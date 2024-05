Zeugen gesucht nach illegalen Fahrzeugrennen (Fotos)

Mainz (ots) – Am Mittwoch 01.05.2024, kam es in der Innenstadt mutmaßlich zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen zwischen 2 hochmotorisierten Sportwagen. Die Fahrzeuge wurden inzwischen sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei weitere Augenzeugen.

Gegen 19.45 Uhr meldete sich ein Zeuge telefonisch bei der Polizei. Er habe gerade beobachtet, wie ein schwarzer Mercedes AMG und ein gelber Lamborghini Urus mit hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt fuhren. Er sei auf der Rheinstraße in der Altstadt auf die beiden Wagen aufmerksam geworden, als diese mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde durch die dortige Tempo 30-Zone in Fahrtrichtung Kaiserstraße rasten. An einer Ampel habe er beobachten können, wie die beiden Fahrer mit heruntergelassenen Fenstern miteinander redeten, so der Anrufer.

Immer wieder ließen sie die Motoren aufheulen, beschleunigten und bremsten stark ab. Hintereinander schlängelten sich beide Autos durch den Verkehr, fuhren unter anderem durch Rheinstraße, Quintinsstraße, Schusterstraße, Große Bleiche, Gärtnergasse und Kaiserstraße. Mehrere Streifenwagen stiegen in die Fahndung ein. Der schwarze Mercedes AMG konnte schließlich am Winterhafen angehalten und der 24-jährige Fahrer kontrolliert werden. Auf den gelben Lamborghini Urus sowie dessen 29-jährigen Fahrer trafen Einsatzkräfte vor einem Lokal in der Holzhofstraße.

Die Fahrzeuge und Führerscheine der Beteiligten wurden sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beteiligung an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen nach Paragraf 315d StGB eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann bzw. selbst von den Beteiligten gefährdet oder belästigt wurde, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Aggressive Ladendiebin

Mainz-Innenstadt (ots) – Nachdem sie 2 Tüten voll mit Waren gepackt hatte, wollte eine 41-Jahre alte Frau aus Mainz am Donnerstagnachmittag ein Kaufhaus in der Innenstadt verlassen, ohne diese zu bezahlen. Nachdem sie versuchte das Kaufhaus über einen Seitenausgang zu verlassen, wurde sie von Ladendetektiven angesprochen und aufgehalten.

Da die Frau sofort aggressiv wurde und versuchte die beiden Detektive anzugreifen, wurde eine Polizeistreife hinzugezogen. Auch in Anwesenheit der Polizei unterlies die Diebin die Angriffsversuche nicht, sodass ihr Handfesseln angelegt werden mussten.

Bei der Überprüfung der Tüten stellte sich heraus, dass die 41-Jährige Waren im Wert von knapp 1000 Euro entwendet hatte. Im Bereich des Seitenausganges konnte zudem eine weitere Tüte mit entwendeter Ware, im Wert von über 500 Euro aufgefunden werden, die höchstwahrscheinlich auch der Frau zuzuordnen ist. Gegen die 41-jährige Ladendiebin wird nun ein Strafverfahren eingeleitet

Überfall auf zwei Tankstellen – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Mainz (ots) – Nachdem er am 25.04. und 29.04.2024 zwei Tankstellen in Mainz überfiel, konnte ein 23-jähriger Tatverdächtiger unmittelbar nach der letzten Tat am Dienstagnachmittag vorläufig festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Beschuldigte am Donnerstag 25.04.2024 gegen 14:50 Uhr eine Tankstelle im Stadtteil Gonsenheim und forderte den Tankstellenmitarbeiter auf, den Kasseninhalt herauszugeben. Nach Herausgabe des Bargeldes in Höhe mehrerer hundert Euro flüchtete der Täter zu Fuß. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Ergreifen des Täters.

Am Montag 29.04.2024 gegen 12:50 Uhr beging der 23-Jährige in gleicher Vorgehensweise die zweite Tat in einer Tankstelle in der Neustadt. Auch hier forderte er den Tankstellenmitarbeiter auf, den Kasseninhalt herauszugeben und verlies nach erfolgter Übergabe mehrerer hundert Euro Bargeld die Tankstelle. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 23-jährige Tatverdächtige durch Zivilkräfte der Mainzer Kriminalpolizei kurz nach der Tat im Stadtgebiet kontrolliert und vorläufig festgenommen werden.

In beiden genannten Fällen suggerierte der Beschuldigte den Tankstellenmitarbeitern eine Waffe mit sich zu führen. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb es bei der Drohung, eine Waffe konnte bei der Festnahme des Tatverdächtigen nicht aufgefunden werden, auch wurde durch die Zeugen der Tat eine solche nicht gesehen.

Aufgrund der Vorgehensweise, Personenbeschreibung und vorliegenden Videoaufzeichnungen, konnte im Rahmen der Ermittlungen ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten hergestellt werden. Das Amtsgericht Mainz ordnete am Dienstag, den 30.04.2024 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz, Untersuchungshaft gegen den 23-jährigen wegen des dringenden Tatverdachts der räuberischen Erpressung an. Er befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt.

