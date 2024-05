Vier Polizeikräfte bei Widerstand verletzt

Ludwigshafen (ots) – Ein Krankenhaus in der Semmelweisstraße meldete am 02.05.2024 gegen 10:30 Uhr, einen randalierenden Besucher. Vor Ort wollten die Polizeikräfte zunächst die Identität des Mannes, ein 24-Jähriger, feststellen. Er verweigerte jedoch die Herausgabe seiner Personalien sodass eine Personendurchsuchung durchgeführt werden sollte. Hierbei wurde ein Pfefferspray in seiner Westentasche aufgefunden und sichergestellt.

Aus Gründen der Eigensicherung sollte der 24-Jährige daraufhin fixiert werden. Hiergegen wehrte sich der junge Mann massiv. Unter anderem schlug er einem Polizisten mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Nur mit hohem Kraftaufwand konnte der randalierende Mann schließlich fixiert werden. Er wurde zur Polizeidienststelle gebracht und dort in Gewahrsam genommen.

Bei dem Einsatz wurden insgesamt 4 Polizeikräfte verletzt. Einer von ihnen musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus und war nicht mehr dienstfähig.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Ludwigshafen (ots) – In der Schulz-Riederich-Straße wurde am Donnerstag 02.05.2024 gegen 23 Uhr, eine 36-jährige Autofahrerin kontrolliert. Hierbei ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum der Frau. Ein entsprechender Test reagierte positiv auf Amphetamin. Sie wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle mitgenommen.

In Gartenhaus eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Ein Gartenhaus eines Kleingartenvereins in der Brunckstraße wurde zwischen dem 01.05.2024 ab 20 Uhr und 02.05.2024 um 18:30 Uhr, aufgebrochen. Aus dem Haus wurden u.a. ein Akku-Winkelschleifer sowie Batterien gestohlen. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Eine 61-jährige Autofahrerin erfasste am 02.05.2024, gegen 14:20 Uhr, an der Abfahrt der B37 auf die K7 in Fahrtrichtung Wöllnerkreisel einen 29-jährigen E-Scooter-Fahrer.

Es kam zur Kollision, wodurch der 29-Jährige stürzte und sich leicht verletzte.

Versucht in Wohnung einzubrechen

Ludwigshafen (ots) – Bislang Unbekannte versuchten zwischen Montag, 29.04.2024, gegen 12 Uhr und Mittwoch, 01.05.2024, gegen 21 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Adolf-Kolping-Straße einzudringen. Davon zeugen mehrere Hebelspuren an der Balkontür. Es gelang den Unbekannten nicht, ins Gebäude einzudringen.

Wie hoch die Schadenshöhe an der Tür ist, wird aktuell ermittelt. Haben Sie etwas zur fraglichen Zeit beobachtet? Können Sie Angaben machen? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Einbrüche in Fahrzeuge

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Dienstag 30.04.2024 ab 18 Uhr und Donnerstag 02.05.2024 um 10 Uhr, brachen bislang Unbekannte in einen geparkten LKW ein. Aus dem Laderaum stahlen sie Werkzeuge in einer Gesamtschadenshöhe von ca. 8.000 Euro. Der LKW stand zur Tatzeit in der Ludwig-Reichling-Straße. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Auch in der Jaegerstraße wurde von der Ladefläche eines Transporters ein Kompressor gestohlen. Das Fahrzeug stand dort am 02.05.2024, zwischen 0 Uhr und 6 Uhr. Die Schadenshöhe dürfte sich auf schätzungswiese 8.000 Euro belaufen. Hinweise in diesem Falle bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 erbittet auch Zeugenhinweise im Falle eines versuchten Rollerdiebstahls in der Friedrich-Naumann-Straße. Der Roller hatte dort zwischen dem 01.05.2024, 16 Uhr, und dem 02.05.2024, 10 Uhr, geparkt.

Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stand dieses einige Meter von der ursprünglichen Parkposition entfernt. Außerdem war die Verkleidung des Rollers teilweise entfernt. Es gelang den Unbekannten offensichtlich nicht, das Fahrzeug tatsächlich kurzzuschließen und mit diesem zu flüchten.