Mehrere Wahlplakate beschädigt

Neuhofen (ots) – Im Zeitraum vom 27.04.24 bis einschließlich 02.05.24 wurden im Ortsgebiet mehrere Wahlplakate durch unbekannte Täter beschädigt. Ein Plakat wurde augenscheinlich entwendet. Hierdurch entstand ein Sachschaden im niedrigen 3-stelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Schwerer Motorradunfall auf Landstraße

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Donnerstag 02.05.24 gegen 15:20 Uhr, übersah ein 76-jähriger Fahrer eines Transporters beim Linksabbiegen von der L532 auf die L454 den entgegen kommenden 67-jährigen Motorradfahrer. Trotz sofortiger Bremsung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus verbracht.

Ein unabhängiger Gutachter wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro. Gegen den Fahrer des Transporters wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Kontrolle über PKW verloren

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstag 02.05.2024 verlor ein 18-jähriger PKW-Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit beim Rechtsabbiegen von der L454 auf die Landstraße in Richtung der Bauschuttdeponie die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der PKW beschädigte ein Verkehrsschild und landete letztlich im Graben neben der Fahrbahn.

Der Fahrer als auch der 19-jährige Beifahrer blieben unverletzt. An PKW/Verkehrsschild entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 21.500 Euro. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 02.05.2024 gegen 21:05 Uhr, meldete die integrierte Leitstelle einen Verkehrsunfall im Bereich Pfalzring in Bobenheim-Roxheim. Die 24-jährige Autofahrerin verlor beim Abbiegevorgang die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte in den Vorgarten eines dortigen Anwohners. Bei der späteren Unfallaufnahme durch die Polizei konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.