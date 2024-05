Kein Geld gespart – Ölspur in Lingenfeld

Lingenfeld (ots) – Am 01.05.2024 wurde der Polizeiinspektion Germersheim gegen 14:30 Uhr eine Ölspur in der Altspeyerer Straße gemeldet. Vor Ort konnte die geschilderte Ölspur, beginnend an der Einmündung Hauptstraße/Altspeyerer Straße, festgestellt werden. Diese verlief großflächig durch die komplette Altspeyerer Straße bis zum Ortsausgang in Richtung Römerberg.

Für die notwendigen Reinigungsarbeiten, die bis gegen 20 Uhr andauerten, musste die komplette Altspeyerer Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Durch das ausgelaufene Öl wurden zudem zahlreiche geparkte Fahrzeuge und Gebäude verschmutzt.

Der Verursacher, ein 20-Jähriger aus Bellheim, konnte im Nachgang ermittelt werden. Er gab an, dass an seinem Traktor eine Hydraulikleitung geplatzt sei. Wieso er sich ohne weitere Verständigungen von der Örtlichkeit entfernt hat, konnte er gegenüber den Beamten nicht erklären.

Er gab an, dass er bei einer Veranstaltung in Römerberg eine günstige Hauptuntersuchung durchführen lassen wollte. Die Ersparnis dürfte angesichts der anfallenden Reinigungskosten allerdings fraglich sein.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Handtasche aus Auto geklaut

Germersheim (ots) – Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag 30.04.2024, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Mitsubishi ein. Das Fahrzeug war in der Jungholzstraße in Germersheim geparkt. Aus dem Inneren des Fahrzeugs wurde eine Handtasche entwendet. Glücklicherweise befanden sich keinerlei Wertgegenstände im Pkw sowie der Tasche. Dennoch entstand am Fahrzeug ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Die Polizei rät, generell keine Wertgegenstände von außen sichtbar in ihrem Fahrzeug aufzubewahren. Weitere Hinweise finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-1

Eingeschlagene Heckscheibe

Kandel (ots) – Am Mittwoch 01.05.2024 wurde in der Zeit zwischen 06-12 Uhr die Heckscheibe eines in der Bismarckstraße geparkten PKW eingeschlagen.

Brand von Feldfolie

Lustadt (ots) – Am frühen Morgen des 01.05.2024 gegen ca. 00:48 Uhr, kam es im Bereich der Verlängerung des Amselweges auf einem Feld zum Brand einer Rolle Abdeckfolie. Der Brand konnte durch die ebenfalls verständigte Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie dem möglichen Einwirken Dritter wurden aufgenommen.

Versuchter Einbruch

Lingenfeld (ots) – Ein aufmerksamer Anwohner vernahm am 30.04.2024 gegen 21:55 Uhr verdächtige, klirrende Geräusche im Bereich eines Wohnanwesens in der Beethovenstraße. Ein weiterer Zeuge konnte zwei dunkel gekleidete Personen, ca. 20-30 Jahre alt erkennen, welche beim Erblicken des Passanten umgehend die Flucht ergriffen. Durch die eintreffenden Polizeibeamten konnte festgestellt werden, dass die Terrassentüre des Wohnhauses eingeschlagen wurde.

Letztlich kann derzeit davon ausgegangen werden, dass das Wohnobjekt nicht betreten wurde und die Täter zuvor die Flucht ergriffen. Eine Fahndung nach den Verdächtigen verlief erfolglos. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.