Durch Zigarettenrauch Brandmeldeanlage im Zug ausgelöst

Karlsruhe (ots) – Mittwochabend (1. Mai) hat ein 27-Jähriger durch das Rauchen

einer Zigarette im Zug die Brandmeldeanlage ausgelöst. Es wurden keine Reisenden

gefährdet.

Gegen 21:25 Uhr erhielt die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof durch die

Deutsche Bahn AG die Information über die Auslösung der Brandmeldeanlage im ICE 1171. Der Zug befand sich zu dieser Zeit bereits am Gleis 2 des Hauptbahnhofs.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 27-Jährige im Zug eine Zigarette

angezündet und geraucht hat. Hierdurch wurde wegen des Brandalarms auch die

Abluftanlage aktiviert.

Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Missbrauchs von

Notrufen.

Karlsruhe – 39-Jähriger nach mutmaßlichem versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Ein 39-jähriger deutscher Staatsangehöriger ist am Dienstagmittag nach einem

mutmaßlichen versuchten Tötungsdelikt vorläufig festgenommen worden. Er wurde am

Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter

vorgeführt und befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte am Dienstag gegen 13:30

Uhr im Anschluss an eine Gerichtsverhandlung im Gebäude des Familiengerichts

Karlsruhe nach dem Verlassen des Gebäudes einen 41-jährigen Rechtsanwalt

unvermittelt angegriffen, zu Boden gestoßen und sodann gewürgt haben, um ihn zu

töten. Passanten, die auf den Vorfall aufmerksam wurden, gelang es schließlich,

den Beschuldigten vom Geschädigten wegzuziehen.

Der Geschädigte erlitt bei dem Angriff Verletzungen am Kopf und kam stationär in

ein Krankenhaus.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen – auch zu den Hintergründen der

vorgeworfenen Tat – dauern an.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, insbesondere einen Mann mit einem gelben

T-Shirt, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721 666 5555 in

Verbindung zu setzen.

Oberderdingen – Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw am

Dienstagmittag auf der Landesstraße 1103 wurden zwei Personen verletzt.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Karlsruhe geriet eine

82-jährige Fahrerin eines Renault Twingo gegen 12:15 Uhr von Bretten kommend in

Richtung Oberderdingen mit ihrem Pkw aus noch ungeklärter Ursache auf die

Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer konnte noch ausweichen, jedoch

streifte der Lkw den Pkw, sodass sich dieser auf der Fahrbahn drehte und auf der

Straße in entgegengesetzte Fahrtrichtung zum Stillstand kam.

Die schwer verletzte Fahrerin des Renault Twingo wurde von der Feuerwehr aus

ihrem Fahrzeug geborgen. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Rettungskräfte brachten die Verletzten in das nahegelegene Krankenhaus.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro beziffert.

Beide Fahrzeugen mussten abgeschleppt werden.