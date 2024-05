Heidelberg/B37: Autofahrer kollidiert mit entgegenkommendem Fahrzeug

Heidelberg/B37 (ots) – Am Sonntag gegen 14:45 Uhr fuhr ein 24-jähriger

Audi-Fahrer auf der Vangerowstraße in Richtung Altstadt, als er im

Kreuzungsbereich der Karl-Metz-Straße nach links abbiegen wollte. Bei seinem

Abbiegevorgang übersah er eine 19-jährige BMW-Fahrerin, die auf der

Vangerowstraße mit ihrem Fahrzeug fuhr, sodass es im weiteren Verlauf zu einem

Zusammenstoß der beiden Autos kam.

Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie nicht

fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Gesamtschadenshöhe wird

auf etwa 23.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie zur Beseitigung der ausgelaufenen

Betriebsstoffe musste die Straße gesperrt werden, weshalb es in dem Bereich zu

starken Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Heidelberg: Unbekannte Täterschaft entwendet 17 Hühner – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Im Zeitraum zwischen Samstag, gegen 18 Uhr, und Sonntag,

gegen 14 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu

einem umzäunten Garten im Wiesenweg und entwendeten dort 17 Friesenhühner aus

einem Stall

Die 45-Jährige Eigentümerin hatte noch weitere Hühner einer anderen Zucht in dem

Stall untergebracht, die jedoch nicht entwendet wurden.

Der entstandene Sachschaden an dem Zaun lässt sich derzeit nicht beziffern,

während der Diebstahlsschaden auf 100 Euro geschätzt wird.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zur unbekannten Täterschaft

mitteilen können, sich unter Telefonnummer 06221 – 45690 zu melden.

Heidelberg: Unter falschem Namen Fußballtickets verkauft

Heidelberg (ots) – Am Samstag wandte sich eine 23-Jährige um kurz vor 12 Uhr an

das Polizeirevier Heidelberg-Süd, um einen Internetbetrug anzuzeigen. Einige

Tage zuvor hatte sie auf einer Internetplattform für Kleinanzeigen zwei Tickets

für das Fußballspiel des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München erworben.

Nachdem die 23-Jährige von der mutmaßlichen Verkäuferin eine Kopie des

Personalausweises als vermeintliche Sicherheit geschickt bekommen hatte,

überwies sie den geforderten Preis von 120 Euro. Allerdings handelte es sich um

eine Betrugsmasche, denn es stellte sich heraus, dass die echte Besitzerin des

Personalausweises selbst Opfer eines Identitätsbetrugs geworden war. Sie hatte

einige Zeit zuvor arglos das Foto ihres Ausweises an eine unbekannte Täterschaft

gesandt, welche dieses seitdem für Betrugsstraftaten nutzt. Das Polizeirevier

Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei rät generell bei Internetkäufen:

Übersenden Sie nach Möglichkeit keine Bilder oder Kopien von

Ausweisen als Legitimation oder Sicherheit. Dritte können diese

missbräuchlich verwenden.

gibt, z.B. wenn der Name des Verkäufers bzw. Verkäuferin nicht

mit dem Kontoinhaber übereinstimmt.

Sofortüberweisung oder eine Überweisung ins Ausland gefordert

wird.

Verkäufers beziehungsweise der Verkäuferin. Zahlreiche positive

Bewertungen, entsprechende Gütesiegel oder eine Recherche mit

dem Namen können Hinweise hierzu liefern.

umgehend die Polizei.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere

Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/sicher-handeln/onlinebetrug-maschen/

Heidelberg: Kartenetui aus BMW entwendet – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Montagmorgen, gegen 03:30 Uhr, schlug eine bislang noch

unbekannte Täterschaft die Scheibe eines in der Vangerowstraße geparkten BMW X3

ein. Im weiteren Verlauf wurde ein, in der Mittelkonsole liegendes, Kartenetui

entwendet. Darin befanden sich neben einem Ausweisdokument auch Geld- und

Versicherungskarten.

Der 49-jährige Eigentümer bemerkte den Einbruch in sein Fahrzeug, als er die

Alarmanlage hörte. Daraufhin verständigte er unverzüglich die Polizei und konnte

eine flüchtende Person beobachten. Diese wird wie folgt beschrieben: circa 170 –

180 cm groß, helle Hautfarbe, dunkle Haare oder Strickmütze, dunkel gekleidet.

Die unbekannte Person flüchtete in Richtung Bergheimer Straße.

Neben dem erlangten Diebesgut entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe

von etwa 1.300 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die

bislang unbekannte Täterschaft mitteilen können, sich bei der Polizei unter der

Telefonnummer 06221 18570 zu melden.