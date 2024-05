Otterstadt, Rathausstraße (ots) – Durch eine Zeugin konnte beobachtet werden, wie eine ältere Frau durch zwei Männer genötigt wurde, sich über einen geöffneten Kofferraum zu beugen, um in diesen einzusteigen. Hierbei sei auch ein Messer benutzt worden.

Ob die ältere Frau tatsächlich einstieg, konnte die Zeugin nicht mehr beobachten. Der PKW sei anschließend in unbekannte Richtung davongefahren. Derzeit liegen keine weiteren Hinweise vor.

Beschreibung der Männer:

zwei männliche Personen, bekleidet mit dunkelblauem Hoodie und schwarzen Hosen

Beschreibung Fahrzeug: weißer Geländewagen/SUV, neueres Modell

Intensive Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine weiteren Erkenntnisse. Weitere Meldungen zu dem verdächtigen Sachverhalt wurden nicht an die Polizei herangetragen. Derzeit liegen auch keine Hinweise auf eine vermisste Person vor.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die am 03.05.2024, gegen 15:05 Uhr in der Rathausstraße oder Umgebung in Otterstadt verdächtige Wahrnehmungen oder Feststellungen treffen konnten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621-963-2773, oder kiludwigshafen.kdd@polizei.rlp.de entgegen.