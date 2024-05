Kaiserslautern : Die Polizei-News

Polizei-Zuwachs für die Westpfalz

Kaiserslautern (ots) – Traditionell zum 1. Mai werden bei der Polizei

Rheinland-Pfalz die frisch graduierten Polizeikommissarinnen und

Polizeikommissare nach Abschluss ihres Studiums ihren künftigen Dienststellen

zugewiesen. Gleichzeitig wird der Termin von Beamtinnen und Beamten genutzt, die

sich örtlich verändern und das Präsidium wechseln möchten.

In diesem Zusammenhang konnte Behördenleiter Hans Kästner am Montagmorgen (6.

Mai) insgesamt 31 neue Gesichter in Kaiserslautern begrüßen, drei weitere werden

in Kürze ihren Dienst beim Polizeipräsidium (PP) Westpfalz antreten.

Unter den Neulingen befinden sich insgesamt 14 Angehörige des 25.

Bachelor-Studiengangs, der vergangene Woche endete und mit der feierlichen

Ernennung der Absolventinnen und Absolventen abschloss. Darüber hinaus wurden

zum Wechsel-Termin insgesamt 20 schon erfahrenere Kolleginnen und Kollegen in

die Westpfalz versetzt. Hans Kästner hieß die Neuen willkommen und wünschte

ihnen einen guten Start an ihren künftigen Arbeitsorten.

33 Beamtinnen und Beamten werden auf die Dienststellen der Polizeidirektionen

Kaiserslautern und Pirmasens verteilt, eine Oberkommissarin wird der

Kriminaldirektion zugewiesen. Parallel zum Zuwachs verzeichnete das PP Westpfalz

einen Abgang von insgesamt sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in

andere Präsidien wechselten. |cri

Figur gestohlen und als Wurf-Utensil missbraucht

Kaiserslautern (ots) – Mit äußerst merkwürdigem Verhalten ist ein Mann am

Sonntagnachmittag in der Innenstadt aufgefallen. Kurz vor halb sechs ging der

Notruf einer Frau ein, die mitteilte, dass ein unbekannter Mann Gegenstände in

ihre Richtung geworfen habe. Getroffen hatte er weder sie noch ihr Auto, so dass

es zu keinen Verletzungen oder Beschädigungen kam.

Dank der guten Personenbeschreibung konnte die ausgerückte Streife am

Stiftsplatz einen Tatverdächtigen ausfindig machen und ihn kontrollieren. Die

Mitteilerin bestätigte, dass es sich um den „Werfer“ handelt.

Wie sich herausstellte, hatte der Mann mit Plastikteilen nach ihr geworfen. Die

Teile gehörten zu einer Raben-Figur, die zuvor aus einer Kirche in der

Bismarckstraße gestohlen wurde. Der 31-Jährige selbst räumte ein, dass er aus

der Kirche außer dem Raben auch noch Bücher, Porzellanschalen sowie ein

Trinkglas gestohlen habe. Der Rucksack des Mannes wurde daraufhin durchsucht und

das mutmaßliche Diebesgut sichergestellt.

Der 31-jährige Täter war stark alkoholisiert. Ein erster Atemtest vor Ort

bescheinigte ihm einen Alkoholpegel von 2,92 Promille. Ihm wurde nach Abschluss

der Maßnahmen ein Platzverweis für den Innenstadtbereich rund um Stiftsplatz und

Bismarckstraße erteilt. Gegen den Mann wird unter anderem wegen des Diebstahls

strafrechtlich ermittelt. |cri

Rückwärts gegen Motorrad gestoßen

Kaiserslautern (ots) – Weil er beim Rückwärtsfahren einen Motorradfahrer

übersah, hat der Fahrer eines Wohnmobils am Sonntagnachmittag einen Unfall

verursacht. Der 20-jährige Biker wurde dabei leicht verletzt, seine Maschine

allerdings stark beschädigt.

Gemeldet wurde der Unfall bei der Polizei erst, nachdem vor Ort bereits „alles

erledigt“ war. Wie der Motorradfahrer schilderte, war er gegen 14.40 Uhr im

Stadtteil Erfenbach hinter einem Wohnmobil durch die Straße „Stauchwiesen“

gefahren. In Höhe einer Einmündung mussten beide verkehrsbedingt warten.

Das Wohnmobil sei dann unvermittelt rückwärts gefahren und mit ihm

zusammengestoßen, so der 20-Jährige. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und der

Biker klagte anschließend über leichte Schmerzen im Fuß. Polizei oder

Rettungsdienst wurden jedoch nicht verständigt. Erst im Nachhinein entschloss

sich der Motorradfahrer dazu, die Polizei zu informieren.

Mit dem Wohnmobil-Fahrer wurde daraufhin telefonische Rücksprache gehalten. Die

weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Zweimal Drogen am Steuer am Sonntag

Rockenhausen/Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots) – Die Polizei in Rockenhausen

hat im Laufe des Sonntags gleich zwei Fahrten unter Drogeneinfluss zur Anzeige

gebracht.

Gegen 8 Uhr wurden bei einem 47-jährigen Mofa-Fahrer aus dem Landkreis Kusel bei

einer Verkehrskontrolle in der Bezirksamtsstraße in Rockenhausen drogentypische

Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamin.

Um 20:45 Uhr wurden bei der Kontrolle eines 36-jährigen Autofahrers aus dem

Donnersbergkreis in der Alsenzstraße in Imsweiler ebenfalls Anhaltspunkte für

einen Drogeneinfluss festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv

auf THC (Tetrahydrocannabinol). Der Mann räumte einen Cannabis-Konsum am

Vorabend ein.

In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und

der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt sowie im zweiten Fall auch der

Führerschein.

Gegen beide Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte

die Blutprobe den Verdacht erhärten, müssen sie mit einem Bußgeld von mindestens

fünfhundert Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei

Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Zumindest im ersten Fall wird dann

auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz

eingeleitet. Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall

in Kenntnis gesetzt, die eine Eignungsprüfung durchführt. Beim Konsum harter

Drogen erfolgt regelmäßig ein Entzug der Fahrerlaubnis.

„Filmriss“ nach Stadionbesuch – Möglicherweise K.O.-Tropfen im Spiel

Kaiserslautern (ots) – K.O.-Tropfen im Getränk? Im April warnte der 1. FC

Kaiserslautern seine Fans davor: „Habt eure Getränke im Blick“. Jetzt ermittelt

die Polizei in einem Fall, bei dem nicht auszuschließen ist, dass ein

„Knockout-Mittel“ im Spiel war.

Am Sonntag meldete sich eine 27-Jährige bei den Beamten, weil sie ihre

Bauchtasche mitsamt Geldbörse und Dokumenten vermisste und sich erkundigte, ob

diese eventuell abgegeben wurden. Im weiteren Gespräch wurden die Beamten

allerdings hellhörig. Wie die junge Frau berichtete, hatte sie am Samstagabend

das Fußballspiel im Fritz-Walter-Stadion besucht. Getrunken habe sie nicht viel,

sei jedoch am Sonntagmorgen ohne jegliche Erinnerung an die Ereignisse des

Abends zu Hause aufgewacht. Wegen Schmerzen im Fuß und mehreren Hämatomen am Arm

begab sich die 27-Jährige in ärztliche Behandlung. Allerdings konnte sie sich

auch nicht daran erinnern, wie es zu den Verletzungen kam und wer sie nach Hause

gebracht hatte. Da sich aufgrund der Angaben der Frau der Verdacht ergab, dass

ihr möglicherweise sogenannte K.O.-Tropfen verabreicht wurden, hat die Polizei

weitere Ermittlungen eingeleitet. |erf

Polizei setzt Nachtschwärmer vor die Tür

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei musste am frühen Sonntagmorgen in der

Mannheimer Straße fünf Nachtschwärmer vor die Tür setzen. Die Gruppe wollte eine

Gaststätte nicht verlassen, obwohl sie der Barkeeper mehrmals dazu aufforderte.

Wie sich während der Sachverhaltsaufnahme durch die Beamten herausstellte, hatte

einer der Beteiligten bereits Hausverbot in dem Lokal, ein anderer Gast soll dem

Wirt gar Schläge angedroht haben. Auf die Männer im Alter von 24 und 34 Jahren

kommen deshalb Strafanzeigen zu. In Gegenwart der Polizisten verließ die Gruppe

letztendlich das Lokal. |erf

Mit Sex-Fotos erpresst

Kaiserslautern (ots) – Im Internet lernte ein 27-Jähriger eine Frau kennen, dann

erpresste sie ihn mit Sex-Fotos.

Über einen Onlinedienst hatte der Mann die Unbekannte kennengelernt. Schnell

entwickelte sich einen „Online-Romanze“ und der 27-Jährige tauschte mit der

angeblichen Liebschaft sexuelle Inhalte und Nacktfotos aus. Von den Bildern

fertigte die Unbekannte sogenannte Screenshots. Die Frau drohte damit, die Fotos

an Bekannte beziehungsweise Personen aus der „Followerliste“ des 27-Jährigen

weiterzuleiten, sollte er ihrer Forderung nach einem mittleren dreistelligen

Geldbetrag nicht nachkommen. Der Betrogene ließ sich darauf ein und überwies

einen Teil der Summe. Doch damit nicht genug, die Frau forderte weiteres Geld.

Der Mann ging nicht mehr darauf ein, stattdessen erstattete er eine Anzeige bei

der Polizei. Jetzt ermittelt die Kripo wegen des Verdachts der Erpressung. |erf

Keine Einbrecher, aber beschädigte Scheibe

Kaiserslautern (ots) – Weil die Alarmanlage auslöste, ist die Polizei am späten

Sonntagabend zu einer Schule in der Goethestraße ausgerückt. Am Gebäude prüften

die Einsatzkräfte alle Eingänge und schauten sich auch auf dem gesamten Gelände

um. Eventuelle Einbrecher waren jedoch nirgends zu sehen.

Allerdings stellten die Beamten an einem Nebengebäude eine beschädigte

Fensterscheibe an der Fassade zur Möllendorfstraße fest, die offensichtlich

eingeworfen wurde. Da lediglich die äußere Scheibe der Mehrfachverglasung zu

Bruch ging, dürfte der Alarm aber nicht hiervon ausgelöst worden sein.

Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die genaue Tatzeit ist

unklar. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die im

Bereich Goethestraße/Möllendorfstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der

Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Kreimbach-Kaulbach (ots) – 63-Jähriger fällt bei Verkehrskontrolle auf. Der Mann

wurde am Montag, kurz nach Mitternacht, mit seinem Fahrzeug in der Lauterstraße

überprüft. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Fahrer Alkohol

getrunken hatte. Ein Test bestätigte den Verdacht. Er hatte mehr Alkohol als

erlaubt genossen und muss nun mit einem Bußgeld und Punkte in Flensburg rechnen.

|pilek

Auto voll besetzt, Fahrer betrunken

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Wegen einer Straßenverkehrsgefährdung

in Verbindung mit einer Trunkenheitsfahrt ermittelt die Polizei gegen einen

jungen Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern. Der 21-Jährige hat in der Nacht zu

Sonntag am Kreisel bei Mackenbach in alkoholisiertem Zustand einen Unfall

gebaut. Von insgesamt fünf Fahrzeuginsassen wurde zum Glück „nur“ einer leicht

verletzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der Mann gegen 4.40 Uhr auf seinem Weg in

Richtung Mackenbach mit seinem BMW von der Fahrbahn abgekommen. Statt in den

Kreisverkehr einzufahren, fuhr der 21-Jährige geradeaus und überfuhr die

sogenannte Mittelinsel des Kreisels. Dabei hob der Pkw den Spuren zufolge

kurzzeitig vom Boden ab und setzte erst auf der anderen Seite der begrünten

Insel wieder auf. Unterwegs riss er zwei kleine Bäume aus und mähte ein

Verkehrszeichen um.

Der BMW wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und

abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden dürfte im fünfstelligen Bereich

liegen.

Eine Streife der US-Militärpolizei war als erste vor Ort und informierte die

deutsche Polizei über den Unfall. Ein Atemalkoholtest beim verantwortlichen

Fahrer ergab einen Pegel von 0,84 Promille. Der 21-Jährige musste nach Abschluss

der Maßnahmen vor Ort mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe

entnehmen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Neben der deutschen und amerikanischen Polizei waren die Feuerwehr und der

Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. |cri

Beim Gerangel in Glasscherben gefallen

Kaiserslautern (ots) – Reichlich Alkohol war bei einer Auseinandersetzung am

Sonntagvormittag in der Pirmasenser Straße im Spiel. Vor einem Lokal gerieten

zwei junge Männer aus noch ungeklärten Gründen aneinander. Das Wortgefecht

eskalierte, einer verpasste dem anderen mehrere Schläge ins Gesicht. Es kam zu

einem Gerangel, bei dem die beiden Streithähne zu Boden fielen und sich an

herumliegenden Glasscherben verletzten.

Der ältere der beiden Männer flüchtete anschließend in Richtung

Humboldt-/Königstraße, wo er jedoch von einer Polizeistreife gestellt werden

konnte. Der 28-Jährige war stark alkoholisiert; laut Atemschnelltest hatte er

einen Pegel von 2,11 Promille. Auf eine ärztliche Versorgung seiner Verletzungen

verzichtete er.

Sein 23 Jahre alter „Kontrahent“ lehnte einen Alkoholtest ab. Für die Behandlung

seiner Verletzungen wurde der Mann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung dauern an. |cri

Vorsicht, Fake-Shop!

Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Aufgepasst! Ist das Angebot

zu günstig, um wahr zu sein, gilt: Finger weg! Ein 23-Jähriger ist am Samstag in

die Schnäppchenfalle getappt. Bei einem Online-Shop eines vermeintlich namhaften

Anbieters bestellte der Mann für 2 Euro Sportschuhe. Was er zunächst nicht

merkte: Er landete auf einer gefälschten Internetseite. Nachdem der 23-Jährige

das Geld überwiesen hatte, dauerte es nicht lange, und er musste feststellen,

dass Unbekannte einen zweistelligen Betrag von seinem Bankkonto abgebucht

hatten. Beim Versuch, die Überweisung rückgängig zu machen, löste der Mann

jedoch eine neue Buchung an die Betrüger aus. Nach dem aktuellen Stand der

Ermittlungen erbeuteten die Täter einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag. Die

Polizei nahm die Ermittlungen auf. |erf

Streithähne geraten zweimal aneinander

Kaiserslautern (ots) – Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist am

Samstagabend im Stadtteil Erzhütten eskaliert. Die Polizei musste innerhalb

einer Stunde gleich zweimal zu der gemeldeten Adresse ausrücken.

Zunächst war eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gemeldet worden. Als die

Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte sich die Situation aber schon wieder

beruhigt. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen Streit zwischen zwei

26 und 31 Jahre alten Männern gehandelt hatte, bei dem es lediglich mehrere

„Zuschauer“ gab.

Im Verlauf der Auseinandersetzung war es zu verbalen Drohungen und einem

Gerangel gekommen, wobei einer der Beteiligten ein paar Kratzer sowie ein

zerrissenes T-Shirt davontrug. Beide Streithähne wurden angewiesen, sich

voneinander fernzuhalten, was sie auch zusicherten. Allerdings entflammte der

Streit eine Stunde später erneut. Diesmal setzte einer der Männer auch ein

Messer ein und fügte seinem Gegenüber oberflächliche Schnittwunden zu. Gegen den

26-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich

ermittelt.

Auch am Sonntagnachmittag sorgte derselbe Mann für einen weiteren

Polizeieinsatz. Nachdem er aufgefordert worden war, seine Sachen zu packen und

die Unterkunft zu verlassen, wurde der 26-Jährige erneut ausfällig und stieß

Drohungen aus. Als die alarmierte Polizeistreife vor Ort ankam, hatte sich der

Mann allerdings wieder beruhigt. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. |cri

Polizei mit eigener Mannschaft beim Firmenlauf am Start

Kaiserslautern (ots) – Der „B2Run Kaiserslautern“ Firmenlauf am Donnerstag, 16.

Mai 2024, rückt immer näher – in wenigen Wochen fällt der Startschuss. Wir

freuen uns sehr, und das „Team Polizei“ ist wieder mit dabei: 50 Polizistinnen

und Polizisten werden am Firmenlauf teilnehmen und für den Polizeiberuf werben.

Die Polizei möchte die Chance nutzen und ihre Stärken als attraktiver

Arbeitgeber zeigen. Bei dem Event wollen die Beamtinnen und Beamte mit

potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern ins Gespräch kommen und den

Polizeiberuf für Interessierte nahbarer machen. Die Polizistinnen und Polizisten

möchten junge Menschen zur Bewerbung bei der Polizei Rheinland-Pfalz motivieren

und ihnen auf dem Weg in den Polizeiberuf mit Informationen, Rat und Tat zur

Seite stehen. Am Informationsstand der Polizei auf dem Stiftsplatz werden

Einstellungsberaterinnen und Einstellungsberater Fragen beantworten.

Noch bis 31. Mai 2024 können sich Interessierte um einen Studienplatz ab Oktober

2024 bei der Polizei Rheinland-Pfalz bewerben. Im Internet unter

https://www.polizei.rlp.de/karriere hat die Polizei unter anderem Informationen

rund um das Studium, die Berufe bei der Polizei, Stellenangebote,

Ansprechpartner und Informationsveranstaltungen veröffentlicht. Außerdem bietet

das Polizeipräsidium Westpfalz die Möglichkeit zum Praktikum. Die Bewerbung um

einen Praktikumsplatz ist im Internet unter

https://www.polizei.rlp.de/karriere/praktika online möglich. Vielfältige

Herausforderungen, spannende Einsätze warten auf dich. Komm ins Team. |erf

Blitzer in Brand gesetzt

Kaiserslautern (ots) – Ein sogenannter „Blitzer“ ist am späten Sonntagabend am

Opelkreisel in Brand geraten. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten kurz vor 23

Uhr, dass die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage am „Kleeblatt“ brennen

würde.

Die ersten Einsatzkräfte waren wenige Minuten später vor Ort und begannen sofort

mit den Löscharbeiten. Dabei fielen den Beamten zwei dunkel gekleidete Personen

auf, die sich davonschlichen. Die beiden Männer wurden kontrolliert und es ergab

sich ein Tatverdacht gegen das Duo. Dieser erhärtete sich, nachdem das Auto

eines der beiden Männer im weiteren Verlauf des Abends überprüft und darin

Beweismaterial gefunden wurde. Gegen die beiden 21 und 23 Jahre alten Männer

wird deshalb nun wegen des Verdachts der Brandstiftung und Störung öffentlicher

Betriebe strafrechtlich ermittelt.

Der „Blitzer“ wurde durch den Brand beschädigt, ist aber nach den derzeitigen

Erkenntnissen weiterhin betriebsbereit. Die Höhe des Sachschadens steht noch

nicht fest. |cri

Pferdeanhänger verunglückt auf A63

Börrstadt (ots) – Am Sonntagnachmittag kommt es zu einem folgenschweren Unfall

auf der Autobahn bei Börrstadt. Eine 48-jährige Frau aus dem Landkreis

Alzey-Worms fuhr mit ihrem Gespann aus PKW und Anhänger, inklusive ihres Pferdes

in Fahrtrichtung Mainz, als ein 23-jähriger Mann aus Frankreich aus bislang

ungeklärter Ursache auf den Anhänger der Pferdehalterin auffuhr. Durch den

Zusammenstoß geriet der Anhänger ins Schleudern und kippte schlussendlich um.

Zwar blieben die beiden Fahrzeugführer hierbei unverletzt, das Pferd erlag

jedoch vor Ort seinen Verletzungen, noch bevor die hinzugerufene Tierrettung und

eine Tierärztin zu Hilfe eilen konnten. Durch das entstandene Trümmerfeld war

die komplette Richtungsfahrbahn nicht passierbar und für rund eine Stunde

vollgesperrt. Erst nach der Bergung der Unfallfahrzeuge konnte die Fahrbahn

wieder teilweise freigegeben werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe

von circa 35.000 Euro.|past

Alkohol am Steuer

Landstuhl (ots) – Zwei Fahrzeugführer müssen nach einer Verkehrskontrolle mit

einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. Bereits am späten

Samstagabend wurde in der Bahnstraße ein 33-jähriger auf seinem Mofa einer

Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17

Promille und zog die Entnahme einer Blutprobe nach sich. Am Sonntag, in den

frühen Morgenstunden wurde ein 43-jähriger Autofahrer in der Saarbrücker Straße

einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch seine Atemalkoholkonzentration von 1,21

Promille führte zur Entnahme einer Blutprobe. Er muss mit dem Verlust seines

Führerscheins rechnen. |pilan

Mit Schreckschusswaffe bedroht

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am Samstagabend kam es in dem Welchesweg zu einer

Körperverletzung sowie Bedrohung zum Nachteil eines 18-jährigen Heranwachsenden.

