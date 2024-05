Landstuhl: Mann verstirbt nach Polizeieinsatz

Kreis Kaiserslautern – Der 38-jährige Mann verstarb im Nachgang an einen polizeilichen Einsatz am 30.04.2024 in Landstuhl. Gegen 2 Polizisten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet.

Die Obduktion wurde am Donnerstag 02.05.2024 durch die Rechtsmedizin der Universität des Saarlandes, Homburg/Saar durchgeführt. Bei dieser haben sich Hinweise auf den Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts ergeben. Eine Todesursache konnte morphologisch nicht sicher fassbar festgestellt werden.

Bei Zugrundelegung des derzeit bekannten Sachverhaltes erscheint eine Herzrhythmusstörung, ausgelöst durch einen Stromschock, stark begünstigt durch Betäubungsmittel und Medikamente als wahrscheinlichste Todesursache. Andere Todesursachen konnten ausgeschlossen werden.

Weitergehende rechtsmedizinische Untersuchungen wurden veranlasst. Weitere Angaben zu Geschehensablauf und Fortgang der Ermittlungen können derzeit auch auf Nachfrage nicht erteilt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zur Erstmeldung: