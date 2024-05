Hund mit E-Bike angefahren und verletzt

Kandel (ots) – Am Donnerstag 02.05.2024 wurde der Hund eines 38-jährigen Mannes zwischen 16:30-17 Uhr in der Klärstraße, neben der dortigen Hundewiese von einer E-Bike-Fahrerin angefahren und verletzt. Bevor sich der Hundehalter die Daten der augenscheinlich unverletzten Frau notieren konnte, fuhr diese mit dem Fahrrad davon.

Die Frau soll ca. 65-70 Jahre alt sein, hat braunes Haar und trug eine Brille. Sie war mit einem weißen E-Bike in Begleitung eines Mannes unterwegs.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der PI Wörth.

Betrunken zur Polizei gefahren

Germersheim (ots) – Am Freitag 03.05.2024 gegen 19:50 Uhr, beobachtete ein junger Mann in der Klosterstraße in Germersheim, wie ein 74-jähriger Mann beim Ausparken ein anderes stehendes Fahrzeug touchierte. Als er den Fahrer auf den Unfall aufmerksam machte, beschlossen Beide zusammen zur Polizeidienststelle zu fahren.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass von dem Unfallverursacher eine starke Alkoholfahne ausging. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und er musste seinen Führerschein abgeben.