Ein 16-jähriger Jugendlicher hielt diesem eine Schreckschusswaffe an den Hals

und schlug ihm in der Folge mehrmals in das Gesicht. Weiterhin wurde der

18-Järhige von einem 15-jährigen Jugendlichen mit einem Hockeyschläger bedroht.

Vorausgegangen waren Streitigkeiten innerhalb einer größeren Personengruppe. Im

Rahmen einer Fahndung konnten unter anderem ein 14-jähriger Jugendlicher aus der

Personengruppe angetroffen und die Schreckschusswaffe bei ihm aufgefunden

werden. Dieser hatte dem 16-Jährigen die Schreckschusswaffe zur Tatbegehung

überlassen und hiernach wieder zurückerhalten. Der 16-jährige Jugendliche konnte

letztlich an seiner Wohnanschrift im Beisein der Eltern angetroffen werden und

räumte die Tat ein.|wey

Ladendiebstahl, Verstoß Betäubungsmittelgesetz

Kaiserslautern (ots) – Ein 26-jähriger Mann wurde am Samstagabend bei einem

Ladendiebstahl in einem Geschäft eines Einkaufszentrums am Fackelrondell

festgestellt. In seiner Jack und seiner Hose versteckte der Mann mehrere

Lebensmittel. Zudem wurde bei ihm eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und

sichergestellt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und

seitens der Marktleitung ein Hausverbot verhängt.|wey

Zwei auf einen Streich

Kaiserslautern (ots) – Am späten Samstagabend wurden in der Morlauterer Straße

ein 30 und 38-jähriger Mann je einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem sie

zuvor mit einem E-Scooter gefahren waren. Hierbei wurde bei dem 30-jährigen Mann

eine Alkoholisierung von 1,85 Promille und bei dem 38-jährigen Mann eine von

1,54 Promille festgestellt. Beiden wurde in der Folge je eine Blutprobe

entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde

ihnen bis zur Nüchternheit untersagt.|wey

Sachbeschädigung, Vortäuschen einer Straftat

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Samstagmorgen kam es in einer Bäckerei in der

Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung. Zuvor kam es zwischen einem 23 und

25-Jahre alten Paar zu Streitigkeiten. In Folge dieser schlug der 25-Jährige

gegen eine Scheibe der dortigen Verkaufsauslage und beschädigt diese. Hiernach

entfernte er sich aus der Bäckerei, konnte jedoch in der Nähe dieser durch die

Polizei angetroffen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass er sich bei der

Tatbegehung an seiner Hand verletzt hatte, da diese blutete. Da im Rahmen der

Sachverhaltsaufnahme die 23-jährige Freundin des Täters angab, die Scheibe

beschädigt zu haben, was jedoch nicht der Richtigkeit entsprach, wurde gegen sie

ein Strafverfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat eingeleitet.|wey

Versuchte räuberische Erpressung

Kaiserslautern (ots) – Am Samstagabend kam es am Fackelbrunnen zu einer

versuchten räuberischen Erpressung. Ein bisher unbekannter Täter forderte von

einem 13-jährigen Kind die Herausgabe von Bargeld. Dieser Forderung kam er nicht

nach und entfernte sich von der Örtlichkeit in ein nahe gelegenes Geschäft, von

wo aus der Sicherheitsdienst eines Einkaufszentrums verständigt wurde. In diesem

Zusammenhang sucht die Polizei einen 15-16 Jahre alten männlichen Jugendlichen.

Dieser ist ca. 175 cm groß, schlank und hat dunkelbraunes/lockiges Haar, welches

an den Seiten abrasiert ist. Auffällig ist, dass dem Täter ein halber Zahn in

der oberen Zahnreihe fehlt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter 0631 369-2620

oder per Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.|wey