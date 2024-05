Karlsruhe und Linkenheim-Hochstetten – Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Wohnhäuser

Karlsruhe (ots) – Zu Wohnungseinbrüchen kam es am vergangenen Wochenende in

Karlsruhe-Daxlanden und in Linkenheim-Hochstetten.

Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntagabend in der Zeit zwischen 17:00

Uhr und 22:30 Uhr über eine aufgehebelte Balkontür gewaltsam Zutritt in ein

Wohnhaus in der „Kleine Federbachstraße“ in Karlsruhe-Daxlanden. Ob die

Einbrecher bei ihrer Suche nach Wertgegenständen fündig wurden, ist noch

Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Ein weiterer Wohnungseinbruch ereignete sich zwischen Samstag, 14:00 Uhr und

Sonntag, 11:00 Uhr in Linkenheim-Hochstetten. Dort drangen die bislang

unbekannten Täter über ein Kellerfenster gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der

Bertolt-Brecht-Straße in Hochstetten ein. Im Inneren durchwühlten die

Eindringlinge die Räumlichkeiten und erbeuteten Geldbörsen mit Kreditkarten

sowie diversen Ausweispapieren. Die Höhe des entstandenen Sach- und

Diebstahlschadens kann gegenwärtig noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721

666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Autos aufgebrochen und Lenkräder entwendet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in

Karlsruhe-Durlach zwei Autos auf und entwendeten die eingebauten Lenkräder.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten offenbar

zwischen Freitagnachmittag,17:30 Uhr und Samstagmorgen, 09:30 Uhr über die

Beifahrerscheibe gewaltsam Zugang zu einem in der Straße Auf den Lohn geparkten

BMW. Im Fahrzeuginnenraum bauten sie schließlich das montierte Sportlenkrad der

Limousine aus, nahmen dieses an sich und ergriffen unerkannt die Flucht.

In der Ostmarkstraße beschädigten die Diebe vermutlich zwischen Samstag und

Sonntag die Scheibe eines weiteren BMW, drangen dann in das Fahrzeug ein und

entwendeten ebenfalls das eingebaute Lenkrad.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang

verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721

4907-0 zu melden.

Unbekannter belästigt Frau sexuell

Mannheim (ots) – Samstagmorgen (4. Mai) hat ein bislang unbekannter Mann eine

43-Jährige am Haltepunkt Mannheim-Luzenberg sexuell belästigt. Die Bundespolizei

sucht Zeugen.

Gegen 8 Uhr befand sich die 43-jährige Geschädigte am Bahnsteig 2 des

Haltepunkts. Der bislang unbekannte Tatverdächtige setzte sich in einigen Metern

Entfernung auf eine Sitzbank und sprach die Frau an. Unmittelbar danach legte

der unbekannte Mann seine Hand in den Schritt und begann sich bei geschlossener

Hose selbst zu befriedigen.

Auf die Aufforderung der Geschädigten, seine Handlungen zu unterlassen,

reagierte der Tatverdächtige nicht.

Die 43-Jährige begab sich im Anschluss in den RE 70 in Richtung Mannheim. Der

Unbekannte blieb am Bahnsteig zurück.

Die Geschädigte beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: Circa 30 Jahre alt und

170 cm groß, südeuropäischer Phänotyp, braune Augen und schwarze, kurze Haare.

Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Lederjacke, eine weiße lange Hose und

eine Armbanduhr.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des Verdachts

der sexuellen Belästigung aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen und/oder Tathergang

machen könne, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu

setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 – 120 160 oder über das

Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Mann verletzt sich selbst und greift Bundespolizisten an

Mannheim (ots) – Samstagmorgen (4. Mai) hat sich ein 26-Jähriger am Mannheimer

Hauptbahnhof selbst verletzt. Anschließend sprang er in den Gleisbereich und

griff Bundespolizisten an. Die Auswertung der Videoüberwachungsanlage brachte

noch mehr Straftaten zum Vorschein.

Gegen 7 Uhr erreichte die Bundespolizei die Information über eine

oberkörperfreie Person am Hauptbahnhof, die sich selbst verletzt habe. Die

Beamten trafen den 26-jährigen algerischen Staatsangehörigen am Bahnsteig 1 an.

Der Mann hatte sich zuvor mittels eines scharfkantigen Steines selbst am

entblößten Oberkörper verletzt und war blutverschmiert.

