermittelt werden, dass ein 24-jähriger Äthiopier mit 3 deutschen Jugendlichen im Alter von 17 und 21 in Streit geriet.

Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den vier Personen. Die 3 Deutschen schlugen auf den 24-Jähringen ein, woraufhin dieser mit einem abgebrochenen Besenstiel aus Aluminium auf die Jugendlichen einschlug. Ein 21-jähriger Deutscher wurde durch die Schläge an der Hüfte und am Unterarm verletzt. Die weiteren Beteiligten blieben unverletzt.

Bei dem Äthiopier konnte ein Atemalkoholwert von 2,29 Promille festgestellt werden. Bei einem der 21-Jährigen wurde ein Promillewert von 0,89 Promille gemessen. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurden die Personen aus der Maßnahme entlassen. Gegen alle Beteiligten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

PKW Brand

Landau (ots) – Am Dienstag 30.04.2024 blieb gegen 11:27 Uhr, auf der Kreisstraße 10 zwischen Nußdorf und Frankweiler ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW aufgrund eines technischen Defekts liegen.

Kurz darauf geriet das Fahrzeug in Brand und musste durch die Feuerwehren Landau/ Dammheim/ Nußdorf gelöscht werden. Am PKW und an der Fahrbahndecke entstand Sachschaden.