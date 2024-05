Frische Pallets lösen CO-Warner aus

Bad Kreuznach (AJ) – In 2 Mehrfamilienhäusern in der Schubertstr. und der Haydnstr. lösten am Samstagvormittag 04.05.2024nacheinander die CO-Warner aus. Die Erkundung im ersten Haus in der Schubertstr. ergab, dass ein CO-Warner ausgelöst hatte. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem Messgerät in den Keller vor und konnte stark erhöhte CO-Messwerte feststellen. Daraufhin wurden alle Räumlichkeiten messtechnisch überprüft. In allen Wohnungen konnte kein CO nachgewiesen werden.

Im weiteren Einsatzverlauf kam eine Bewohnerin aus einem Mehrfamilienhaus in der Haydnstrasse und meldete auch dort einen ausgelösten CO-Warner. Daraufhin wurden weitere Einsatzkräfte alarmiert, um auch dort den Einsatz abzuarbeiten. Auch hier waren im Keller wesentlich erhöhte CO-Werte nachweisbar und alle Wohnungen ohne Auffälligkeiten. Alle Bewohner konnten somit sicher in ihren Wohnungen verbleiben.

In beiden Häusern wurden kürzlich frische Pallets angeliefert, die scheinbar noch ausgegast hatten. Mit Entlüftungsgeräten wurde der Kellerbereich durch die Füllleitung der Pelletheizung und einem Kellerfenster entlüftet. Vorsorglich wurde die Abschnittsleitung Gesundheit mit dem Einsatzmodul Führung, dem organisatorischen Leiter und dem leitenden Notarzt an die Einsatzstelle beordert. Eine Betreuungseinheit wurde in Bereitschaft versetzt, falls die insgesamt über 70 Bewohner hätten doch evakuiert werden müssen, was aber nicht erforderlich war. Eine Bewohnerin klagte über Unwohlsein und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Wehrleiter Michael Seibel und der stellv. BKI Holger Schmidt waren an der Einsatzstelle. Die Polizei war ebenfalls vor Ort. Die Schubert- und die Haydnstr. waren in dem betroffenen Teilstück für den Verkehr gesperrt.

Die Einsatzstelle wurde an den Haustechniker übergeben, der während des gesamten Einsatzes zur Verfügung stand und sich zusammen mit der Pelletfirma um die Entsorgung der Pellets und Einbringung neuer Pellets kümmerte. Bis zur Übergabe liefen die Entlüftungsmaßnahmen. Vor der Übergabe der Einsatzstelle wurde eine Abschlussmessung durchgeführt, die normale CO-Werte zeigte. Der Einsatz wurde nach etwa 5 Stunden beendet.

CO ist ein sehr gefährliches Atemgift. Es ist farb-, geruch- und geschmacklos und kann daher nicht von den menschlichen Sinnen wahrgenommen werden. Es entsteht z.B. bei einer unvollkommenen Verbrennung.

Verkehrsunfall auf der Salinenstraße – unklarer Unfallhergang

Bad Kreuznach (ots) – Am Freitag 03.05.24 gegen 15:30 Uhr, kam es auf der Salinenstraße kurz vor dem Einmündungsbereich zur Wilhelmstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Zuvor befuhr ein 82-jähriger PKW-Fahrer die Salinenstraße Stadteinwärts, gefolgt von einer 24-jährigen PKW-Fahrerin. Im Einmündungsbereich zur Wilhelmstraße mussten beide verkehrsbedingt halten.

Hierbei kam es folgend zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei welchem lediglich Sachschaden entstand. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten zum Unfallhergang konnte dieser vor Ort nicht abschließend eruiert werden.

Da sich zum Zeitpunkt des Unfalls mehrere Fahrzeuge und Passanten in unmittelbarer Nähe aufhielten bittet die Polizeiinspektion Bad Kreuznach mögliche Unfallzeugen sich unter der 0671-8811-0 zu melden.