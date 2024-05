Einbruch in Antiquitätengeschäft – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Zwischen Dienstag 30.05.2024 ab 18 Uhr und Donnerstag 02.05.2024 um 09:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Antiquitätengeschäft in der Augustaanlage ein. Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Haupteingangstür, um in die Geschäftsräume zu gelangen. Insgesamt wurden Wertgegenstände im Gesamtwert von 15.000 Euro entwendet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Innenstadt unter: 0621/1258-0 in Verbindung.

Unbekannte brechen in Supermarkt ein – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Zwischen Dienstag 30.05.2024 ab 19 Uhr und Donnerstag 02.05.2024 um 07 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam das Tor eines Lieferanteneingangs eines Supermarkts in der Hauptstraße in Mannheim-Feudenheim auf. Aus den Büroräumen des Marktes versuchte die Täterschaft erfolglos einen Tresor zu öffnen.

Kurz darauf flüchteten die Unbekannten mit einer Beute von rund 40 Euro Wechselgeld. Hinweise von Zeugen der Tat werden unter Tel.: 0621/71849-0 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal entgegen genommen.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Mannheim (ots) – Am Freitag 03.05.2024 gegen 09:10 Uhr, ereignete sich in der Röntgenstraße/Höhe Cheliusstraße, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde niemand verletzt. Der 61-jährige Pkw-Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Der von einem Klinikgelände kommende Mercedes-Fahrer, bog verkehrswidrig links auf die Röntgenstraße in Fahrtrichtung Bibienastraße ab. Dabei übersah er die herannahende Straßenbahn. Es kam zur Kollision. An dem Pkw und der Straßenbahn entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme musste der Straßenbahnverkehr bis etwa 10:30 Uhr eingestellt werden. Darüber hinaus kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Toyota von Parkplatz entwendet – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Derzeit noch unbekannten Tätern gelang es, in dem Zeitraum von Donnerstag 02.05.2024 gegen 17 Uhr bis Freitag gegen 00:30 Uhr, in der Straße „Potsdamer Weg“ einen Toyota, der auf einem Anwohnerparkplatz geparkt war zu entwenden. Ob sich die Täter die Keyless-Go-Technik für den Diebstahl zunutze machten, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Wert des Autos liegt bei ca. 14.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel: 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei Heidelberg zu melden.