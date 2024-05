Körperverletzung am Dönerimbiss

Annweiler (ots) – In den Abendstunden des 03.05.2024 kam es zu einer Körperverletzung vor einem Dönerimbiss in Annweiler. Der bisher unbekannte Beschuldigte forderte zunächst einen kostenlosen Döner. Als dies durch den Inhaber verneint wurde, reagierte der Mann aggressiv und wurde mit Nachdruck aus dem Lokal geleitet.

Seiner dort wartenden weiblichen Begleitung schlug der Mann direkt ins Gesicht. Die Fahndung verlief zunächst negativ.

Sachbeschädigungen an Wahlplakaten

Edenkoben/Altdorf (ots) – Wegen Sachbeschädigungen an Wahlplakaten in Edenkoben und Altdorf ermittelt die Edenkobener Polizei nach unbekannten Tätern, die im Zeitraum vom 25.03.2024 bis zum vergangenen Freitag 03.05.2024 die Aushänge mit schwarzer Farbe besprühten. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei unter: 06323 9550 entgegen.

Zu schnell gefahren und gestürzt

Rinnthal/B48 (ots) – Am 04.05.2024 befuhr gegen 15:55 Uhr, ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer die B48 von Kaiserslautern kommend in Fahrtrichtung Annweiler. Circa 2 Kilometer nach der Einmündung Hofstätten kam er in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Unterfahrschutz der dortigen Leitplanke.

Durch den Unfall wurde der 17-Jährige glücklicherweise lediglich leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe an dem Leichtkraftrad beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Auf den 17-Jährigen wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zukommen. Er wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro sowie 1 Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen.

Geschwindigkeitskontrollen

Edenkoben (ots) – Wegen Bürgerbeschwerden wurden am Freitagmittag (03.05.2024, 14.45 Uhr bis 15.15 Uhr) in der Luitpoldstraße eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. 4 Autofahrer wurden belangt, weil sie die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h nicht einhielten. Der Schnellste war mit 42 km/h unterwegs.

Geschwindigkeitskontrolle

Edenkoben (ots) – Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Freitagnachmittag (03.05.2024) in der Radeburger Straße im Bereich des dortigen Seniorenheims wurden 16 Autofahrer verwarnt, weil sie die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 km/h nicht einhielten.

Ein Autofahrer war so schnell, dass gegen ihn eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstattet werden musste. Die Polizei weist darauf hin, dass gerade an Örtlichkeiten, wo sich verkehrsschwache Personen aufhalten, die Geschwindigkeitskontrollen intensiviert werden.

Gestürzter Radfahrer

Edenkoben (ots) – Vermutlich infolge eines Fahrfehlers stürzte am Samstagabend (04.05.2024, kurz vor 20 Uhr) ein 55 Jahre alter Fahrradfahrer am Kreisel Villastraße/Weinstraße und verletzte sich leicht am Kopf sowie an der Hüfte. Erste Hilfe Maßnahmen durch den eingetroffenen Rettungsdienst lehnte der Mann ab.

Einen Helm trug der Fahrer nicht. Die Polizei appelliert: Bei einem schweren Sturz kann ein Fahrradhelm die Gesundheit oder gar das Leben retten.

Verkehrsbehinderung durch Starkregen

Edenkoben (ots) – Durch einsetzenden Starkregen war die Unterführung der K6 in Fahrtrichtung Venningen am Sonntagmorgen (05.05.2024, 05.55 Uhr) nicht mehr befahrbar, weshalb die Feuerwehr anrücken und das Wasser abpumpen musste.

Der Verkehr wurde abgeleitet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bornheim (ots) – Ein 34-jähriger Motorradfahrer befuhr die Straße „In der Viehweide“ in Bornheim in Fahrtrichtung Mörlheimer Weg. Kurz hinter der Einmündung verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Motorrad und kam zu Fall. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Zur weiteren Untersuchung wurde der Fahrer in ein Krankenhaus verbracht.