Landstuhl/Kreis Kaiserslautern (ots) – Weil ein 38-Jähriger am Dienstagabend im Wohngebiet Atzel randalierte, alarmierten Angehörige die Polizei. Der Mann hatte sich nach derzeitigen Erkenntnissen selbst Schnittwunden zugefügt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen griff er dann in seiner Wohnung die Einsatzkräfte an, weshalb die Polizisten ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) einsetzten.

Nach dem Einsatz des DEIG verlor der Mann das Bewusstsein. Die Beamten reanimierten ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der 38-Jährige verstarb später in einem Krankenhaus. Die Todesursache steht aktuell nicht fest.

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken ordnete die Sicherstellung der Leiche an. Sie soll in den nächsten Tagen gerichtsmedizinisch untersucht werden. Gegen 2 Polizeibeamte leitete die Justiz ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der fahrlässigen Tötung ein. Die Ermittlungen dauern an.|erf

Update 02.05.2024 um 13:10 Uhr:

Der Verstorbene wird heute gerichtsmedizinisch untersucht. Über das Ergebnis der Obduktion wird die Staatsanwaltschaft Zweibrücken zu gegebener Zeit berichten. |erf