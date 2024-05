Unbekannte zerstechen Autoreifen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Von Donnerstag auf Freitag 03.05.2024, zerstörten Unbekannte in der Südstadt mehrere Reifen von geparkten Fahrzeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge zerstachen die Täter vermutlich mit einem Messer die Autoreifen von 10 Fahrzeugen.

Die Tatörtlichkeit erstreckte sich von der Baumeisterstraße kommend über die Rüppurrer Straße, bis hin zum Kreuzungsbereich der Luisenstraße. Der Sachschaden wird auf einen mittleren 4-stelligen Betrag geschätzt.

Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Südweststadt unter der 0721 666-3411 in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) – Im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Bretten öffneten bislang unbekannte Täter in zurückliegenden Nächten mehrere offenbar unverschlossene Fahrzeuge und durchsuchten diese nach Wertgegenständen.

Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten Unbekannte bereits in der Nacht vom 25.04 auf den 26.04.2024 diverse Gegenstände aus unverschlossenen Pkw in Bretten, nachdem zuvor offenbar gezielt die Verschlussverhältnisse geparkter Autos in den Straßen Am Kindergarten und Zum Rechenberg überprüft wurden.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge wurden die Diebstähle von 2 männlichen Tätern begangen. Einer der beiden öffnete die Pkw, während der andere Schmiere stand.

Täterbeschreibung:

Täter 1: männlich, schlanke Statur, Sportschuhe (Nike), Jogginghose, Kapuzenpullover, Basecap, Herrenhandtasche/Umhängetasche.

Täter 2: männlich, ca. 180 cm groß, etwas korpulent

Weitere Taten wurden in der Nacht vom 26.04. auf den 27.04.2024 begangen. Hierbei ging ein unbekannter Täter mehrere Pkw, die in Gondelsheim in der Andre-Vasseur-Straße, der Markgrafenstraße, der Ritterstraße sowie Am Schlossbuckel geparkt waren an. Auch hier entwendete der Tatverdächtige diverse Gegenstände.

Gesucht wird eine männliche Person mit leicht korpulenter Statur und einem 3-Tage-Bart. Bei Tatausführung trug der Tatverdächtige einen Jogginganzug (mutmaßlich der Marke Nike) und eine Basecap, außerdem Turnschuhe.

Das Polizeirevier Bretten hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder möglicherweise verdächtige Personen auf den Bildern ihrer Überwachungskameras festgestellt haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bretten unter: 07252 50460 zu melden.

Um Ihr Auto und Ihre Wertsachen zu schützen, rät die Polizei: