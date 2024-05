Raub in Park – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Ein 40-Jähriger erschien am Donnerstag 02.05.2024 bei der Polizei und teilte mit, dass er am Mittwoch 01.05.2024 auf dem Fußweg am Woogbach hinter der Salierschule ausgeraubt wurde. Gegen 22:15 Uhr sprach ihn eine mehrköpfige Gruppe von hinten an und fragte ihn nach einer Zigarette. Als er sich umdrehte, entrissen die Täter ihm seinen Rucksack und er fiel zu Boden.

Ein Täter trat ihn noch am Boden liegend gegen die Schulter. Die Gruppe rannte anschließend mit dem Rucksack in Richtung der Wormser Landstraße davon. Im Rucksack befanden sich unter anderem das Handy und die Geldbörse des Geschädigten. Der Schaden liegt bei ca. 400 Euro.

Der Geschädigte wurde nicht verletzt. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die betreffende Personengruppe bestand aus mindestens 2 und höchstens 5 Menschen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet um Hinweise an Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Körperverletzung nach Rauswurf aus einer Bar

Speyer (ots) – Am Donnerstag 02.05.2024 gegen 21:30 Uhr, verhielt sich ein 34-Jähriger in einer Bar in der Salzgasse derart ungebührlich, dass er derselben verwiesen wurde. Allerdings gab der 34-Jährige im Außenbereich keine Ruhe und pöbelte schreiend umstehende Personen an. In der Folge ergab sich ein Streitgespräch zwischen ihm und mehreren Personen.

Der 34-Jährige schlug dabei einem 61-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Hierbei erlitt der 61-Jährige eine Platzwunde und seine Brille wurde beschädigt. Die hinzugezogene Polizeistreife stellte bei dem Beschuldigten einen Atemalkoholwert von 2,42 Promille fest. Er wirkte jedoch nur leicht alkoholisiert und uneingeschränkt wegefähig.

Auch der Geschädigte und die weiteren Personen wirkten nüchtern. Die Beamten erteilten dem 34-Jährigen einen Platzverweis, dem er nachkam. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Polizei entschärft Situation unter Einsatz eines „Tasers“

Speyer (ots) – Am Donnerstag 02.05.2024 gegen 23:50 Uhr, meldeten Angehörige eines 77-Jährigen, dass dieser sich aus psychischer Ursache mit 3 Messern bewaffnete und auf die Straße eilte. Sofort entsandte Polizeistreifen trafen den apathischen 77-Jährigen in der Straße Im Erlich wie beschrieben an und forderten ihn auf, die Messer wegzulegen. Der 77-Jährige reagierte nicht und ging weiter.

Die Beamten umstellten ihn schließlich auf dem Parkplatz des „Max und Moritz“ und forderten ihn ultimativ auf das Messer wegzulegen. Er reagierte weiterhin auf keinerlei Ansprache. Um Gefahren für Unbeteiligte, Einsatzkräfte und auch den 77-Jährigen weitgehend zu minimieren, setzten die Beamten ein Distanzelektroimpulsgerät, einen sog. „Taser“, gegen den 77-Jährigen ein.

Hierdurch gelang es den Beamten, die Messer sicherzustellen und den 77-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen. Er trug leichte Verletzungen durch die Pfeile sowie eine Schürfwunde am Knie davon.

Nach einer kurzen medizinischen Behandlung in einem Krankenhaus veranlassten die Beamten die Aufnahme des 77-Jährigen in einer psychiatrischen Fachklinik. Unbeteiligte Dritte wurden nach bisherigen Erkenntnissen weder gefährdet, noch verletzt.

Polizei nimmt Trunkenbold in Schutzgewahrsam

Speyer (ots) – Am Donnerstag 02.05.2024 gegen 22:35 Uhr, meldeten Passanten einen jungen, volltrunkenen Mann in der Armbruststraße. Die Mitteiler befürchteten, dass dieser auf die Straße fallen würde. Die eintreffende Polizeistreife stellte fest, dass der gemeldete 18-jährige Schifferstadter sich kaum auf den Beinen halten konnte.

Die Beamten mussten den zwischenzeitlich laut schreienden und jegliche Mithilfe verweigernden 18-Jährigen letztlich zu seinem Schutz in Gewahrsam nehmen, da er nicht mehr wegefähig war.

Erlöschen der Betriebserlaubnis

Speyer (ots) – Am Donnerstag gegen 23:31 Uhr, befuhr ein Honda Civic die Wormser Landstraße. Eine Polizeistreife unterzog ihn in der Schifferstadter Straße einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Mittelschalldämpfer des Fahrzeugs entfernt war.

Hierdurch stellten die Beamten das Erlöschen der Betriebserlaubnis fest und gestatteten die Weiterfahrt nur zum Zwecke des Werkstattbesuches bzw. des Besuches bei einem amtlich anerkannten Sachverständigen. Außerdem forderten die Beamten den 20-jährigen Fahrer unter Fristsetzung zur Mängelbehebung auf und leiteten ein Bußgeldverfahren gegen ihn ein.

Fahren auf dem Gehweg führt zu Unfall

Speyer (ots) – Am Donnerstag gegen 08:30 Uhr befuhr eine 45-jährige Radfahrerin verbotswidrig auf dem Gehweg der Landauer Straße in Richtung Römerberg. Zeitgleich fuhr ein gleichaltriger PKW-Fahrer von einem Parkplatz gegenüber der Gedächtniskirche in den fließenden Verkehr ein und bremste, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern.

Die Radfahrerin stürzte und zog sich Prellungen an Knie und Unterschenkel zu. Der PKW-Fahrer stieg aus und erkundigte sich nach dem Wohlergehen der Radfahrerin. Offenbar unter Schock stehend gab diese an, dass alles in Ordnung sei. Beide Unfallbeteiligte tauschten Erreichbarkeiten aus und der Unfall wurde der Polizei erst später bekannt. Der Schaden am Fahrrad beträgt ca. 100 Euro. Der Sachschaden am PKW ist unbekannt.

Mit E-Scooter gestürzt

Speyer (ots) – Am Donnerstag gegen 16:10 Uhr, befuhr eine 71-Jährige mit ihrem E-Scooter die Gilgenstraße verbotswidrig auf dem Gehweg. In Höhe der Josefskirche stürzte sie auf gerader Strecke ohne Fremdeinwirkung.

Zeugen beobachteten den Unfall. Die Ursache dürfte in einer den örtlichen Gegebenheiten nicht angepassten Geschwindigkeit liegen. Die 71-Jährige zog sich eine Beule und Kratzer im Gesicht sowie eine Gehirnerschütterung zu. Der Rettungsdienst verbrachte sie in ein Krankenhaus.

Unfall bei Parkmanöver

Speyer (ots) – Am Donnerstag gegen 14:40 Uhr befuhr eine 60-jährige Radfahrerin die Wormser Straße in Richtung der Maximilianstraße hinter dem PKW eines 48-Jährigen. Der 48-Jährige bremste auf Höhe der Einmündung zur Hagedornsgasse ab und fuhr rückwärts in eine Parklücke am Fahrbahnrand ein. Hierbei merkte er, dass die Lücke nicht groß genug war und fuhr wieder an.

Währenddessen fuhr die 60-Jährige links an ihm vorbei und erschrak aufgrund des aus ihrer Sicht unerwartet anfahrenden PKW. Daher zog sie ihr Rad nach links und stürzte hierbei, ohne dass es zu einer Berührung zwischen ihr und dem PKW gekommen war. Sie erlitt Schürfwunden an Ellenbogen und Stirn. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. Ein Sachschaden entstand nicht.