Nach Erkennen der Streife sprang der Mann unvermittelt in den Gleisbereich. Erst

nach mehrmaliger Aufforderung der Beamten, den Gefahrenbereich zu verlassen,

begab sich der 26-Jährige zurück auf den Bahnsteig. Dort setzte er sein

aggressives Verhalten fort. Aus diesem Grund brachten die Bundespolizisten den

Tatverdächtigen zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Der Mann wehrte sich

vehement gegen die polizeilichen Maßnahmen und versuchte mehrfach nach den

Beamten zu treten. Im weiteren Verlauf trat der 26-Jährige einem Beamten gegen

den Unterarm und spuckte diesen an. Es wurde niemand verletzt.

Eine Auswertung der Videoüberwachungsanlage ergab zudem, dass der Tatverdächtige

zuvor am Bahnsteig 7 in den Gleisbereich stieg, um sich einen Schotterstein zu

nehmen. Mit diesem fügte er sich im Anschluss die Verletzungen am Oberkörper zu.

Weiterhin warf er den Stein gegen eine Vitrine am Bahnsteig und trat gegen eine

dort befindliche Glasscheibe. Im weiteren Verlauf warf er einen mitgeführten

Kinderroller ins Gleis.

Aufgrund des psychischen Ausnahmezustands des Tatverdächtigen, wurde dieser in

eine Spezialklinik verbracht.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des tätlichen Angriffs auf

Vollstreckungsbeamte und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr

aufgenommen.

L560-B35 /Graben-Neudorf; Sozia nach Motorradunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Aufgrund von Nässe verlor am Sonntag Mittag gegen 15 Uhr ein

61- jähriger Motrorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine und kam zu Fall.

Seine 64-jährige Sozia zog sich bei dem Sturz so schwere Verletzungen zu, dass

sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der

Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 EUR.

Die Fahrbahn musste zwischen Neudorf und Waghäusel für die Rettungsmaßnahmen

teilweise gesperrt werden.

Waghäusel – Bewaffneter Überfall auf Einkaufsmarkt – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Samstagabend kurz vor 21:00 Uhr betrat ein männlicher Täter

ein Lebensmittelgeschäft in der Kronauer Straße in Waghäusel-Kirrlach. Unter

Vorhalt einer Schusswaffe forderte er die Tageseinnahmen. Anschließend flüchtete

der bislang unbekannte Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Trotz sofort

eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unter Einbeziehung eines Hubschraubers, konnte

der Täter bislang nicht gefunden werden. Die beiden Mitarbeiter, welche sich

alleine im Markt befanden blieben unverletzt. Der Täter wird wie folgt

beschrieben: Ca. 175-185 cm, komplett schwarz gekleidet und maskiert mit einer

Strumpfhose. Der Täter sprach deutsch mit russischem Akzent. Zeugen oder

Personen, welche Angaben zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit

dem Kriminalpolizei Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Bewaffnete Auseinandersetzung löst Großeinsatz aus

Karlsruhe (ots) – Am Samstagabend wurde der Polizei Karlsruhe gegen 19:40 Uhr

über Notruf eine größere Auseinandersetzung zwischen zwei Familien in der

Forsterstraße in Karlsruhe mitgeteilt. Hierbei soll es auch zum Einsatz von

einem Reizgas gekommen sein. Zudem wurde mitgeteilt, dass mind. eine Person eine

Schusswaffe bei sich getragen haben soll. Da die Stimmung vor Ort sehr emotional

und unübersichtlich war und aufgrund von Hinweisen, dass evtl. weitere Person

unterwegs sind um sich an der Auseinandersetzung zu beteiligen, wurde die

Örtlichkeit mit einem Großaufgebot angefahren. Die bisherigen Ermittlungen des

Kriminaldauerdienstes Karlsruhe ergaben, dass eine Person von drei weiteren

Personen körperlich angegriffen wurde. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde

dieser Person eine Goldkette vom Hals gerissen. Gegen den Angriff wehrte sich

die Person mit einem Tierabwehrspray. Ob und in wie weit weitere Personen in

diese Auseinandersetzung eingegriffen haben bedarf weiterer Ermittlungen. Zwei

Jugendliche und ein Heranwachsender konnten vor Ort festgenommen werden. Nach

Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurden alle Beteiligten nach

Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Eine Schusswaffe

konnte bislang nicht aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch

das Haus des Jugendrechts geführt.