Urkundenfälschung mittels duplizierter Kennzeichen

Mainz-Finthen (ots) – Am Donnerstag meldete sich ein Anwohner aus Mainz-Finthen bei der Polizei, da er am Sertoriusring seine eigenen Kennzeichen an einem anderen Auto wiedererkannt hatte. In der Vergangenheit hatte der 67-jährige Mainzer bereits mehrfach Schreiben der Bußgeldstelle erhalten, wobei er jeweils nicht verantwortlich für die Verkehrsverstöße war.

Bei den polizeilichen Ermittlungen stellt sich heraus, dass das betroffenen Auto mit den duplizierten, falschen Kennzeichen seit Mitte 2022 nicht mehr zugelassen ist und demnach nicht gefahren werden darf. Das falsche Kennzeichenpaar sowie das Fahrzeug selbst wurden vor Ort sichergestellt.

Gegen einen 30-jährigen Mainzer wird nun wegen Urkundenfälschung und wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt ermittelt. Außerdem wird die Bußgeldstelle mit dem

Fälscher in Kontakt treten, da noch diverse Verkehrsverstöße „in der Schwebe“ sind.

2 Unfallfluchten im Stadtgebiet

Mainz (ots) – Nachdem die Fahrerin eines weißen Nissan QashQai am frühen Donnerstag 02.05.2024 gegen 17:30 Uhr im Heiligkreuzweg, beim Ausparken ein hinter ihr geparktes Auto beschädigte, setzte sie ihre Fahrt fort ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Ein Anwohner wurde aufgrund des lauten Knalls auf den Unfall aufmerksam und konnte glücklicherweise Angaben zum Fahrzeug und Fahrerin machen.

Ebenfalls eine Verkehrsunfallflucht beging die Fahrerin eines Mini am Donnerstag gegen 20:45 Uhr in der Berliner Straße. Auch hier konnte ein Anwohner beobachten, wie es zum Zusammenstoß mit einem anderen, geparkten Auto kam. In diesem Fall stieg die Fahrerin sogar aus dem Fahrzeug aus, begutachtete den entstandenen Schaden und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne einen Austausch von Personalien zu

gewährleisten.

In beiden Fällen wird gegen die jeweilige Fahrerin ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet

Zeugen gesucht nach ungewöhnlichen Einbrüchen

Mainz-Heiligkreuzviertel (ots) – Die Kriminalpolizei ermittelt aktuell wegen möglicherweise in Zusammenhang stehender Einbrüche im Heiligkreuzviertel in der Oberstadt. Der Modus operandi ist vergleichsweise ungewöhnlich. An den Tatorten, die sich allesamt in Mehrfamilienhäusern in Walter-Hallstein- und Annemarie-Renger-Straße ereigneten, gab es kaum typische Einbruchsspuren. Die

Eingangstüren der Wohnungen waren in der Regel nicht abgeschlossen, sondern lediglich zugezogen. Die Ermittler suchen nun Zeugen.

Seit Erschließung des Wohnviertels auf dem Heiligkreuzareal sind der Polizei insgesamt 14 ähnlich gelagerte Taten bekannt geworden. Der weit überwiegende Teil ereignete sich jedoch in diesem Jahr. Zur jüngsten Tat kam es erst vor wenigen Tagen. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 30.04.2024, 15.30 Uhr und Mittwoch, 01.05.2024, 10 Uhr überwanden die oder der Täter die Türfalle einer Wohnung in der Annemarie-Renger-Straße und stahlen Werte in bislang nicht abschließend geklärter Höhe. Erneut gab es weder Einbruchspuren noch wurde die Wohnung durchwühlt.

Das Vorgehen, also die Begehung über einen längeren Zeitraum in einem relativ kleinen, zwei Straßen umfassenden Gebiet und derart spurenarm, ist zumindest ungewöhnlich. Eine besondere Tatzeit lässt sich nicht eingrenzen. Auch eine Präferenz für bestimmte Stockwerke ist nicht erkennbar. Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren Einbrüchen kam, die von Bewohnern

möglicherweise bislang nicht bemerkt wurden. Abgesehen haben es die oder der Täter auf sämtliche Wertgegenstände: Bargeld, Schmuck, sonstiges Hochwertiges, das sich zu Geld machen lässt.

Die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats der Mainzer Kriminalpolizei suchen nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat auffällige Beobachtungen rund um das Heiligkreuzviertel und insbesondere im Bereich von Walter-Hallstein- und Annemarie-Renger-Straße gemacht? Wem sind Personen aufgefallen, die sich in den vergangenen Monaten wiederholt im Bereich rund um bzw. in den Mehrfamilienhäusern aufgehalten haben?

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfall – 1 leicht Verletzter

Erbes-Büdesheim (ots) – Am 03.05.2024 kam es gegen 03:25 Uhr auf der BAB 63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern, in Höhe der Anschlussstelle Erbes-Büdesheim, zu einem Verkehrsunfall. Dabei geriet der alleinbeteiligte PKW vermutlich aufgrund Aquaplanings ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit dem Ausfahrtsschild.

Im Grünstreifen überschlug sich der PKW und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Der alleinige Insasse, ein 22-jähriger männliche Fahrer, konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und anschließend ins Krankenhaus transportiert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die rechte Fahrspur gesperrt. Im Einsatz waren insgesamt neben der Polizei, die Feuerwehr Alzey mit 16 Kräften und 1 Rettungswagen.