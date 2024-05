Mannheim: Raub am Bankautomat – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Sonntagmorgen, um 04:30 Uhr, beabsichtigte ein 21-Jähriger,

an einem Bankautomaten in P 7 Geld abzuheben. Während das Geld ausgezahlt wurde,

bekam der 21-Jährige plötzlich einen Schlag ins Gesicht. Erschrocken über diesen

Umstand nutzte der bislang unbekannte Schläger die Gelegenheit und entnahm das

soeben ausgegebene Geld, einen zwanzig-Euro-Schein, aus dem Automaten.

Der Tatverdächtige nahm das Geld und flüchtete in unbekannte Richtung. Hierbei

wurde er von drei weiteren männlichen Personen begleitet, die nach dem

derzeitigen Ermittlungsstand nichts mit der Tat zu tun haben.

Der tatverdächtige Mann wird folgendermaßen beschrieben:

Ca. 18-23 Jahre alt, dunkle Locken, fast Kinnlang, arabischer Phänotyp,

vollschlanke Statur, dickeren Bauch, leichter Kinnbart. Er war bekleidet mit

einem blau-weißen Hoodie.

Das Kriminalkommissariat Mannheim des Polizeipräsidiums Mannheim hat die

Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen oder der

Tathandlung machen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen

Hinweistelefon, unter der Tel-Nr.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim: Hochzeitsgast von unbekannten Tätern zusammengeschlagen – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Samstag wurde ein 44-jähriger Hochzeitsgast, gegen 21:40

Uhr, auf dem Parkplatz einer Veranstaltungshalle in der Rheingoldallee von zwei

unbekannten Tätern zusammengeschlagen.

Ersten Ermittlungen zu Folge eskalierte der zunächst verbale Streit, zwischen

den drei Beteiligten, woraufhin die beiden bislang Unbekannten dem 44-Jährigen

mehrfach ins Gesicht schlugen. Daraufhin sackte der Mann zu Boden und wurde im

weiteren Verlauf mit Fußtritten attackiert.

Nachdem die unbekannten Täter von dem Hochzeitsgast abgelassen hatten,

flüchteten sie zu Fuß in Richtung Strandbad. Aufmerksame Zeugen verständigten

die Polizei und konnten die beiden Täter wie folgt beschreiben:

Täter 1: männlich, etwa 40 Jahre alt, circa 175 cm groß, längere zurückgegelte

Haare, Bart, Gesichtstattoo auf der Stirn, sehr breite Statur. Er trug zur

Tatzeit ein schwarzes Hemd mit schwarzer Hose und eine schwarze Anzugsweste.

Täter 2: männlich, etwa 30 Jahre alt, circa 190 cm groß, nach hinten gegelte

braune lange Haare und kurzer Bart, kräftige Statur. Dieser trug ein weißes

Hemd.

Der 44-jährige Mann musste aufgrund der entstandenen Verletzungen medizinisch

betreut und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern mitteilen

können, sich unter Telefonnummer 0621 – 833970 zu melden.

Mannheim: Laternenmast stürzt nach Verkehrsunfall auf Gehweg – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am heutigen Montagmorgen, gegen 00:15 Uhr, wurde ein

Laternenmast, der auf einem Gehweg im Ohmweg in Fahrtrichtung Siemensstraße

aufgestellt war, beschädigt.

Ersten Ermittlungen zu Folge brach der Mast auf Grund einer Kollision mit einem

Fahrzeug ab und stürzte daraufhin auf den Gehweg. Hierbei entstand ein

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Der unbekannte Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin flüchtete unerlaubt vom

Unfallort.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des Unfallverursachers

mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 0621 – 833970 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Sachbeschädigung an Pkw – Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarstadt (ots) – In der Zeit zwischen Freitagabend, 20.00 Uhr, und

Samstagabend, 18.30 Uhr kam es in der Bürgermeister-Fuchs-Straße in der

Mannheimer Neckarstadt zu einer Sachbeschädigung an Pkw. Der bislang unbekannte

Täter schlug hierbei das Glas der hinteren Schlussleuchte eines dort geparkten

Rover Evoque ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 150,- Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden

gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel. 0621 / 33010, in

Verbindung zu setzen.