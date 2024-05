Mannheim: Unfall auf der B38 – 50-Jährige prallt gegen Leitplanke

Mannheim (ots) – Wie bereits am Dienstag berichtet, verunfallte eine 50-jährige

VW-Fahrerin, als sie aufgrund ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr

Fahrzeug verlor und im weiteren Verlauf gegen eine Leitplanke prallte.

Dabei wurde die Frau leicht verletzt und zur medizinischen Betreuung in ein

Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Für die Rettung der Frau sowie für die Unfallaufnahme musste die linke Spur für

etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Das Polizeirevier Käfertal hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang

aufgenommen.

Mannheim: Unbekannter verletzt Mitarbeiter vor Döner-Restaurant – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Donnerstagmorgen, gegen 00:45 Uhr, belästigte ein bislang

unbekannter Mann die Gäste eines Restaurants im Quadrat C 2. Auf Nachfrage des

59-jährigen Mitarbeiters, wie man ihm helfen könne, verließ die männliche Person

den Verkaufsraum. Vor der Tür rüttelte er an dem abgestellten Lieferfahrrad des

Restaurants, woraufhin ihn der Mitarbeiter bat dies zu unterlassen und auch den

Bereich zu verlassen. In Folge dessen schlug der unbekannte Täter den

Mitarbeiter unvermittelt ins Gesicht. Durch die Auseinandersetzung der beiden

Männer, wurde der 59-Jährige an der Hand sowie im Gesicht leicht verletz.

Der unbekannte Täter ergriff noch vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht in

und kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 175 cm groß, schlanke

Statur. Er trugwährend der Tat ein weißes T-Shirt, eine dunkle Hose sowie weiße

Socken. Markant ist ein seitliches Tattoo am Hals.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht

nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Diese werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

Mannheim: Disput wegen Parkplatz artet aus

Mannheim (ots) – Am Dienstagmittag, gegen 13:40 Uhr gerieten eine 65-jährige

Radfahrerin und ein 33-jähriger Autofahrer aufgrund eines Parkplatzes in Streit.

Der 33-Jährige beabsichtigte, auf einem besonders ausgewiesenen Parkplatz kurz

zu parken, obwohl er hierfür keine Berechtigung hatte. Er wollte an einem

Bankautomaten in der Langen Rötterstraße Geld abheben und anschließend den

Parkplatz wieder freimachen. Nachdem die Radfahrerin ein Bild von ihm und seinem

Fahrzeug gemacht hatte, entschloss sich der Autofahrer jedoch, das Auto

umzuparken und ein kleines Stück zum Bankautomat zu laufen. Dort traf er auf die

Radfahrerin, die im Begriff war, ihr Fahrrad aufzuschließen. Nachdem die Polizei

zwischenzeitlich bereits von ihr verständigt wurde, bat der Autofahrer die

Radfahrerin, das Bild von ihm zu löschen. Dies verweigerte sie jedoch und wollte

losfahren. Das wiederum sah der Autofahrer nicht ein und versuchte, die Dame

festzuhalten. Diese war damit allerdings gar nicht einverstanden, weshalb sie

begann, mit dem Schlüssel ihres Fahrradschlosses auf die Hand des Autofahrers

einzustechen. Der Autofahrer wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun gegen die beiden

Streitparteien.

Mannheim-Neckarau: Ultraleichtflugzeug verunfallt bei Notlandung

Mannheim (ots) – Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Mittwoch um 15:25 Uhr

musste ein Ultraleichtflugzeug im Bereich der Siemensstraße notlanden. Der

60-jährige Pilot meldete kurz nach dem Start vom Mannheim Citiy Airport

technische Probleme. Bei der Notlandung im Industriegebiet Neckarau, touchierte

der Pilot einen der Strommasten der unmittelbar daneben befindlichen Oberleitung

der DB. Hierdurch geriet das Leichtflugzeug in Schieflage und kollidierte mit

der Fahrbahn. Beide Flugzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt. Am

Ultraleichtflieger entstand ein Schaden von ca. 150.000,- Euro. Aufgrund des

beschädigten Oberleitungsmastes kann es auf der Bahnstrecke zwischen

Mannheim-Neckarau und Mannheim-Innenstadt zu Behinderungen kommen. Wie lange die

Reparaturarbeiten der Bahn dauern ist noch nicht bekannt. Der Ultraleichtflieger

wurde geborgen und zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen

beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur

Absturzursache aufgenommen.