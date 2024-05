E-Scooter Fahrt mit Folgen

Bingen, Bingerbrück

Am 06.05.2024 gegen 17:08h kann durch eine Streife der Polizeiinspektion Bingen ein E-Scooter festgestellt werden, welcher die B48 aus Münster-Sarmsheim kommend in Fahrtrichtung Bingen Bingerbrück befährt. Die Beamten entschließen sich zu einer Verkehrskontrolle und können den 40-jährigen Fahrzeugführer kurz vor der Ortseinfahrt Bingerbrück anhalten. Im Verlauf der Kontrolle können Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Damit konfrontiert, räumt der Fahrzeugführer ein, am Vorabend Marihuana konsumiert zu haben. Somit wird eine Blutentnahme angeordnet und auf der Dienststelle entnommen. Der Fahrzeugführer muss sich auf ein entsprechendes Bußgeld einstellen.

Trunkenheitsfahrt nach Cannabniskonsum

Bingen am Rhein

Am 06.05.2024 gegen 16:19 Uhr kann im Rahmen der Streifenfahrt ein PKW in der Schultheiß-Kollei-Straße festgestellt und zunächst einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 37-jährige Fahrzeugführer zeigt sich im Verlauf der Verkehrskontrolle sichtlich nervös. Zudem können deutliche Anzeigen auf einen nah zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Im Verlauf der weiteren Befragung räumt der Fahrer einen Konsum von Marihuana am heutigen Tag ein, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und auf der Dienststelle entnommen wird. Der Fahrzeugführer muss mit einer Geldstrafe sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Verkehrsunfall mit Pferdeanhänger

Wörrstadt – Der Fahrer eines Pkw`s mit Pferdeanhänger, geriet gegen 13:24

Uhr, auf der BAB63 in Fahrtrichtung Mainz, mit seinem Gespann ins Schlingern.

300 Meter vor der Anschlussstelle Saulheim kippte der Anhänger und der

300 Meter vor der Anschlussstelle Saulheim kippte der Anhänger und der

Standstreifen, so wie der rechte Fahrstreifen wurden blockiert.

Budenheim – Am Freitagabend kurz vor 21 Uhr betritt ein Mann kurz vor

Ladenschluss den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Binger Straße. Als der

Mann an der Kasse gegenüber einer Mitarbeiterin steht, zieht er eine schwarze

Pistole aus der Tasche seines Kapuzenpullovers und hält sie drohend in Richtung

des Kopfes der Frau. Er fordert sie auf, Bargeld herauszugeben. Nachdem die

Angestellte der Aufforderung nachkommt und Bargeld in mittlerer dreistelliger

Höhe herausgibt, flüchtet der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Frau

schafft es einen Notruf abzusetzen, obwohl sie unter Schock steht. Bei er

anschließende polizeiliche Fahndung kann der flüchtigen Täter nicht gefasst

werden. Die Mitarbeiterin der Tankstelle wird nach dem belastenden Ereignis

durch Polizeikräfte betreut.

Wer hat am Freitagabend gegen 21:00 Uhr einen Mann gesehen, auf den die

nachfolgende Beschreibung passt? Täterbeschreibung: männlich, ca. 1,80 m groß,

blauer „Uncle Sam“ Pullover mit hochgezogener Kapuze und dunkler Mütze darunter,

graue Tarnfleckhose (Camouflage), schwarze Gesichtsmaskierung, dunkle Schuhe mit

weißer Sohle, schwarze Pistole. Sachdienliche Hinweise zum genannten Fall an:

Kriminalpolizei Mainz – Tel. 06131/ 65-3633.

rsten Meldungen

zu Folge solle noch ein Pferd im Anhänger sein. Dies bestätigte sich nicht. Im

Pferdeanhänger befanden sich noch Streureste, aber kein Pferd. Der Fahrer und

seine Beifahrerin wurden nicht verletzt. Um den Pferdeanhänger durch die

Feuerwehr wieder aufrichten lassen zu können, musste die Autobahn für wenige

Minuten voll gesperrt werden. Vorsorglich wurde ein Rettungswagen an die

Unfallstelle beordert. Dieser wurde aber glücklicherweise nicht gebraucht. Es

entstand nur Sachschaden, Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt.

Mainz – Altstadt Betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Mainz – Altstadt – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:20 Uhr war

Einsatzkräften des Altstadtreviers die Fahrweise eines Mercedes-Fahrers

aufgefallen. Dieser fuhr in der Quintinstraße mittig der beiden Fahrstreifen in

Schlangenlinien. Nach dem Abbiegen in die Rheinstraße wiederholte sich seine

auffällige Fahrweise, weshalb er von den Einsatzkräften schließlich angehalten

wurde. Da der 40-jährige Fahrer den polizeilichen Anweisungen nur schwer Folge

leisten konnte und beim Aussteigen aus dem Fahrzeug stark schwankte, wurde ein

Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis belief sich auf knapp 1,0 Promille.

Der betrunkene Fahrer musste seinen Führerschein vorläufig abgeben und muss sich

nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Mainz – Innenstadt Verkehrsunfall am Rheinufer – Radfahrer und Kind beteiligt

Mainz – Innenstadt – Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

kam es am Sonntag gegen 15:50 Uhr am Rheinufer. Ein 27-jähriger Rennradfahrer

war vom Winterhafen kommend in Richtung Theodor-Heuss-Brücke gefahren. Als

hinter einem Eisstand am Fischtorplatz ein Mädchen hervorgelaufen kam und dort

herumtobte, machte er eine Vollbremsung. Er überschlug sich und stieß dabei mit

dem 6-jährigen Mädchen zusammen. Beide stürzten zu Boden und mussten vorsorglich

in ein Mainzer Krankenhaus gebracht werden.

