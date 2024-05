Großsachsen / Rhein-Neckar-Kreis: Küchenbrand in Großsachsen gelöscht

Großsachsen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstag gegen 20:00 Uhr wurde die

Polizei aus Weinheim zu einem Brand in die Kirchgasse nach Großsachsen gerufen.

Als die Polizei eintraf, hatten die Bewohner diesen bereits gelöscht. Es stellte

sich heraus, dass der Brand beim Kochen infolge überhitzen Fetts entstanden war.

Gelöscht wurde dieser zunächst, indem eine Decke über den brennenden Topf gelegt

wurde. Noch während die Einsatzkräfte vor Ort waren, entflammte das Feuer

erneut. Dank der herbeigeilten Feuerwehr der Stadt Hirschberg wurde der Brand

jedoch schnell entgültig gelöscht. Eine 28-jährige Bewohnerin wurde zur weiteren

Abklärung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, da sie über

Atembeschwerden klagte. Der Schaden in der Wohnung wird auf einen niedrigen

vierstelligen Betrag geschätzt.

St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer stützt in Autobahnunterführung in Richtung St.Leon – Zeugen gesucht

St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aus noch unbekannter Ursache stützte

heute früh gegen 02:15 Uhr ein 55-jähriger Fahrradfahrer in der

Autobahnunterführung auf der Roter Straße von St. Leon kommend in Richtung Rot.

Dabei zog er sich Prellungen und Schürfwunden zu. Durch zwei Ersthelfer wurde

der Gestürzte versorgt. Anschließend konnte er seinen Weg nach Hause fortsetzen.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen übernommen und bittet um

Zeugenhinweise. Insbesondere werden die beiden Ersthelfer gebeten sich nochmals

mit dem Polizeirevier unter 06222-5709-0 in Verbindung zu setzen.

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Frisörsalon

Dossenheim (ots) – In der Gewerbestraße in Dossenheim gelang es bislang

unbekannten Tätern in der Zeit von Dienstag, 18:50 Uhr, bis Mittwochnachmittag,

16:45 Uhr, die Eingangstür eines Frisörsalons aufzuhebeln. Im Salon bewegten sie

sich zu einem Schrank im hinteren Bereich und öffneten dort gewaltsam einen

Safe, in dem sich Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro befand. Der

Sachschaden ist derzeit nicht bezifferbar.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen.

BAB 6 / Sinsheim – Wiesloch: Unfall mit Verletzen und hohem Sachschaden

Sinsheim (ots) – Ein 59-jähriger Skoda-Fahrer befuhr mit seiner Beifahrerin den

mittleren Fahrstreifen der BAB 6 in Richtung Mannheim. Zwischen der

Anschlussstelle Sinsheim und Wiesloch, auf der Höhe Rauenberg, machte der

59-Jährige aus bislang unbekannten Gründen eine Ausweichbewegung nach links, was

zur Folge hatte, dass er mit dem BMW eines 26-Jährigen kollidierte. Dieser

befuhr zum Unfallzeitpunkt den linken Fahrstreifen und befand sich zum Zeitpunkt

des Zusammenstoßes auf der Höhe des Skoda. Der BMW wurde durch die Kollision an

die linke Betonwand abgewiesen und kam ins Schleudern, wodurch er über die

gesamte Fahrbahn schleuderte und gegen die rechte Betonwand stieß. Dort wurde

das Fahrzeug abermals abgewiesen und wieder zurück über die drei Fahrstreifen

nach links geschleudert. Auf dem linken Fahrstreifen kam der BMW dann

schlussendlich quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Der Skoda-Fahrer und seine 56-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt durch

die Rettungswägen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der BMW-Fahrer kam mit schweren, nicht lebensgefährlichen, Verletzungen

ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich

insgesamt auf mindestens 80.000 EUR.

Die Feuerwehr Sinsheim wurde zum Zwecke der Fahrbahnreinigung ebenfalls

hinzugezogen.

In der Zeit von 15:01 Uhr bis 16:53 Uhr mussten der linke und der mittlere

Fahrstreifen zum Zwecke der Unfallaufnahme gesperrt werden. Es kam in dieser

Zeit zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Verkehrsdienst Heidelberg – Außenstelle Walldorf, hat die Ermittlungen zum

Unfallhergang eingeleitet.

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis/B 39: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis/B 39 (ots) – Ein 43-jähriger Motorradfahrer fuhr

am Mittwoch, gegen 13:30 Uhr, auf der Bundesstraße von der Anschlussstelle

Rauenberg in Richtung Mühlhausen West. Etwa auf Höhe der Überführung

Frauenweilerstraße verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über

seine Ducati, kam ins Schleudern und stürzte. Im weiteren Verlauf kollidierte

der Motorradfahrer mit der rechten Leitplanke und kam auf der Fahrbahn zum

Liegen. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus

gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf insgesamt 3.000 Euro geschätzt.

Ein technischer Defekt an dem Fahrzeug kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht

ausgeschlossen werden. Die B 39 war für die Unfallaufnahme etwa 1,5 Stunden voll

gesperrt, sodass der Verkehr abgeleitet werden musste.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und

zur Ursache aufgenommen.

Hockenheimer/Rhein-Neckar-Kreis: „Feucht-Fröhlich“ in den Mai

Hockenheim (ots) – Gleich dreimal musste die Polizei in Hockenheim in den frühen

Morgenstunden des 01.05.2024 wegen Trunkenheit im Verkehr tätig werden. Die

Personen waren mit E-Scooter, E-Bike und sogar einem Sattelzug unterwegs. Mit

Werten von über 1,2 bis zu fast 2 Promille waren die Personen zur Teilnahme am

Straßenverkehr nicht mehr in der Lage. Sowohl der schlangenlinienfahrend

Pedelec-Fahrer, als auch die 17-jährige Fahrerin eines E-Scooters mussten beim

Revier die Maßnahmen über sich ergehen lassen. Neben dem Alkoholverstoß erhält

ein Sattelzugfahrer, bei welchem der höchste Wert gemessen wurde, eine weitere

Anzeige, da er nicht mit seiner Fahrerkarte unterwegs war. Alle Beschuldigten

müssen sich nun wegen Trunkenheitsfahrt verantworten und mit weiteren

führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.