Waibstadt / Rhein-Neckar-Kreis: Verletzte Person bei Hausbrand

Waibstadt / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Das am Montag gegen 11:00 Uhr in Brand

geratene Wohnhaus konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Es ist durch die

Einwirkung des Feuers einsturzgefährdet. Umliegende Häuser wurden nicht in

Mitleidenschaft gezogen. Eine Bewohnerin wurde durch einen Rettungshubschrauber

in eine Spezialklinik geflogen. Aufgrund ihrer Verletzungen besteht

Lebensgefahr. Die Warnung der Feuerwehr, die Fenster und Türen geschlossen zu

halten und Lüftungsanalgen abzuschalten wurde aufgehoben. Die Polizei hebt nach

und nach die letzten Straßensperren auf.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach vermisstem 55-Jährigen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Seit Montag, den 06.05.2024, gegen 04:30

Uhr, wird ein 55-jähriger Mann aus Sinsheim vermisst. Eine hilflose Lage der

Person kann auf Grund der Vorerkrankungen des Mannes nicht ausgeschlossen

werden. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht

aufgefunden werden.

Personenbeschreibung:

Der 55-Jährige ist 186 cm groß, hat dunkelbraune Haare, trägt einen

Oberlippenbart, hat eine kräftige Statur und ist bekleidet mit einem gelben

T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose und Hausschuhen.

Ein Bild des Vermissten können Sie unter folgendem Link einsehen: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/sinsheim-rhein-neckar-kreis-vermisstenfahndung/

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der Person mitteilen können, werden gebeten

sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen

Hinweistelefon oder jeder Polizeidienststelle zu melden.

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: Senior verursacht größeren Sachschaden

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag, um 14:05 Uhr, befuhr ein

77-jähriger Mercedes-Fahrer die Straße Fritzenäcker in Fahrtrichtung Hauptstraße

und beabsichtigte von dort in die Hauptstraße in Richtung Gaiberger Innenstadt

abzubiegen. Er fuhr langsam in den Kreuzungsbereich ein. Eine 72-jährige

VW-Fahrerin fuhr ihrerseits auf der Hauptstraße in Richtung Ortsausgang. An

besagter Kreuzung gelang es ihr nicht, rechtzeitig auf den einfahrenden Mercedes

zu reagieren. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei die VW-Fahrerin

seitlich von der Fahrbahn geschoben wurde und frontal gegen eine 29-jährige

Opel-Fahrerin stieß. Diese hatte sich gerade auf der Abbiegespur in

Fahrtrichtung Fritzenäcker Straße befunden und verkehrsbedingt gewartet. Alle

drei Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt, die Schadenssumme dürfte

sich schätzungsweise auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich belaufen.

Alle Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr vor Ort beseitigte die

ausgelaufenen Betriebsstoffe. Die VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht

verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung bzw. Abklärung in ein

nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die beiden anderen Unfallbeteiligten

wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt.

Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen zum Unfallhergang

eingeleitet.

Sinsheim-Rohrbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Grünanlage vor Schule gerät in Brand – Polizei sucht Zeugen

Sinsheim-Rohrbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitag kam es aus bislang

unbekannter Ursache zu einem Brand nahe der Sudetenstraße. Zeugen meldeten um

kurz nach 23:30 Uhr, dass eine Sitzgruppe sowie angrenzende Bäume unweit der

dortigen Grundschule in Flammen standen. Durch das Feuer wurde ein Tisch aus

Kunststoffe und Sitzbänke in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist

bislang ebenso unbekannt wie die genaue Schadenshöhe. Eine Gefahr für das

Schulgebäude bestand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Der Brandermittler des

Polizeipostens Angelbachtal übernahm die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des

Verdachts einer Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeiposten Angelbachtal unter der Telefonnummer 07265/ 911200 zu melden.

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto gerät in Garage in Brand

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag bemerkte um kurz vor 12 Uhr ein

Anwohner der Dr.-Weiß-Straße, dass Rauch aus seiner Garage nach draußen drang.

Er verständigte daraufhin seine Frau, die wiederum die Feuerwehr alarmierte. Es

stellte sich heraus, dass ein in der Garage geparkter Mercedes aus bislang

unbekannter Ursache in Brand geraten war. Der Mann versuchte die Flammen zu

löschen und erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung. Er musste in einem Krankenhaus

behandelt werden. Der Feuerwehr gelang es, ein Ausbreiten des Brandes auf die

Garage zu verhindern. An dem Mercedes entstand ein Schaden in bislang

unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Eberbach übernahm die weiteren Ermittlungen.

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkene prallt mit Auto gegen LKW

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag fuhr eine 33-Jährige mit einem

Mazda auf der Jahnstraße in Richtung Markgrafenstraßen. Gegen 21:30 Uhr verlor

die Fahrerin in der Straße „Badener Platz“ aus unbekannter Ursache die Kontrolle

über ihr Auto und prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten LKW. Die

Kollision war derart heftig, dass am Mazda die Airbags auslösten und das Auto

aufgrund der schweren Beschädigungen abgeschleppt werden musste. Der entstandene

Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Ein Atemtest ergab, dass die

33-Jährige mit über 1,4 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Sie

musste eine Blutprobe sowie ihren Führerschein abgegeben. Gegen sie wird nun

wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: 13-Jähriger bei Unfall leicht verletzt – Unfallverursacherin unbekannt – Zeugenaufruf

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Als am Samstagvormittag, um 10:15 Uhr, ein

13-Jähriger mit seinem Fahrrad die Dannheckerstraße querte, wurde er durch eine

bislang unbekannte Autofahrerin leicht verletzt. Die Unfallverursacherin

entfernte sich unerkannt. Kurz zuvor befand sich der 13-Jährige auf dem Gehweg

in der Dannheckerstraße. Nachdem sich der 13-Jährige vergewisserte, dass die

Straße frei war, schob er sein Fahrrad über die Straße, um auf die andere Seite

zu gelangen. Unterdessen soll ein Auto aus der Hans-Thoma-Straße kommend in die

Dannheckersstraße eingefahren sein. Hierbei wurde der 13-Jährigen durch den Pkw

gestriffen, sodass er zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Eine

nachfolgende Autofahrerin machte die Unfallverursacherin durch Hupen auf die

Situation aufmerksam, woraufhin die Unbekannte zunächst stehen blieb. Nach einem

kurzen Gespräch mit dem 13-Jährigen, setzte sie jedoch die Fahrt fort und

entfernte sich von dem Unfallort. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt. Zwei

Mitarbeiter eines Müllabfallunternehmens sowie die weitere Autofahrerin halfen

dem Jungen auf und setzten anschließend ihre Fahrt fort. Der 13-Jährige

erstattete im Beisein seiner Eltern Anzeige bei der Polizei.

Die Unfallverursacherin kann wie folgt beschrieben werden:

Mitte 60 Jahre alt, schulterlange rote Haare. Sie fuhr mit einem dunklen

Kleinwagen.

Das Polizeirevier Wiesloch hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug bzw. Fahrerin geben können, insbesondere

die hilfeleistenden Mitarbeiter des Müllfahrzeugs sowie die weitere

Autofahrerin, sich unter der Tel.: 06222 / 5709-0 zu melden.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aus bisher unbekannter Ursache kam es in

einer Wohnung im 7. Stock eines Mehrfamilienhauses zu einem Brandausbruch.

Glücklicherweise konnten fast alle Bewohner unverletzt das Haus verlassen. Nach

jetzigem Sachstand wurde lediglich eine Person durch eine Rauchgasintoxikation

leicht verletzt. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen im sechsstelligen

Bereich liegen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen

und löschen. Dennoch dauerten die Nacharbeiten noch einige Zeit an, sodass erst

nach über zwei Stunden die Feuerwehr das Haus wieder für die Anwohner freigeben

konnte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagabend gegen kurz vor 19.00 Uhr

kam es in der Hubertusstraße in Hockenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der

Halter eines MINI konnte den Unfallverursacher noch beobachten, wie dieser mit

seinem dunkelgrünen Pkw beim Zurücksetzen gegen sein Fahrzeug stieß. Im

Anschluss daran entfernte sich der Pkw von der Örtlichkeit, ohne seiner

Feststellungspflicht nachzukommen. Der Schaden an dem MINI beläuft sich auf ca.

600,- Euro. Dem Geschädigten war es leider nicht möglich, sich ein Kennzeichen

oder eine nähere Beschreibung zu notieren. Es ist lediglich bekannt, dass es

sich bei dem Unfallverursacher-Fahrzeug um einen dunkelgrünen Pkw gehandelt hat.

Zeugen, die möglicherweise Angaben zur Sachverhalt machen können, werden gebeten

sich mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel. 06205 / 28600, in Verbindung zu

setzen.

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Bei Gefahrenbremsung eines Linienbusses verletzen sich drei Personen

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitag dem 03.05.2024 ereignete sich

gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Linienbusses der die L 598 von

Walldorf kommend in Richtung St. Leon befuhr, bemerkte etwas spät, dass ein PKW

vor ihm in einen Feldweg abbiegen wollte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden

musste der Busfahrer stark abbremsen. Ein 14-jähriges Mädchen war zu diesem

Zeitpunkt gerade vom Sitzplatz aufgestanden, um mittels Drückknopf dem Fahrer zu

signalisieren, dass sie an der nächsten Haltestelle aussteigen will. Das Mädchen

stand an der hinteren Tür des Busses. Durch die Bremsung des Buses, konnte sich

das Mädchen nicht mehr an den Haltestangen festhalten und viel in eine

Glasscheibe. Die Glasscheibe zerbrach und das Mädchen viel samt Glasscherben auf

zwei dahinter sitzende Personen. Durch die Glassplitter und den Sturz selbst

wurden alle drei Fahrgäste, das junge Mädchen, als auch die beiden 62 und

51-jährigen Frauen leicht verletzt. Sie wurden durch den verständigten

Rettungsdienst ambulant versorgt. Alle drei wollten sich aber zur Sicherheit

selbst noch zu einem Arzt begeben. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall

werden vom Verkehrsdienst in Heidelberg übernommen.