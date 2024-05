Heidelberg: Hund ursächlich für Unfall? Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Am Dienstagmorgen befuhr eine 44-Jährige mit ihrem Pkw Kia

die Uferstraße in Richtung Neuenheim. Auf der Höhe der Hausnummer 46 bemerkte

sie einen Hund, der neben ihrem Auto herrannte. Aufgrund dessen, dass sie darauf

achtete, den Hund nicht zu gefährden oder gar zu schädigen, fuhr sie

versehentlich gegen einen Poller. Ihr Auto wurde hierbei derart beschädigt, dass

es abgeschleppt werden musste; der Poller hielt dem Zusammenstoß ebenfalls nicht

stand und musste ersetzt werden.

Der Hund wurde bei dem Unfall nicht verletzt und rannte in eine andere Richtung

davon.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen zum Unfallhergang

eingeleitet und ist nun auf der Suche nach dem Hundebesitzer oder Zeugen, die

Angaben zu dem Unfall oder zu dem Hund machen können. Diese werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Tel.-Nr.: 06221/45690 zu melden.

Heidelberg: Brand eines Zeltes – Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) – Am Maifeiertag, in der Zeit von 01:30 Uhr bis 09:40 Uhr,

wurde eine Seitenwand eines Zeltes, welches im Rahmen einer Veranstaltung am

Theaterplatz aufgebaut war, durch unbekannte Täter in Brand gesetzt. Der

Brandschaden an der Seitenwand erstreckt sich auf ca. 6 m². Die Schadenshöhe

beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen vierstelligen

Bereich. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, das die Ermittlungen wegen der

Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet hat, ist nun auf der Suche nach

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brand geben können. Diese werden

gebeten, sich unter der Tel-Nr.: 06221/18570 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte

zu melden.

Heidelberg: Brand einer Garagenanlage und einem Wohnhaus

Heidelberg (ots) – Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es in der Bothestraße in

Heidelberg am 01.05.2024 um 23:50 Uhr zu einem Brandausbruch an einer

Garagenanlage. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf ein direkt daran

anschließendes Wohnhaus über. Die schnelle Brandbekämpfung durch die Feuerwehr

zeigte Wirkung, was zur Folge hatte, das ein weiteres Ausbreiten des Feuers

verhindert werden konnte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde durch

den Brand niemand verletzt. Nähere Informationen bezüglich der Brandursache

liegen zum Berichtszeitpunkt noch nicht vor. Die Einsatzmaßnahmen dauern an.

Heidelberg: Restaurantbesuch endet im Krankenhaus, Zeugen gesucht !

Heidelberg (ots) – Am frühen Mittwochmorgen besuchten ein 33-jähriger Mann mit

seinem 29-järigen Bekannten um 3:15 Uhr die Filiale eines Schnellrestaurants in

der Rohrbacher Straße in Heidelberg. Hier sprach er mehrere der Gäste an. Zwei

der angesprochenen Personen fühlten sich hiervon offensichtlich provoziert, was

dazu führte, dass einer der angesprochenen Männer auf den 33-Jährigen zuging und

diesem einen Kopfstoß ins Gesicht versetzte. Durch den Stoß benommen, taumelte

dieser nun rückwärts und stürzte auf einen Tisch. Der unbekannte Täter und sein

Begleiter verließen die Filiale und entfernten sich schnell in Richtung

Bismarckplatz. Das Opfer erlitt eine offene Platzwunde, welche nach der

Erstversorgung durch den Rettungswagen in einem Krankenhaus behandelt werden

musst. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter und seinem Begleiter

blieb erfolglos.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Täter: ca. 1,83-1,86 m groß,

kurzrasierte Haare, leichter Bartwuchs, helle Haut, osteuropäischen Phänotyp,

schwarze Jacke und blaue Jeans. Sein Begleiter wurde ähnlich beschrieben, hatte

jedoch längere Haare.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte bittet Zeugen, die das Geschehen beobachten

konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.:

06221/1857-0 zu melden.